《SAFT专栏》美联储保护网若果真再度施展 塞翁得马焉知非祸

撰稿 James Saft 编译 蔡美珍/陈宗琦

路透8月25日 - 以当前而言，未来的风险调整后收益看来很不乐观，但如果美国联邦储备委员会(美联储/FED)把托市保护网铺展开来，未来收益只会更糟。

金融市场周一惨烈重挫，无可避免地让外界更加预期美联储会再次挺身救援，这次的救援方式则是将原本预期9月开始的升息予以延后，而且延后的时间长度可能没有个定数。

不用怀疑，这就是传说中的“美联储卖权(Fed put)”，这个自我强化的概念认为，美联储将会扮演最后一道保护网的支撑角色，无条件为民间投资人的风险行为提供保障。

而美联储卖权也真的奏效，从美联储前主席格林斯潘时代以来皆是如此，当年称之为“格林斯潘卖权”，用来形容美联储总在市场下跌时提供流动性及稳定军心措施，而市场上涨时又几乎不怎么出手抑制。

美国股市周一盘初先是重挫，道琼工业指数.DJI开盘暴跌超过千点，跌幅达6.42%，然后收复将近900点，但后来又走低，终场收挫588点，跌幅3.58%。

毫不意外地，芝加哥选择权交易所(CBOE)波动率指数(VIX).VIX一度飙升90%，升破50大关，创下2009年1月以来高位。VIX有时被称之为“恐慌指数”，因为投资人以波动率作为风险的重要指标。

“愈来愈多人异口同声主张美联储应该要再一次救市，并且延后升息，他们拿1937年的经验来相提并论，当年因为提早收紧政策，而导致经济衰退，道琼工业指数大跌，”Pension Partners首席投资策略分析师Michael Gayed在一篇报告中指出。

“这完全是太疯狂了。如果只需要让股市下跌三天，就能导致所有人对美联储政策方向的看法翻转，那我们身处的环境简直脆弱得骇人。”

而显然真是如此，因为随着股灾进入狂暴的第四天，交易商已经降低对美联储9月升息的预期，认为升息机率只有约25%，不到一周前的预期机率还高达约50%。

分析师纷纷迅速推后美联储升息的预测时点。巴克莱的预测时点从今年9月推后到明年3月，理由是受到金融市场情况影响。

**只能收到压抑波动性的效果**

美联储可能选择等待，目前市场的情形，当然是在告诉我们经济情势出了状况，特别是快速放缓中的中国。

然而，因美联储伸出援手而复苏的市场，应当不会成为人们想要买进的对象。

首先，尽管美联储已展现透过政策压抑波动性的能力，但这种压制的影响似乎在于波动性的散布情况，而非波动性的存在或数量多寡。波动性处于异常低档的时期通常持续较久，就像刚结束的那一波。那鼓励了高风险行为，但这样的冒险行为，往往会使这些受压抑的波动性仓位集中在那些没有能力加以分析或管理的人士。换句话说，蠢人会用钱做出蠢事，因为他们认为美联储会在背后撑腰。

如果撇开中国的现况不管，在失业率在5.3%的情况下暂不微幅升息，只会强化这样的循环。

其次，被投资人视为救星的美联储，当下或能刺激回报，但对于企业创造现金流的长期潜力而言，美联储恐怕也爱莫能助。目前的股市与债市并不特别具有吸引力，中期而言，也没有显现出太多有利可图的前景。

以比较股价与10年获利移动平均的Shiller市盈率(本益比)来说，从历史背景来看，目前的股价相当昂贵。即使经过今天的抛盘，标普500指数的Shiller市盈率为24.21，略低于2008年进入金融危机时的水平，不过低于1929年与1987年高峰的水平。

以价值型投资管理公司GMO为例，该公司预估多数主要资产未来七年的实质回报皆为负值，较明显的例外是新兴市场股票与公债。

特别是资源配置的情况只会更糟，不会更好，因为管理市场的姿态过于软弱、而不是有所改善。那表示，如果我们因为美联储的自制而逃过一波修正，那么对于未来回报的乐观程度应该削减，而非增加。

从某方面来说，美联储对投资人犯下相同的错误--父母总是一心一意护着孩子：为他们铲除人生道路上的一切障碍，减轻他们的责任负担与成长的机会。

美联储也许应该停止为投资人舖路。搞不好这样反而行得通，谁知道呢。(完)

(译文审校 许娜/张明钧)

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