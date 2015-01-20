《SAFT专栏》欧洲央行量化宽松或难达到各界期待

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
撰稿 James Saft 编译 张明钧/戴素萍
路透1月20日 - 很少有重大市场事件如同欧洲央行的量化宽松(QE)一样，受到各界的高度期待，然而欧洲央行QE太有可能雷声大雨点小，这更是少见。
几乎所有人都预期欧洲央行周四会后将宣布全面推行QE，就连法国总统奥朗德周一也向商界领袖表示，讨论已久的买进主权公债行动中将成为事实。根据路透调查，市场预期欧洲央行宣布买债规模将达6,000亿欧元，分析师更预期实施QE的机率达90%。
媒体报导指出，购买公债行动可能委由各国央行办理，而不挂在欧洲央行的资产负债表上。此一策略有部分是为了缓和德国等方面对于QE的批评，同时淡化买进公债有如欧洲央行直接给予政府货币融资的联想。虽然这么做可能是要制造欧元计画继续推进的美好印象，然而QE风险并未由成员国共同分担的构想，则是释放出一个令人不安的讯息。
目前并不清楚希腊是否会参与QE，这实在是个棘手的问题，因各界揣测希腊周日选举将会导致希腊与金主重新进行债务协商，而这最终可能导致希腊违约、或者是欧元区拆伙。
的确，当市场正关注通缩威胁、以及欧元趋衰退时，采取量化宽松已经是必要之举，虽然德国从央行到政府都反对。
上周瑞士央行石破天惊地放弃欧元/瑞郎汇价限制，许多人因而认定欧洲央行肯定将采行强力计画，而这样的举措将会引发欧元/瑞郎庞大卖压，让瑞士方面难以应付。
的确，带动欧元贬值是量化宽松的论点之一，就如同带动高风险资产如股票及公司债走高一样。为了达成这些目标，欧洲央行将必须发表一份毫不含糊、规模庞大且细节详实的计画。
期望越大，失望就可能越大，如果情况不像各届期待的那样发展，欧元不跌反升，而欧元区股市反而下跌，这对于经济成长而言将是坏消息。
“欧洲央行QE规模必须超过5,000亿欧元，才会让外汇市场感到‘意外’，而各界对于‘拙劣QE’(也就是由各国、而非欧元区层级承担风险)的讨论也相当充分，足以暗示周四将难以找到欧元的新利空，”法国兴业策略师Kit Juckes在一份致客户报告中表示。
**螺丝刀砍大树**
除了计划规模和内容问题外，还要想想量化宽松之于目前要解决的问题是否对症。这好比用螺丝刀砍木头，螺丝刀再大，效果也不会好多少。
量化宽松若要奏效，必须透过财富效应来影响消费，即投资者在所持股票和公司债券增值后，将部分所得用于支出。但和美国相比，这种效应在欧洲几乎肯定会减弱，部分是因为欧洲人不那么习惯把资产增值的财富花掉，而像意大利和法国等地的资产持有者又极没安全感，也是部分原因。能让企业产生反应的，更可能是政府改革和刺激举措，而非货币政策。量化宽松即便推出，也难以带来资本支出热潮。
尽管量化宽松使得债券市场更为慷慨，某种程度上帮助了企业的借贷，但对银行业重新建立资本亳无助益，而欧元区经济成长仍极度仰赖银行业。
最后，一定要推低欧元才有用，周四欧元若上涨，对欧洲央行来说不啻是个坏消息。
就刺激和改革方面达成一致的共识，在长期和短期而言，都可能比量化宽松达到更好的效果。这对于欧元区央行不易，而在政界就更加困难。
量化宽松成功与否，近乎要通过金融市场评判，这让欧洲央行置于没有一家明智央行愿意陷入的危险境地。
瑞士央行的改弦易辙显示，即使央行有能力发行新钞，其承诺也受诸多条件限制，而且力量也有限。
欧洲央行周四或许会让这一课继续扩展加深。(完)
(译文审校 王丽鑫)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。