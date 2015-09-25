市场观察：中国公司债扩容与企业杠杆调整的股债渠道选择

路透上海9月25日（作者 徐永） - 中国公司债在股市巨幅调整后迎来迅速扩容，在非金融企业债务杠杆持续升高背景下，可能显示企业与居民之间通过股市或债市进行杠杆转移和调整的不同模式选择；而其高杠杆特征和居民债务杠杆增加的结果，和前期股市类似，也可能提高后期交易所债市的调整风险。

而国内金融市场近期出现的所谓“资产配置荒”，从企业负债角度而言，是企业负债成本降低，其新增债务融资和置换原有银行贷款的做法，分别体现了非金融企业在债务高杠杆率的情况下，被迫继续加杠杆或进行债务置换的策略。

在国务院降低企业融资成本的大背景下，年初启动的公司债发行监管政策放松，暗合了此轮企业融资成本降低的诉求，交易所债市规模得以迅速扩容。

需要注意的是，此轮配置荒和交易所债市快速扩容，是发生在股市大幅调整之后。从资产负债表角度看，负债有刚性，资产价格如股市、房地产则容易发生波动，极端情况下，资产端的大幅下降，容易发生负债规模大于资产规模的情况，即业界所言的“资产负债表衰退”。

在此轮股市剧烈调整后，虽然房地产价格还未大幅下跌，但中国经济进入资产负债表衰退阶段的风险在增加。这个阶段的企业破产数量增加，投资动能下降，同时追求负债成本最小化的目标，都与目前的资产荒特点颇为相似。

而无论是股市前期的资产膨胀，还是现在的交易所债市规模大扩张，都可以看到，融资主体多为非金融企业，只不过前者是权益融资，后者是债务融资；而资金提供方，则都以个人及理财产品、基金等金融机构及其产品为主，并都具有高杆杆的特征。

从债务杠杆变化角度而言，股市规模的扩张，结果是企业权益资本增加，债务杠杆降低，个人等机构的债务杠杆增加；而交易所债市规模的扩张，则是企业债务形式从银行、非标到直接债务融资的方式转变，是高成本和低成本融资渠道之间的切换，其中的融资置换银行贷款，还代表了债券融资对银行贷款的挤压。

由于交易所债券投资主体以银行理财产品、基金等代表的广义基金和券商、保险居多，而银行理财等背后也仍然主要是个人投资者，交易所债市此轮扩容和前期的股市扩容其实颇为类似，都是企业债务杠杆与居民个人杠杆之间的转移与调整。

只不过，利用股市渠道，企业的债务杠杆降低，个人的债务杠杆提高。而利用债市渠道，则要分企业是债务置换还是新增融资，前者企业的债务杠杆不变，债务成本降低，个人及由个人投资的理财产品的债务杠杆增加；后者则是企业和个人债务杠杆均增加，其实是企业为继续经营而进行的加杠杆行为。

**企业债务杠杆调整**

从社科院编制的国家资产负债表数据来看，中国全社会的杠杆率，以非金融企业和地方政府最高，居民的杠杆率国际比较而言，还处在较低的水平。因此中国特色的去杠杆和杠杆调整，选择从企业向居民个人转移，至少在理论上是较为可行的。

但企业债务杠杆的调整，是利用股市还是债市进行？前期股市的巨幅调整，可能暗示股市渠道并非最优选择；而债市渠道，随着交易所公司债规模迅速增加，及投资人套息高杠杆的运用，蕴藏的风险也不小。

和前期股市的调整类似，当提供这种杠杆转移的资金来源或预期出现变化的时候，市场就很容易发生踩踏调整，后期债市的这种资金来源形势若出现变化，系统性调整风险也在加大。

触发这种调整的因素可能来自于：股市反弹，提供给交易所债市的资金减少；央行货币政策的变化；企业信用风险恶化；或者金融机构本身杠杆投资及风险管理政策的调整等。

经历了股市的教训，面对债市的此轮高杠杆操作，金融市场的心态目前也较为谨慎，做多但看空的策略较为普遍，信用利差收窄但利率债券收益率曲线长端变化不大。

中国交易所公司债今年5月以来发行规模迅速放大，从此前单月一般新增在500亿以下，到单月新增均超过800亿。截至9月下旬，交易所受理的公募债融资申请规模已达到1.2万亿元人民币；而截至8月底，交易所公司债存量托管规模也仅在1.5万亿。一时间交易所债市规模的快速扩容得到广泛关注。

中国社科院数据显示，从资产负债角度而言，非金融企业负债与GDP(国内生产总值)的比例，2008年持续攀升，从198%上升到了2014年的317%，资产负债率则从52%上升到60%。

从流量债务角度考察的非金融企业债务（银行贷款、债券、非标等）与GDP的比例，2008金融危机以来也在持续提高，从2008年98%提高到149.1%，同期居民杠杆则从18.2%上升到36%，相比而言，中国企业的债务杠杆风险明显高于居民。

**交易所流动性风险**

以债务与GDP的比例来衡量杠杆率，中国除非金融企业的杠杆较高，地方政府的杠杆率也较高。基于国情因素，此轮杠杆风险控制，地方政府的债务杠杆控制具有很浓的行政色彩，比如财政部确定的2015年地方政府债务限额16万亿，用地方政府债置换银行贷款。

地方政府债务除了进行绝对增量的控制，还进行了一些债务杠杆的转移，比如政策性银行的专项金融债充当资本金，背后其实是中央政府在加杠杆。

相较而言，非金融企业的杠杆虽然最高，风险最大，但并未看到政府对其出台系统性的债务处理措施，这可能和企业的债务融资相对市场化有关。

因此，无论是前期企业的债务杠杆通过股市消化，还是现在借助债市进行调整，可能都代表了一种市场化的选择，只不过前期“国家牛市”的做法，可能夸大了个人承接债务的能力，并且最终效果难言理想。

不过与股市渠道监管层有意无意的顺水推舟不同，目前的债市渠道，监管层似乎不乏反对意见，比如央行金融研究所所长姚余栋日前就认为，交易所债市的发展，不利于央行的货币政策调控，打造利率走廊有赖于银行间市场主体地位的确立，这可能会增加后期交易所债市调整的风险。

不过在政策变化之前，从流动性角度而言，和股市类似，债市目前的这种高杠杆操作确实潜藏较大风险，同样来自于居民个人债务承接的能力及其能提供的流动性规模，能否和债务扩张的速度匹配。

在中证登限制企业债的质押资格后，公司债双评级在AA以上的基本上多能获得质押资格，在交易所标准券质押方式下，杠杆操作除了能增加新增公司债融资的吸纳能力，也需要交易所债市的流动性能跟上。后期的风险点在于一旦杠杆操作的融资规模超过市场流动性，融资成本超过债券投资回报，调整可能性就会加大。(完)