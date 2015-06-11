综述：中国5月经济指标低位弱企稳 政策加码力拼三季度回暖

路透北京6月11日（撰写/宿泱韫） - 中国二季度以来经济下滑态势超出政策底线，随着不断加码稳增长措施收效，5月工业和消费等运行数据勉强企稳，但资金到位较差拖累投资增速，综合外贸、通胀数据来看，中国经济内外受困，下行压力仍然较大。

中国央行去年底以来三次降息和两次降准后，资金成本已有所下行，但货币政策传导到实体经济渠道有待进一步疏通。市场人士普遍预计，随着各方面政策逐渐发挥效果，三季度中国经济有望回暖。

中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁认为，随着需求端节节下滑，二季度经济探底的可能性加大。他进一步指出：“考虑到稳增长的政策还在加力，且近期批复的投资项目也在加快，预计有助于经济在下半年企稳，三季度政策见效经济有可能反弹。”

中国国家统计局周四公布，5月规模以上工业增加值同比增长6.1%，社会消费品零售总额同比增长10.1%，基本符合预期；1-5月固定资产投资同比增长11.4%，逊于市场预期的12%，且刷新上月创下的2001年以来新低。

“在4月稳增长政策下，工业经济整体出现弱企稳，固定资产投资增速受到位资金拖累低于预期，消费则继续保持稳中有升。”华创证券宏观经济研究主管钟正生表示，“往后看，伴随存量财政资金统筹使用、债务置换规模增加以及保障在建项目融资资金，预期经济会延续当下弱企稳的态势。”

在房地产投资方面，尽管投资增速再创低位，但销售显现改善迹象。1-5月房地产开发投资同比增长5.1%，增速进一步下降，为六年来最低位；商品房销售额则同比增长3.1%。

国家统计局称，商品房销售额回升的原因，一是房地产调控政策效果开始显现，市场预期发生转变，购房者信心有所恢复；二是房地产开发企业和中介机构适时优化推盘和策略定价，积极去库存，现有库存中的优良部分逐步消化；三是房价基本稳定有利于购房需求平稳释放。

周四公布数项重要经济数据基本符合预期，市场对二季度中国经济进一步放缓的担忧有所减轻。但商品房销售数据回暖也令市场担心投资者重新调整资产配置。整体看，大盘呈高位缩量盘整格局。沪综指.SSEC收报5,121.593点，涨15.557点或0.30%。

稍早公布的贸易数据和通胀数据均不及预期，受食品价格带动中国5月CPI同比涨幅降至四个月低位，低位徘徊的PPI转正仍遥遥无期，通货紧缩压力未见实质缓解；而5月出口同比小跌，进口大幅萎缩，贸易顺差被动扩大，反映外需仍然偏弱、内需迟迟不见改善。

工业增加值图表，请点选 link.reuters.com/xav84w

中国M2及新增贷款图表，请点选 link.reuters.com/fev84w

**财政政策优先为经济托底**

中国政府二季度以来逐渐加大稳增长。扩大地方政府债务置换规模、放宽企业债发行条件、推进PPP实施进程等措施，亦在多方位引导资金进入实体经济。而仅在6月10日一天，就有财政和投资多项稳增长措施出台。

分析人士指出，政策加码仍难以抵消融资困境，未来除了加强政策落实外，更应有的放矢的引导资金进入实体经济。

“现在看来不是要出政策的问题，是必须加大既有政策的落实。加快实施已核准的项目，多元化措施鼓励万众创业，如果综合各项举措的实施，预计三季度经济有望企稳。”申万宏源首席宏观分析师李慧勇表示。

他进一步称，积极财政政策要加力，预计新一轮稳增长将包括传统基建和新兴产业、轨道交通项目，结构上定向供给新产业和新增长点；减税力度将加大，重点在营改增、消费税和个人所得税等；积极财政要增效，中央和地方的存量资金要由碎化整用于重点建设。

周三召开的国务院常务会议，明确推进财政资金统筹使用措施、决定将消费金融公司试点扩至全国。同时，财政部宣布，第二批1万亿元地方政府债券置换存量债务额度已下达，继今年3月第一批1万亿置换债券额度后，中央财政再出手缓解地方债务压力。发改委亦于同日发布七项铁路、机场等基础设施项目批复，累计投资1,267.2亿元人民币。

华泰证券宏观团队报告指出，稳增长正在逐步落实，货币、财政、地产三大稳增长方向性政策正共同发力又各有不同侧重和制约。3月以来，地方债务置换成为财政、货币政策施力的重点，3月和6月两批债务置换正奠定地方债务平稳置换的基础，基本可以覆盖置换需求的大部分。同时鉴于当前通缩、衰退局势，货币政策在总量稳健的前提下，银行信贷将放宽，以增加货币乘数。

工业萎靡不振加上房地产不景气，导致中国前五个月财政收入增速持续偏低；而部分重点支出提前预拨，亦拖累5月财政支出增速再度降至低谷。财政部周四公布，5月全国一般公共预算收入14,355亿元人民币，同比增长5%；全国一般公共预算支出13,124亿元，比上年同月增长2.6%，增速较上月创下的33.2%的近三年高点急剧回落。

国金证券宏观分析师李治平预计，未来财支出还将提速，债务置换缓解地方财政收支压力，且当前收支俱疲已引起官方高度重视，国务院已明确提出统筹财政资金使用和深化财税改革，财政部亦要求PPP真枪实干。

**货币政策重在疏通传导机制**

国家统计局解读数据时称，尽管近两个月工业生产增速连续小幅回升，但工业生产回升的基础仍不牢固。而资金和新开工项目不足仍是制约投资增长的主要因素。

数据显示，1-5月投资到位资金增长6%，增速比上月回落0.5个百分点，比同期投资增速低5.4个百分点。1-5月，新开工项目（不含房地产开发）计划总投资134,787亿元，同比增长0.5%，虽然比上月回升0.3个百分点，增速仍然处于较低水平。其中，亿元以上新开工项目计划总投资63,445亿元，同比下降20%，新开工大项目不足问题更为突出。

李慧勇认为，中国货币政策则重在疏通政策传导渠道、降低社会融资成本，总量与定向调节工具的运用都将加大力度，中国式扭曲操作或成为常态。预计年内降息25个BP，降准150个BP，结构性政策工具例如PPP、PSL、再贷款、住房金融机构等的使用仍值得关注。

为有针对性地落实好国家促投资稳增长政策措施，中国政府部门已开始深入一线。

国家发改委周四称，投资司许昆林司长及其他五位司领导从5月20日起全体出动，分别赴14家金融机构沟通对接，全面了解金融支持投资项目情况，以促进重大项目得到金融更大投入、更好资金保障。

光大证券首席经济学家徐高指出，地方政府债务置换扩容、放宽企业债发行条件、放松房地产企业贷款限制以及PSL都是引导资金进入实体经济的有效方式，这些方面政策的实质性进展将在当前形势下帮助经济稳步回升。

“金融体系落入流动性陷阱和实体经济融资难继续并存，未来需要着力于引导资金进入实体经济，推动投资稳步回升。”徐高表示。

中国央行周四公布金融数据显示，5月新增人民币贷款及社会融资规模增量均回暖，除票据融资增幅较为明显外，楼市趋暖亦环比推升居民中长期贷款；当月末广义货币供应量(M2)增速则从上月的纪录低位回升，可能与央行再度进行PSL(抵押补充贷款)操作等有关。（完）

(采写 路透中文部；; 审校 黄凯)

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