汇市综述：希腊问题左右欧元走势 油价反弹商品货币喜涨

图为在巴黎拍摄的美元和欧元图片。 REUTERS/Philippe Wojazer

路透北京2月6日（整理/白云） - 希腊问题、油价反弹、央行决策为本周全球汇市谱出一曲跌宕起伏的三重奏。

希腊债务问题协商过程波折不平，欧元随之大起大落，本周走势震荡。国际原油价格自上周五以来急剧反弹，被压抑多日的商品货币有如久跌逢甘霖，加元、挪威克朗、澳元和新西兰元纷纷走扬。

各国央行无不在审时度势，伺机而动。在货币宽松成风的大背景下，本周澳洲央行意外降息至纪录低点，中国央行全面降准，丹麦央行于三周内第四次降息。瑞士央行据闻也在暗地购买欧元，抑制瑞郎涨势，防止瑞郎升值对经济构成过大冲击。

路透最新的月度汇率调查显示，今年欧元/美元跌至平价的概率接近30%，美元兑多数货币将继续走强。目前市场注意力集中在周五稍晚将公布的美国1月非农就业报告上。下周关注的重点包括，希腊债务问题解决进程，全球最大经济体中国的贸易、CPI和PPI数据，G20财长和央行官员会议，以及英国央行季度通胀报告。

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**希腊问题左右欧元走势**

欧元本周大幅震荡，投资者一时寄希望于希腊可能实现债务减免，一时又担心达不成协议。若协议无法达成，希腊将有可能退出欧元区。

欧洲央行周三决定停止在融资操作中接受希腊债券作为抵押品，导致欧元重挫。周四又有媒体报导称，欧洲央行同意向希腊提供最多600亿欧元的紧急流动性援助，且市场臆测瑞士央行在购买欧元抑制瑞郎涨势，双重因素推助欧元回升，周五亚洲早盘欧元守住早前涨幅，在0333GMT时约报1.1463美元。

三大国际金主对希腊的救助计划将于2月28日到期。IG Securities市场分析师Junichi Ishikawa认为：“至少在2月28日截至期限前，希腊情势仍将是关键因素。下周情势的进展可能到达高峰，至少令市场有时间再出现一轮失望情绪。”

法国巴黎银行外汇策略部门全球主管Stephen Saywell则认为，未来几个月推动欧元的主要动力将还是QE，以及英美之间货币政策的分化，而不是希腊债务问题。有其他市场参与者也认为，围绕希腊的担忧是个短期交易因素，而非是欧元长期疲态的触发点。

**油价反弹提振商品货币**

油价和铜价上涨使得商品货币亦成为本周焦点。油价在自上周五以来的四个交易日内一口气猛涨了19%，之后短暂重挫，接着又跳涨逾4%，同期铜价也上扬，促使加元、挪威克朗、澳元和新西兰元等商品货币走高。

加元兑美元得以远离上周五触及的近六年低位1.2800加元，周五0405GMT时约报1.2437。尽管澳洲央行周二意外降息，一度打压澳元触及近六年低点0.7635美元，但在油价反弹支撑下，澳元兑美元回升，周五0406GMT时报0.7828美元。

加元1月跌幅高达10%，几乎相当于2014年全年跌幅。目前油价反弹暂时对加元构成支撑。但之前油价跌势对加拿大经济已构成的冲击或促使该国央行再次降息。据最新路透调查的分析师预估中值，加元兑美元一个月和三个月后料在1.26，六个月后预计在1.27。

关于澳元后市，RBC Capital Markets驻香港资深外汇策略师Sue Trinh认为，澳洲利率期货在央行降息后上涨表明市场“现在完全认为紧接着3月还会有一次降息”，这将继续给澳元带来下行压力。

**欧元兑美元今年跌至平价的概率有30%**

据路透最新的月度汇率调查结果，策略师的预估中值显示今年欧元/美元跌至平价的概率接近30%，而且这次调查是自2010年9月以来首次有分析师作出欧元/美元将跌破平价的预测。上次欧元兑美元跌破平价是在2002年12月，再之前是在1999年底。

欧洲经济低迷、物价下跌、欧美货币政策迥异有如三座大山压在欧元肩上。“即使美联储不升息，美国也是最受追捧的投资地，”澳洲国民银行外汇策略部全球联席主管Nick Parsons说。“重要的是成长率以及利差，如果美联储不升息，没有人会踏出这一步。”

路透对逾60位策略师的调查显示，欧元兑美元本月底料将跌至1.13美元，三个月后料在1.11美元，一年后则料为1.10美元。(完)

(审校 屈桂娟)

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