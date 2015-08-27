分析：中国经济放缓令德国对华出口风光不再

路透柏林8月26日（记者 Paul Carrel） - 对华出口多年来始终是德国经济增长的支柱之一，眼下正迅速暴露出风险，其它增长动力的健康情况亦面临质疑。

德国是欧盟最大的对华出口成员国，这得益于中国对德国汽车的需求以及德国强大的工程行业。

多年来，其他欧盟成员国试图在对华出口上赶超德国，但都以失败告终。德国企业从中国基础设施和消费支出中获益良多。

然而，中国经济放缓意味着德国企业面临其获利来源沦为支出负担的风险。对中国经济的担忧引发全球股市周一大跌，仅在周二中国宣布降息后出现反弹。

“德国与中国‘特殊关系’的弱点越来越明显，”德国马歇尔基金的Hans Kundnani说道。

“我认为，德国商人越发察觉到他们对中国的依赖太大。”

与其他欧洲国家相比，德国与中国的经济联系要密切得多。以汽车厂商为首的德国企业比竞争对手更快、更积极地进军中国市场，这里一直是德国出口商主要的增长来源。

德国联邦统计局的数据显示，2007年，中国市场仅占德国出口的3.1%，但去年该比例升至6.6%。法国市场占德国出口的比例在同期小幅下滑。

2014年，中国成为德国第四大出口市场，排在法国（占比9%）、美国（占比8.5%）和英国（占比7.4%）之后。

德国工商总会的数据表明，今年德国对华出口增速迅速下滑，上半年仅增长0.8%，与希腊相同。

上半年，德国工程行业对华出口萎缩4.9%，这是仅次于汽车的德国对华出口第二大行业。

对于蒂森克虏伯等德国工业集团来说，中国市场非常重要。中国市场占蒂森克虏伯电梯销售额的16%，去年达到约10亿欧元（11.4亿美元）。

一些德国大品牌已经感觉到中国放缓的影响。汽车厂商大众(VOWG_p.DE)上个月下调了全球销售预估，并预计中国销售停滞不前，而之前几年都是两位数增长。中国是大众汽车最大的市场。

德国政府称，中国经济放缓对德国的影响“有限”，德国今年仍能录得1.8%的GDP增长。

即使中国需求维持不变，中国也在从德国企业的市场变成竞争对手。

“中国企业正在向价值链前端移动，越发与德国企业竞争，”Kundnani说道。“德国企业面临的长期威胁是从大众市场被挤向高端细分市场。”

面对全球经济的不确定性，德国或许可以尝试调整经济增长模式，摆脱对外贸的过度依赖。

“德国仍有腾挪空间，更多聚焦投资，减少对出口的依赖，可能是个好办法，”位于柏林的墨卡托中国研究所经济政策专家Sandra Heep称。

“随着中国经济放缓，这将变得更紧迫。”

对德国第二季经济增长的分析凸显投资的持续疲弱。

“投资水平低下是德国经济的致命弱点，”DIW经济研究所驻柏林主管Marcel Fratzscher指出。

他表示，德国交通和数码基础设施投资的疲软，技术工人的短缺以及能源政策的不确定性意味着德国企业仍在拖延投资。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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