《SAFT专栏》美联储制定货币政策 要向1973年取经

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft;编译 许娜/汪红英

路透7月23日 - 上一次美国初请失业金人数如此之低，还是在1973年，时任美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席的伯恩斯(Arthur Burns)是在通胀问题上最能沉得住气的人。

伯恩斯当时不仅要面对来自总统尼克松的蛮横政治压力，还要应对阿拉伯国家石油禁运所带来的通胀和经济梦魇。不过，因此就批评现任美联储主席叶伦过于胆小，还是站不住脚。

市场并不期待升息，而且无疑讨厌升息；但对美联储而言，9月升息并不算太早。

上周美国初请失业金人数减少2.6万人，至41年半低位25.5万人。初请失业金人数四周均值减少4,000人，至27.85万人，较5月创下的15年低点仅多出1.2万人。世界大型企业研究会(Conference Board)亦表示，6月领先指标上升0.6%，部分得益于楼市坚挺；5月领先指标为上升0.8%。

这进一步支持亚特兰大联邦储备银行的GDPNow实时指标的强劲表现，该指标预示美国第二季实质经济增长率为2.4%，而6月初时还不到1%。

当然，通胀也依然在控制范围之内。截至6月的一年，核心通胀率为1.8%。美联储关注的指标--个人消费支出通胀率按同比计算仅上升了1.2%。

从叶伦的讲话来看，她更愿意较早而非较晚升息。

“我要说...美国经济改善了很多，”她上周在国会称，“低利率有助于经济发展，而做出升息决定，相当于是说‘是的，经济形势并不糟。’我们正接近达到期望的目标，现在认为，经济不仅能够经受住，而且也需要升息。”

经济或许并没有飞速增长，但显然并不糟糕。

有点让人意外的是，金融市场是多么不情愿消化升息预期。投资者用于押注未来利率水准的联邦基金利率期货走势显示，市场认为的美国联邦公开市场委员会(FOMC)下周升息的机率为零，9月升息机率也只有17%。

**从安全和实用两个角度考虑**

两条绝好但又差距甚大的推理方法都支持美联储立刻升息，一条从实用角度出发，另一条则是出于未雨绸缪的考虑。

出于安全考虑，面对除薪资和通胀之外各方面都表现良好的经济，叶伦及其同僚需要采取行动。而从实用角度出发，美联储也不应该等太久，以免通胀以及下一轮衰退都来势汹汹了，却还没有升息。要知道，超低的请领失业金人数不仅仅告诉我们当前的经济形势，有时还会是衰退的先兆。

特别是考虑到资产购买计划的结果及受到的评价好坏不一，美联储希望在下次经济走软之前，能够有一些降息的空间。

鉴于美联储本轮升息很可能是缓慢且分布不均的，并非每次政策会议都升息一次，因此升息的时点就显得尤为重要。

请领失业金人数占劳动力大军的百分比只略高于纪录低点。从追溯至1969年的最近七次衰退来看，这一指标的周期性低点往往出现在衰退到来前不久，或是刚刚步入衰退时。

这也表明美联储不宜再等了。

同样，美联储也不希望到通胀上升时还没来得及升息。

“货币政策效果的传输存在滞后性，等到薪资和物价压力对于金融市场参与者和决策者而言都变得显而易见时，那就太晚了：美联储将不得不努力奋力追赶，”德意志银行的经济学家Joseph LaVorgna在一份客户报告中说。

“这或许意味着，美联储的升息过程将比金融市场目前预计的要快得多。”

最后这一点，即金融市场预期，对于美联储而言十分棘手。自大萧条以来，美联储就一直非常在乎金融市场情绪，尽管这种做法或许不太明智。另外，金融市场的长期通胀预期一直在下降，表明很多投资者认为，当前的低通胀是结构性的。

美联储未来几周或许会做两件事情：既要温和地对外暗示升息就要来了，同时还要强调，升息将是逐步的，而且在必要时还可能发生逆转。(完)

(编译 许娜/汪红英；审校 王颖/郑茵)

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