分析：美国想对俄罗斯能源业祭出更多制裁 但选项恐怕所剩无多

路透华盛顿3月23日 - 美国多次威胁对俄罗斯能源产业祭出更为严格的制裁，但欧洲方面担心此举可能连带使当地经济受到伤害，这让美国总统奥巴马所能采取的选项减少，更使其难以实现先前撂下的狠话。

能源行业是俄罗斯的经济命脉，其原油产出可与美国和沙特阿拉伯一争高下，该行业也是西方国家因乌克兰冲突而制裁俄罗斯的主要目标。

但当前的制裁行动已经打击到俄罗斯高科技原油开发项目中那些最易受到影响的目标，包括北极、西伯利亚页岩油以及深海原油等。这就让美国接下来可供选择的制裁选项减少，例如试图以俄罗斯的原油出口为目标，就如同对付伊朗的手段一样。

尽管自去年以来，全球原油价格已经接近腰斩，美国和其欧洲盟国对于打乱原油供给可能造成的反作用力心存戒惧。

俄罗斯可能压缩欧洲仰赖甚深的天然气供应，做为对制裁措施的回应。

“若你玩弄油价，俄罗斯就会玩弄天然气，欧洲方面肯定不依，”Carlos Pascual表示，在去年8月之前，Pascual曾担任美国国务院的首席能源外交官。

现任美国能源议题最高外交官Amos Hochstein表示，若俄罗斯总统普京扩大乌克兰战争情势，华盛顿当局还是有其他制裁工具。美国财政部长杰克卢上周表示，若俄罗斯打破停火协议，美国政府已经准备好让他们付出更大代价。

美国国务院国际事务特别代表暨协调官Hochstein向路透表示，华盛顿当局不会对俄罗斯当前的石油生产进行制裁，但他也不排除这种可能性。

“我们要观察有哪些事情会影响俄罗斯，而当前的评估和一年前的评估会有所不同，因当前油市与一年前的油市相差甚远，”Hochstein表示。“俄罗斯有能力也应该成为市场参与者，但必须遵守游戏规定。”

欧洲支持进一步制裁的立场已经出现裂痕。对美国而言，一意孤行的制裁并非务实选项，因为这会阻止美国能源公司与俄罗斯的合作，让欧洲油企有机可乘。

去年底西方国家实施的制裁，迫使美国石油公司艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)退出俄罗斯北极地区，结束与俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)的合作；艾克森美孚曾在2011年与俄油签署32亿美元协议开发北极石油。

欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)周五表示，欧盟内部欲维持对制裁的一致立场，已变得愈加困难。匿名欧盟官员表示，半数以上欧盟国家希望制裁松绑。

目前为止，西方制裁措施已阻止极地钻油项目的投资与技术转移、阻止特定资金流入俄国，以及冻结普京身边核心人物的资产，并对他们实施旅行封锁令。

制裁与油价下跌重创俄罗斯经济，2014年中以来，卢布兑美元已重挫40%，将俄国推向经济衰退。

不过这一切都无法令普京放松对克里米亚的掌控，即便俄罗斯上月在明斯克与乌克兰达成一项停火协议。自从遭到欧美制裁以来，普京在国内的人气呈现上升之势。

西方国家可以采取进一步的措施来遏制对俄罗斯页岩油开采的投资，而莫斯科正需要这方面的开采来抵消传统油田产量的最终下降。

但针对页岩油开采实施更多制裁，恐怕只能缓慢影响俄罗斯经济，因为这些资源离大规模生产尚有3到10年的时间。

专家称，这反映了西方国家短期在打击俄罗斯能源经济和影响其对乌克兰策略方面缺乏明显的选项。

前几届政府中的俄罗斯专家称，“这些工具一段时间后可能对俄罗斯经济产生影响，但乌克兰非常脆弱，西方达到目标可能很难。”

现有的最强大制裁工具可能是切断俄罗斯和SWIFT全球电子银行系统的联系，此前西方国家曾对伊朗采取该措施。俄罗斯银行家和官员曾将该措施形容为可能导致全面经济战的“核”手段。

专家称，除能源技术外，俄罗斯不需要从美国和欧洲获得太多东西。

WilmerHale和参议院外交关系委员会前顾问，同时也是一位制裁方面的法律人士Marik String说：“除了资金、技术和特定的市场准入，俄罗斯想要从西方获得的东西不多，而上述一些方面已经在此前的制裁中使用过了。”(完)

(编译 张明钧/陈宗琦/秦德兴; 审校 高琦/蔡美珍)

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