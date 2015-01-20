《SAFT专栏》欧洲央行量化宽松或难达到各界期待

撰稿 James Saft 编译 张明钧/戴素萍

路透1月20日 - 很少有重大市场事件如同欧洲央行的量化宽松(QE)一样，受到各界的高度期待，然而欧洲央行QE太有可能雷声大雨点小，这更是少见。

几乎所有人都预期欧洲央行周四会后将宣布全面推行QE，就连法国总统奥朗德周一也向商界领袖表示，讨论已久的买进主权公债行动中将成为事实。根据路透调查，市场预期欧洲央行宣布买债规模将达6,000亿欧元，分析师更预期实施QE的机率达90%。

媒体报导指出，购买公债行动可能委由各国央行办理，而不挂在欧洲央行的资产负债表上。此一策略有部分是为了缓和德国等方面对于QE的批评，同时淡化买进公债有如欧洲央行直接给予政府货币融资的联想。虽然这么做可能是要制造欧元计画继续推进的美好印象，然而QE风险并未由成员国共同分担的构想，则是释放出一个令人不安的讯息。

目前并不清楚希腊是否会参与QE，这实在是个棘手的问题，因各界揣测希腊周日选举将会导致希腊与金主重新进行债务协商，而这最终可能导致希腊违约、或者是欧元区拆伙。

的确，当市场正关注通缩威胁、以及欧元趋衰退时，采取量化宽松已经是必要之举，虽然德国从央行到政府都反对。

上周瑞士央行石破天惊地放弃欧元/瑞郎汇价限制，许多人因而认定欧洲央行肯定将采行强力计画，而这样的举措将会引发欧元/瑞郎庞大卖压，让瑞士方面难以应付。

的确，带动欧元贬值是量化宽松的论点之一，就如同带动高风险资产如股票及公司债走高一样。为了达成这些目标，欧洲央行将必须发表一份毫不含糊、规模庞大且细节详实的计画。

期望越大，失望就可能越大，如果情况不像各届期待的那样发展，欧元不跌反升，而欧元区股市反而下跌，这对于经济成长而言将是坏消息。

“欧洲央行QE规模必须超过5,000亿欧元，才会让外汇市场感到‘意外’，而各界对于‘拙劣QE’(也就是由各国、而非欧元区层级承担风险)的讨论也相当充分，足以暗示周四将难以找到欧元的新利空，”法国兴业策略师Kit Juckes在一份致客户报告中表示。

**螺丝刀砍大树**

除了计划规模和内容问题外，还要想想量化宽松之于目前要解决的问题是否对症。这好比用螺丝刀砍木头，螺丝刀再大，效果也不会好多少。

量化宽松若要奏效，必须透过财富效应来影响消费，即投资者在所持股票和公司债券增值后，将部分所得用于支出。但和美国相比，这种效应在欧洲几乎肯定会减弱，部分是因为欧洲人不那么习惯把资产增值的财富花掉，而像意大利和法国等地的资产持有者又极没安全感，也是部分原因。能让企业产生反应的，更可能是政府改革和刺激举措，而非货币政策。量化宽松即便推出，也难以带来资本支出热潮。

尽管量化宽松使得债券市场更为慷慨，某种程度上帮助了企业的借贷，但对银行业重新建立资本亳无助益，而欧元区经济成长仍极度仰赖银行业。

最后，一定要推低欧元才有用，周四欧元若上涨，对欧洲央行来说不啻是个坏消息。

就刺激和改革方面达成一致的共识，在长期和短期而言，都可能比量化宽松达到更好的效果。这对于欧元区央行不易，而在政界就更加困难。

量化宽松成功与否，近乎要通过金融市场评判，这让欧洲央行置于没有一家明智央行愿意陷入的危险境地。

瑞士央行的改弦易辙显示，即使央行有能力发行新钞，其承诺也受诸多条件限制，而且力量也有限。

欧洲央行周四或许会让这一课继续扩展加深。(完)

(译文审校 王丽鑫)

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