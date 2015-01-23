综述：欧洲央行QE尘埃落定 降息潮涌烘托美元强势

路透北京1月23日 - 全球汇市近几周经历了多年来罕见的震荡。主要央行接连出其不意改变政策，损及央行公信力不说，还给市场造成巨大冲击波。

继上周印度降息，瑞士央行壮士断腕弃守瑞郎汇率上限后，本周加拿大央行也顾及经济意外降息，加元重挫至六年低点；丹麦央行为抑制钉住欧元的本币升值，一周内连降两次息；此外，欧洲央行全面启动QE重振经济，欧元重挫至11年低点。

从经济状况和央行政策前景来看，美元无疑会保持强势，欧元和日圆则难脱疲态。在商品价格萎靡不振而美元强势面前，澳元、加元、新西兰元等商品货币亦继续看跌。

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**欧洲央行全面启动QE**

欧洲央行周四全面出台QE举措，将在今年3月到明年9月底之间每月购买600亿欧元公债，向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏。欧元应声暴跌，触及11年低点，周五0247GMT时，欧元兑美元约报1.1364美元，本周料连续第六周下跌。过去六周欧元共计跌去9%，创下2010年6月以来最差表现。

巴克莱分析师在研报中称，欧央行出台QE将巩固市场预期，即利率将长时间维持极低位，欧元将承受更多跌压，如果美联储按预期在今年开始升息，情况将更是如此。

有交易员认为，欧元在相对较短时间内出现如此大的跌幅，后市有可能会展开盘整。但他们补充说，已经有人在讨论年底前欧元兑美元跌至平价水准的可能性。

欧元兑其他主要货币也下滑，兑日圆跌至三个月低点134.28日圆，兑英镑触及七年低位0.7551英镑。欧元兑瑞郎跌至0.9890瑞郎，但与上周瑞士央行意外举措奇袭市场后的狂泻之势无法相提并论。

有人欢喜有人愁。欧元被抛售的同时，美元成受益者，美元指数一度攀升至94.497，为2003年9月以来最高点。美国整体经济形势向好，美联储又料在今年开始升息，这些都是美元保持强势的理由。

在欧洲央行决定公布几小时后，丹麦央行在本周内第二次降息，以缓解与欧元挂钩的丹麦克朗的上行压力。

**加拿大意外降息，澳洲料跟进**

加拿大央行周三意外宣布降息25个基点，以应对油价急挫对经济成长和通胀目标的威胁，加元跌至六年低点。同为商品出口大国的澳洲，短期内降息的机率升高，该国其实早已尝到铁矿石价格重挫之苦。

“就2010年以来大宗商品价格从高点跌至低点的幅度来看，油价跌势与铁矿石不相上下，都是约65%。万一下周公布的澳洲企业信心及通胀数据如预期般疲软，市场将反映出更长的澳洲央行降息周期，澳元将跌破0.80美元”， 澳新银行高级外汇分析师Daniel Been说。

由于投资人押注澳洲央行将跟进加拿大降息，澳元周五短暂跌破0.8美元，为逾五年来首见。

澳洲央行制定政策时虽然没有明确以汇率为目标，但或许也会顺应大势，加入降息国家行列以阻升澳元。该央行总裁史蒂文斯上月曾表示，对澳洲经济而言，澳元接近0.75美元较适宜。

**希腊大选和下周关注点**

欧洲央行QE悬念解除后，短期内影响欧元区的重要事件将是周日希腊大选。民调显示左翼激进联盟党(Syriza)继续保持领先优势，该党反对紧缩措施，主张减免希腊债务，该党若获胜恐会引发希腊同欧盟/IMF贷款人之间的僵局，并导致希腊退出欧元区。

下周美国、新西兰、瑞典、俄罗斯、泰国、马来西亚等国央行将公布利率决定。路透调查显示，多数受访分析师认为美联储可能在6月加息，预计新西兰央行在今年底12月之前维持利率不变。

鉴于通缩是全球经济成长面临的最大威胁之一，下周将出炉的德国、澳洲、日本CPI势必会受关注，其中德国是欧元区经济实力最强的国家，而日本信誓旦旦要实现2%的通胀目标，澳洲通胀形势则会影响其利率前景。

此外，英国和美国将公布第四季GDP初值，也将让人一窥这两大重要经济体的状况。(完)

(整理/白云 审校 屈桂娟)

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