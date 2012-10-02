焦点：伯南克称购债计划对扶助就业十分必要

* 即便经济复苏也会保持刺激措施

* 美联储认为其能有助於改善就业前景

* 伯南克称美联储并没有将债券货币化

路透印第安纳波利斯10月1日电---美国联邦储备委员会(FED,美联储)主席伯南克周一发表讲话,维护美联储备受争议的购债刺激计划,称美联储采取的行动对支撑疲弱的经济十分必要.

有人认为美联储购债计划埋下通胀隐患,令政府得以维持巨额预算赤字,从而损及美元并伤及储户.贝南克对此予以驳斥.

伯南克指出,尽管经济异常疲弱迫使美联储在将利率降至接近零水准後寻求非常规工具来刺激经济,但美联储保持价格稳定和充分就业的目标并未改变.

他在印第安纳经济俱乐部发表讲话时称,"基本上,这些目标意味着,我们希望有尽可能多的求职者找到工作,同时维持消费者价格涨幅稳定在较低水平."

为应对2007-2009年期间的全球金融危机和深度衰退,美联储大砍隔夜拆借利率至最低水平,并购买近2.3万亿(兆)按揭贷款和公债,以压低长期利率和刺激投资.

美联储上月公布,只要通胀依然受到遏制,将每月购买400亿美元抵押支持证券(MBS),直到就业前景明显改善为止.

美联储刺激成长的非常之举受到一些人的批评,其中包括很多共和党人,他们认为这些措施恐将刺激未来通货膨胀,并怂恿华盛顿在开支上挥霍无度.共和党总统候选人罗姆尼誓言,若他当选,将不会再度提名共和党人伯南克第三度执掌美联储.

伯南克在讲话中为美联储的政策辩解,并对各种批评逐条进行驳斥.

他强调,联储决心继续推动经济强劲增长和创造更多就业岗位,并重申联储在9月会议上所作的承诺:即便经济复苏呈现加快迹象,联储也将维持现有的货币刺激政策.

"只要物价稳定得以维持,我们谨慎避免过早地调升利率,"伯南克说.

**维护非常规宽松政策**

伯南克指出,通胀率在很长一段时期中一直在联储设定2%目标水准上下波动,通胀预期保持稳定,说明物价突然上涨的风险较低.

他还淡化了认为美联储政策将会损害美元长期价值的担忧,称联储官员努力欲实现的更强经济增长实际上会支撑美元汇率.

"我认为,我们的政策与维持强势美元并不冲突."他说.

伯南克表示其相信,美联储拥有正确的工具遏制通胀,并暗示与过去相比,联储实施非常规宽松政策後,把握去除刺激措施时机的难度并没有增加.

"确定'盛宴结束'的具体时机对央行官员而言一直是一个挑战,但这对实施常规或非常规政策而言都是一样的."伯南克称,"美联储过去维持物价稳定的记录非常优秀,我们仍保持对此的承诺."

他也反对认为美联储正在把联邦债务货币化,实际上是增加印钞来维持较低的政府借贷成本的说法.

"这并非事实,未来也不会发生."伯南克说,"我们正在公开市场买入公债,而且这只是暂时措施,目标在於通过压低利率扶助经济复苏."

美国经济第二季环比年率仅为增长1.3%,远低於拉低高达8.1%的失业率所需要的经济增长速度.

伯南克亦不认同美联储政策损害储户利益的说法,称储户也能从强劲增长的经济中获益.(完)

--编译 孙茉莉/肖群英/徐文焰;审校 徐文焰/张涛/吴云凌

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