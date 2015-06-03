焦点：欧洲央行料稳定推进QE 可能呼吁希腊接受协议

图为萨拉热窝一家银行的工作人员在展示一张欧元现钞。 REUTERS/Dado Ruvic

路透法兰克福6月3日 - 欧洲央行周三料将调高通胀预估，称其规模达万亿欧元的购买资产计划已经发挥成效，同时也有可能呼吁希腊接受债权人提出的新协议，好取得新的援助。

欧洲央行本次会议可能会是近几个月以来最平静的一次，该行料将维持利率不变，确认其经济成长预估，说明稳定推动量化宽松的理由，并仅短暂讨论希腊问题，把该问题留给欧盟当局主导发言。

通缩已经告终，这有部分是因为油价反弹，5月通胀数据更是高于预期，意味着物价涨势不振已经接近尾声；物价不振是经济的一大拖累，更是央行的头号大敌。

“通缩风险明显已过，但通胀率在可预见的未来还不太可能回到2%，”意大利裕信银行(UniCredit)经济分析师Marco Valli表示。

欧洲央行利率决议将于1145 GMT宣布，总裁德拉吉则将于1230 GMT召开记者会。

德拉吉料表明通胀反弹有赖全面实施该行的资产购买计划，因此他将排拒任何缩减购债规模或提早终止计划的建议。欧洲央行的资产购买计划预计至少维持到2016年9月。

“预计德拉吉将再度强调欧洲央行提供的大规模宽松，并确定未来几个月购债会更有弹性。”北欧联合银行(Nordea)在一份客户报告中称。“其传达的讯息将使欧元区核心国家债券收益率可进一步回跌、欧元走软。”

**希腊**

虽然德拉吉不太想谈论希腊，但可能很难回避这个议题。希腊的债权人周二起草了一项协议的内容纲要，将提交给希腊政府，争取结束已持续了四个月的谈判，赶在希腊资金用尽之前解冻金援。

希腊早已送出一份其所谓的全面性改革方案给债权人，呼吁后者务实地接受。但欧元区官员说，希腊提出的版本不够充分，没有被拿出来正式讨论。

若不达成协议，希腊本月就会用尽现金。虽然和过去的纾困相比，目前希腊违约风险已较不会给其他欧元区较弱经济体造成压力，但欧洲一体化的大前景仍然面临威胁。

“欧元是让各国关系更加紧密的途径之一，但若以此标准来判断，欧元显然已经失败了，”塞浦路斯大学经济学家Sofronis Clerides说。

“如果人们认为作为欧元区的一份子会有助于经济增长，那么对于留在欧元区就将营造出更加积极的态度。”

希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)预计将在周三前往布鲁塞尔，与欧盟执委会主席容克会面，就债权人的提议进行讨论。

希腊在本周五将有一笔3亿欧元的IMF贷款需要偿还，之后在6月还有数笔金额更大的贷款到期。若无外资援助，希腊将不大可能完成偿付。

不过谈判僵局已经被打破，欧洲官员称在养老金等一些最重要的议题上，谈判正取得进展，这带来了接近或很快达成协议的希望。(完)

(编译 张明钧/张若琪/李婷仪/高琦 审校 艾茂林/徐文焰)

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