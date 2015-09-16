焦点：万一美联储本周升息 新兴市场将猝不及防

图中为美元和墨西哥披索纸币。 REUTERS/Edgard Garrido

路透新加坡9月16日 - 尽管美联储可能进行多年来的首次货币紧缩已让外界预期了许久，但它本周升息的概率已经小了很多，而如果真的升息，新兴市场可能会遭受沉重打击。

今年中期，在美联储官员表示有可能在下半年进行九年来的首次升息之后，新兴市场货币挫跌，股市下滑，债券收益率稳步上涨。

对美联储升息时点的预期大多集中在9月，不过由于美国通胀率低于目标，大宗商品价格下跌，中国经济增长放缓，给全球经济吹来阵阵寒意，美联储有可能推迟到12月升息。

路透调查访问的17位分析师中，只有七位预期美联储本周升息。如果周四的政策决定证明这些少数派是对的，那投资者将必须飞快地重新审视他们对美联储将以多大幅度以及多快速度升息的预测，因为这将影响整个市场的资金成本。

“市场目前预期升息的概率为30%，所以是有余地的，”美银美林新加坡分行的亚洲利率和外汇策略主管Claudio Piron说。

“所以当前局面比较棘手，一方面全球经济复苏并不同步，而另一方面最重要的流动性提供国要准备收紧货币政策，这必将继续打压大宗商品的价格。”

多数分析师认为，市场的反应不会像2013年5-9月“削减恐慌”时那么强烈。当时美联储首次暗示将考虑撤回已持续数年的刺激计划，导致债券收益率大涨，投资者大举抛售一些新兴市场资产。

不会重现当年恐慌的原因主要是，市场已经为相关预期付出了代价。MSCI明晟新兴市场指数.MSCIEF今年以来已累计下跌近16%，拉美指数已大跌27%。

摩根大通称，从客户的反馈来看，全球基金对新兴股市的曝险程度已处于数年低位。该行估计，新兴市场股票基金今年的赎回规模将达到440亿美元，已经离2009年全球金融危机期间的480亿美元和2011年欧债危机时期的490亿美元相去不远。

债券收益率已经上涨，而且外资已经从最容易受收益率上涨冲击的市场中撤出，例如印尼、土耳其和巴西等。

美银美林分析师估测，新兴市场货币自2014年中期以来已平均下滑20%，其中一部分似乎兑美元处于低估状态。巴西雷亚尔兑美元BRL=今年至今已下跌31%。

图表：新兴市场债券息差：link.reuters.com/maj45v

股市走势：link.reuters.com/pur42v

中国经济贸易态势：link.reuters.com/fut96s

**是否会出现压力释放后的反弹？**

如果美联储在周四决定升息，市场最初的下跌之后走势如何将取决于美联储制定的政策路线。

霸菱资产管理亚洲多种资产配置主管杜敬创预计，如果美联储的声明措辞温和，新兴市场可能会出现压力释放后的温和反弹。

汇丰控股的亚洲经济学家Frederic Neumann认为，投资者在新兴市场的仓位配置已处于防守状态，“升息但持温和立场带来的冲击或许要比按兵不动但持强硬立场要小一些，因为后者可能会导致最近数月困扰市场的很多不确定性仍悬而未决”。

但中国或许会大煞风景。在美联储之前的紧缩周期中，中国还尚未成长为今天如此之大的全球增长和需求来源。

“不管美联储会不会升息，只要没有明确迹象显示中国增长正在企稳之前，新兴市场就不会出现压力释放后的反弹，”伦敦Lombard Odier的全球固定收益策略师Salman Ahmed说。(完)

(编译 白云/刘秀红/汪红英；审校 王洋)

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