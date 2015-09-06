分析：移民危机瓦解欧盟凝聚力 致其形象受损

路透布鲁塞尔9月6日（记者 Paul Taylor） - 欧盟各国在如何处理来自中东、非洲和亚洲的移民潮上存在很深的分歧，这可能影响欧盟的价值观和全球地位，或削弱其采取联合行动改革欧元区和缓解希腊债务危机的能力。

溺水的孩子、难民被警察赶上赶下火车并遭殴打、以及欧洲随处可见的带刺铁丝网等图片表明，移民危机等同于道德上的欧元区危机。两次危机中，团结原则都经受了严峻考验。

难民危机让欧盟看起来无效、不团结而且无情，成员国互相对立，政治民粹主义和反伊斯兰情绪升温，欧洲一体化的理想被破坏。

但是欧盟往往需要在混乱和互相指责后才能对新的挑战找到联合回应。政策可能正在改变，对令人无法忍受的灾难图片和欧洲申根旅行可能崩溃的担忧做出反应。

“世界在看着我们，”德国总理默克尔上周说道。她试图说服欧洲国家共同分担接纳来自叙利亚、伊拉克、阿富汗和利比亚等国难民的责任。

“如果欧洲解决不好难民问题，欧洲与普遍人权的紧密纽带将被破坏，欧洲也将不再是我们梦想中的欧洲，”默克尔表示。

与在欧元危机中的极度谨慎不同，这一次默克尔大胆地试图发挥领导作用，但这只获得了法国等亲密盟友的谨慎支持，因为这些国家内部反对更多移民的呼声很强烈，而匈牙利和英国等国家则直接反对默克尔。

对于很多试图与选民保持一致的欧洲政客来说，阻止没人要的移民进入比欢迎憔悴的外国移民更为重要，特别是对穆斯林移民。

难民危机引发欧盟东西部国家出现分歧，大多数新的成员国拒绝接受难民指标，一些国家直接提到了宗教理由，这是十个中欧国家加入欧盟以来首次出现的情况。

奥地利总理法伊曼（Werner Faymann）表示，如果东部国家不分担难民责任，欧盟应重新考虑未来对这些国家发展的金融援助。

匈牙利、捷克和斯洛伐克是目前最强烈反对强制性难民指标的国家。

匈牙利总理奥尔班（Viktor Orban）指出，移民对欧洲的“基督教根源”构成威胁，斯洛伐克和捷克都表示倾向于只接收一些基督教难民。

奥尔班指责默克尔宣布德国愿意接纳大量叙利亚难民，导致难民危机恶化，鼓励更多移民冒着生命危险前往欧洲，这让匈牙利当局无法承受。

“从欧元危机开始，欧洲成了道德问题的一部分，而不是解决问题的一部分，”支持欧盟的智库Jacques Delors Institute负责人Antonio Vitorino指出。“移民危机令欧洲一体化的示范作用进一步削弱。”

曾担任欧盟司法和内政事务专员的Vitorino表示，欧洲作为人类尊严的土地以及遵守国际承诺的形象岌岌可危。

Vitorino曾帮助起草都柏林公约，该公约要求难民进入欧盟的首个国家有责任处理避难请求。他承认该公约对欧洲边境的国家并不公平，这些国家获得的金融或实际帮助很少。

“实践表明这个系统不管用，”他说道。“现在情况已经失控。”（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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