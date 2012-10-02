焦点：欧洲央行购债举措堪比核武 最好仅用作威慑

路透巴黎10月1日电---有时候,无限量购买债券被看作是央行手中的核武,它的威力势不可挡,能把投机客逼上绝路.

与对待核武器一样,央行最好也保留自己印钞与购债的能力,将它用作一种威慑力量,哪怕是动用这种能力不会造成核武那样大范围的毁灭性影响.

如果不得已而动用这种能力来保护某个国家或某个政策目标,就可能造成意料之外的破坏,并且严重动摇继续实施这种措施的政治意愿.

当欧洲央行总裁德拉吉7月份告诉金融市场该央行将"不惜一切代价保护欧元.相信我,这就将足够"时,似乎就在借用冷战词典中的"威慑"一词.

但他这番斗志昂扬的表态很快就受到金融市场和评论人士的质疑.

他真有武器在手?他会用吗?他的策略能得到大财东,尤其是德国的支持吗?如果得不到,他还可以采取行动吗?在第一次行动之後,他还会继续出击吗?

德拉吉在介绍无限量购买欧元区求援国家短期债券的策略时,试图回答上述疑问.

"无限量"这个词含有警告,以及展现决心的意味,就彷佛是在说:"跟央行作对,想都不要想,因为我们能压倒你."

熟悉了"永远不要跟美联储作对"这句谚语的市场人士,大概也会对欧洲央行抱有相似的敬畏.

当被问到新政策是否等同于一枚核武器时,一名央行高级官员称,欧洲央行准备好迎战所有押注欧元瓦解的投机活动,"如要时会予以大规模反击".

**火力折损**

但德拉吉的重炮火力从一开始就被德国央行的反对声浪所折损.尽管只有德国央行总裁魏德曼一个人投票反对这项决定,他已经运用他的地位,影响了德国民众对这项政策及欧洲央行的信任.

"吓阻的关键元素在於公信力--要让你想吓阻的对象相信你真的会言出必行,相信你不只是拥有军事手段,而且也有那股政治意志,"核子策略专家及前北约组织国防规划人员Simon Lunn指出.

"基於欧洲央行受到许多不同成员的制约,就像北约组织一样,欧洲央行有这股意志吗?而且当情势变得恶劣时,这股意志能够坚持下去吗?"Lunn问道.1980年代欧洲飞弹危机时,他曾在北约组织总部工作.

当时,北约组织同意在五个欧洲国家部署美国的中程飞弹,对抗威胁西欧的苏联SS-20飞弹.

这个飞弹部署的战略目的是展现美国与欧洲盟国并肩合作,如果盟国遭到攻击,美国亦有政治决心发动核战,不论是以传统武器或原子武器.

根据欧美国家对这段历史的说法,当年是苏联先认输,就像1962年古巴飞弹危机那样,然後西方国家没有真正开火,就赢了冷战.

但这种说法忽略了过程中许多艰难挣扎,而这是欧洲央行现在应该学习的教训.

当年部署的美国飞弹原本是为了保护欧洲民众,但飞弹对欧洲民众造成的恐惧效果,至少和吓阻苏联的程度不相上下,引发了一波大规模反核运动,令人怀疑北约盟国政府是否有决心贯彻飞弹部署.

只因为德国或意大利不愿投入足够经费充实自身传统国防军力,美国是否最後会愿意甘冒自己的国土安全出力,这一点一直受到质疑.

苏联虽然拥有庞大核武,但因为经济困顿及政治反动势力,最後免不了垮台,失去对东欧的控制.

美国的吓阻之所以令人相信,一部分是因为美国在1945年向日本投下原子弹.没人能保证美国不会再次动用核武,不管这是多么同归于尽的作法.

**信度难以建立**

欧洲央行"核武器"的信度很难确立.

早先采取的干预行动,仅仅临时稳定了疲弱欧元区国家借贷成本,并且也没有避免希腊、爱尔兰和葡萄牙被资本市场排挤在外以及寻求全面救助.

欧洲央行政策制定者将设定的每周购债上限公诸于众,使得投机客很容易就能钻制度的漏洞.

银行和对冲基金将证券市场计划(Securities Markets Programme)作为向央行卖出手中的债券并出逃市场的机会.不过,这并不完全是欧洲央行想要看到的结果.

此外,也没有什麽机制能够确保获得购债计划帮助的政府,会继续执行其承诺的经济与财政改革.部分程度上由於德国方面的反对,这项计划宣告流产.

距离2011年8月欧洲央行入市购买意大利公债不到几周时,当时担任总理的贝鲁斯柯尼曾对为获得ECB支持而作出的承诺一笑置之.

德拉吉在设计"直接货币交易(Outright Monetary Transactions)"政策时,决意要避免这种情况再次发生.

他声称,欧洲央行将只在某一国家接受严格的条件和国际监管的情况下才会买入债券.同时,如果该国政府食言,欧洲央行将撤出支持行动.

不过,接受欧盟-国际货币基金组织(IMF)监督外国强加的撙节措施和改革,对於受助国家而言难堪至极,因此西班牙和意大利等国亟欲避免申请救助.

然而多数市场人士只有看到大规模购入公债,才会真的信赖欧洲央行.

欧洲央行(ECB)表示,如果某国脱离轨道,将会停止支持.市场对这种威慑的可信程度也抱有怀疑,因为造成的结果可能是西班牙或意大利违约.欧元区还不敢承受这样的风险,就连经济规模较小的希腊也不敢放任其违约.

伦敦商学院(London Business School)经济学教授Richard Portes表示,欧洲央行因为得看别人脸色,所以它的威慑效力被削弱了.

"要保卫欧元,必须要无条件地进行干预,对债券利差设定具体上限,并明确表示,如果欧洲央行判定某一国家破产,那麽将任其自生自灭."他对路透表示.

Portes援引了瑞士央行透过设定瑞郎兑欧元的汇率限制,成功震慑市场的例子.

"我不认为瑞士央行需要以比较大的动作来干预市场.但是只要对外宣称将动用一切手段来防御汇率,那麽就没有人会敢来挑战."Portes说.(完)

--编译 程琳/蔡美珍/洪曦;审校 张明钧

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