焦点：德国第二季经济增长提速 因欧元走软刺激出口

德国国会大厦上的德国国旗。 REUTERS/Fabrizio Bensch

路透柏林8月14日 - 德国联邦统计局周五表示，2015年第二季的德国经济增速加快，但略逊于预期，对外贸易构成了支撑，但国内投资却成为拖累。

第二季经济较前季成长0.4%，高于第一季的0.3%，但逊于预估的0.5%。

第二季未经季节调整的经济同比增速为1.6%，超过路透调查预估的1.5%。

“初步计算显示，受疲弱欧元支撑，德国出口增长大大强于进口。”统计局在声明中说道。

与此同时，德国企业的信心也在增强。

7月企业信心指数在连跌两个月后终见改善，因希腊与债权人达成协议提振了企业信心。

德国30家绩优股企业有半数左右公布4-6月财报优于预期。也因此，尽管整体来说下半年地缘政治和经济不确定犹存，仍有超过三分之二家企业维持年度财测不变。

上周公布的数据显示，拜外需强劲所赐，4-6月工业订单创下2011年初以来最大增幅，为经济前景传出正面消息。

“欧元区经济似乎有些许重新平衡的迹象，法国经济呈现迟滞，西班牙和希腊有强劲增长数据，德国仍是几近乏味但可靠的明灯，”ING分析师Carsten Brzeski表示。

然鉴于全球展望不佳，德国庞大的国外贸易曝险可能把长处变成风险。

周二公布的调查显示，8月分析师和投资人对德国的信心恶化，因担心全球经济情况不稳对以出口为导向的德国经济所带来的影响。

一些德国工业企业已宣布乐观的财测。德国汽车零件暨轮胎厂商Continental(CONG.DE)本月上修全年获利展望，此前公布的季度获利增幅高于预期，主因欧洲汽车市场强劲。(完)

(编译 高琦/戴素萍 审校 白云/王洋)

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