焦点：中国经济和全球化趋势将影响美联储通胀目标的实现

图为在韩国拍摄的美元和人民币现钞。 REUTERS/Lee Jae-won

路透美国杰克森霍尔8月28日 - 全球金融市场本周大幅震荡，表明中国发生的事件有可能打乱美联储精心制定的政策计划。这波由中国股市崩跌引发的风波也成为一个风险提示：除非其他国家予以配合，否则美联储可能难以实现自己的通胀目标。

美国央行的决策者试图想升息，但他们也许必须先审视一个基本前提假设：即便中国经济放缓，美国国内稳健的经济增长和薪资增长足以支持央行升息。

“中国经济持续增长并带动大局的时代已经结束。这时你环顾全球，问问有谁能担此大任，回答是没人能做。”汇丰证券的首席美国经济分析师Kevin Logan说。

“我不知道美国的通胀率怎么能上升。我们将会看到美元升值、大宗商品价格下跌、经济增长前景不太理想，美国市场进口商品带来更多竞争，所以劳动力不会有任何讨价还价的余地，薪资将不会上涨。”

就在几天前，美联储官员似乎还准备在9月升息，因为他们对通胀将升向央行的2%目标抱有“一定信心”。

而现在，他们都承认形势变复杂了，因为对中国经济逐步放缓有可能演变为硬着陆的担忧，导致金融市场本周上演了一场惊心动魄的过山车行情。

纽约联储总裁杜德利周三说，和几周前相比，如今9月升息前景的“迫切性有所降低”。不过他也对“短期”市场的过度反应提出警告。

全球各国央行官员本周将齐聚杰克森霍尔，参加美联储主办的年度会议，他们可能聚焦于最近市场动荡，全球最大的两个经济体之间的差异以及危机之后什么因素在推动通胀等问题。

近期市场动荡之前已经出现一连串冲击--油价崩跌、欧洲疲弱、日本持续面临通缩威胁--这抑制全球通胀。

**影响通胀目标**

迄今为止，美联储官员认为上述问题不会对美国物价产生持久性影响，但一方面又将实现通胀目标的时间推得更加靠后。

美联储2%通胀目标的部分逻辑，是要允许美联储上调指标利率并建立货币政策缓冲，在不过度收紧经通胀调整的利率的情况下因应新的经济威胁。

但一些分析师对长期以来的观点，比如就业增长最终会推高薪资和通胀等怀有疑虑，称现在全球因素在其中起到很大影响。

前苏联国家开放市场、中国加入世界贸易组织(WTO)、地区自由贸易协定等均使得资本和商品更加自由地流动，帮助平均和降低成本。

事实上，过去十年间美国进口占国民产出的比例已从1990年代初期的约10%增至15%，通胀亦紧跟进口物价走势，同期的整体通胀率走势符合非石油类进口物价增幅。

一些分析师曾表示，即便是在经济稳定增长时期，全球化一直是抑制美国薪资和物价的因素之一。

在过去一年，美元升值成为牵制消费者物价的又一因素。

美股周三和周四反弹，及美国第二季经济增长数据大幅上修，这或许多少能缓解人们的担忧，人们一直担心海外经济增速减慢以及市场动能将削弱美国经济回升力度。

不过全球通胀放缓再度复燃，令美联储更加谨慎以待。

一些基本观念目前也发生了变化，这其中至少部分的原因是因为全球化因素。例如，一些研究者认为，扣除食品和能源价格的“核心通胀”，该指标颇受决策者看重，在全球范围或许不再有意义。

此外亦不能清晰表明当利率一直持于零水准时的经济行为，美国自2008年以来一直维持近零利率。

圣路易斯联邦储备银行助理副总裁Michael Owyang表示：“我认为我们正处于非同寻常的情况。”“对正在发生的一切我并没有一个很好的模型。在这之前我从未见到这样的情况。”(完)

(编译 白云/杜明霞/孙茉莉; 审校 高琦/张明钧)

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