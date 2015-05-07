焦点：美联储计划安排资产负债表缓步缩减 防止悬崖式落差冲击

路透纽约/旧金山5月7日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)正在草拟计划，以防止明年手上约5,000亿美元债券到期时，美联储庞大的资产负债表骤然缩减，可能冲击市场及美国经济复苏。

虽然美联储去年10月停止了刺激性的资产购买计划，但随着持有部位到期，美联储仍持续买进抵押债券及公债，维持住4.5万亿(兆)美元的资产组合。美联储曾表示，在今年稍晚开始升息后，仍会继续重新投资一段时间。

当在公开场合或私下被问及中长期计划时，美联储官员表示，并不急于缩减资产组合；这暗示美联储将设法避免发生“悬崖式”落差情况--如果美联储让手上债券到期而不再重新投资，便可能出现这种情况。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)上周五向记者表示，一些经济分析显示，将停止重新投资的时间提前或延后几个月，基本上对经济前景没有影响。

“我的看法是，这会自然而然发生，”他称。但他表示，为了避免一下子同时发生太多变动而让投资人弄不清状况，美联储应该让投资人有一些时间习惯升息，然后再让资产负债表缩减。“你会希望有足够的时间间隔，等我们让(利率)正常化进程展开...这将是次要顺序的决定。”

危机期间为了推动经济成长，美联储进行了长达六年的购债，其资产负债表规模也扩大了四倍。联储预计，要到2020年才可使规模回到正常水平。

联储可以一直卖出债券，但其在9月表示，将主要依靠债券到期，从而以“逐步且可以预见的方式”降低持债量。

**仓位有序减少**

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德今年对路透表示，他希望控制持债减少的速度，这一策略符合许多债市投资者的期望。负责市场操作的纽约联储官员Simon Potter上月表示，联储可以选择逐步降低再投资规模，而不是一下子完全停止。

2016年美联储持有的公债中将有逾2,000亿美元到期，今年到期的则很少。抵押贷款支持债券(MBS)则较难估值，因为涉及到提前偿还和分期还款的因素，分析师估计明年可能最多有3,000亿美元债券从美联储资产负债表上离开。

美联储持债情况： link.reuters.com/myp55v

虽然一些投资者谈论很快要出现“资产负债表规模的悬崖式落差”，但许多美联储官员更关注的是何时以及以多快速度提高利率，而不是控制减仓。

克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)上周对记者表示，“关于何时才是适当的时机，一直都没有定论。”

根据纽约联储3月的一项调查显示，一级交易商预期美联储升息后约六个月，或是2016年第一季的某个时间点，投资组合将开始缩减。

但决策者可能鉴于消费者信心仍旧疲弱，以及部分美国民众仍难以取得贷款，担心经济因此放缓，从而推迟这个时间。在此之前，如果因为经济状况使然，也有可能延后加息。

前FED副主席科恩在提供给Potomac Research的一份报告中预测，美联储料继续利用到期债券的收益进行再投资，直到其升息至1%或以上为止。而根据美联储3月的预估，那可能是明年下半年的事情了。

有些分析师预计，一旦资产负债表规模开始缩水，美联储将拿出每月自然到期的大约400亿美元债券中的一半甚至三分之二资金进行再投资，具体视经济状况而定。

“这意味着，未来几年美联储将成为债券市场一个大块头儿的积极参与者，”美联储前任官员Roberto Perli表示，他目前是研究公司Cornerstone Macro的合伙人。

来自美联储的可靠需求，已帮助债市站在接近历史高位的水平，使美国人得以获得廉价的抵押贷款和其他贷款。根据Bankrate的数据，30年期固息抵押贷款的利率仍保持在3.9%的低位。

Eaton Vance副总裁兼基金经理Andrew Szczurowski表示，美联储是迄今为止最大的机构债持有者，持有规模达1.7万亿美元，占到该市场总体量的三分之一。

“美联储给自己戴上了枷锁，在试图退出该市场时必须非常小心，”他说，“因为美联储最不想看到的，就是押贷款支持证券(MBS)利差暴涨，抵押贷款利率大幅上升。”(完)

(编译 蔡美珍/陈宗琦/郑茵/王颖；审校 于春红/李春喜/王洋)

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