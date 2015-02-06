离岸人民币贬值氛围浓厚 CNH短端利率全线创历史新高

图为台北一家银行的职员在点数人民币现钞。 REUTERS/Stringer

路透北京2月6日（作者/倪蔚丹） - 一场人民币贬值预期引导的金融暗战，正在海外市场无声无息上演。受海外人民币贬值预期不断升温的影响，离岸市场的CNH短端拆借利率，已经连续两天创出历史新高。

尽管周五中国央行引导的紧挺中间价，给市场投下了一枚稳定剂。但这枚稳定剂的时效有多长呢？

毕竟，从周日起中国即将陆续公布表现可能欠佳的1月经济数据，或会让人民币贬值的预期愈发浓烈。而不少中国知名经济学家，也开始在不同场合呼吁人民币应该贬值。不少投资者已经开始担心海外市场的紧张情绪是否会传导至境内。

“贬值预期，没有人愿意拿着CNH；...以前升值预期的时候，海外的个人投资者都愿意拿，供应相对挺大的。”一离岸市场的外汇交易人士说。

根据路透调查显示，中国1月出口增6.3%进口降3.0%；1月CPI同比料升1.0%创逾五年新低，PPI降幅扩至3.8%。

中国央行本周祭出雪藏近三年的全面降准工具，令酝酿已久的海外人民币看空预期陡然然升温。不少国际投机大鳄纷纷加仓做空各类远期的美元/人民币相关产品，并大举买入短端USD/CNH进行融资。这令离岸人民币流动性骤然紧张，短端USD/CNH掉期升水劲扬。

人民币香港银行同业拆借利率短端品种自本月初持续攀升，中长端利率自1月中旬以来便呈现明显升势；所有期限品种本周均创出历史新高。

美元/离岸人民币掉期市场上，长端一年期美元掉期升水在降准后自2,490点的历史高位急跌后又回吐部分跌幅，短端隔夜品种在降准后曾高达20多点。

交易员指出，由于近期海外一直看空人民币，存在大量CNH空头头寸，导致离岸人民币流动性一直紧张。在降准消息公布后入场做空长端掉期升水的投资者，需要买入短端掉期点进行融资，这更加剧离岸人民币流动性的紧张并大幅推高短端掉期点。而此前境内外汇差较阔激发套利盘在境内购汇境外结汇，人民币资金从境外流向境内，也一定程度令离岸人民币吃紧。

本月初境内外即期人民币汇差曾一度阔至近200个点子，但截止今日北京时间12:43，美元/人民币即期报6.2410，美元/离岸人民币报6.2399，二者价差已缩小至仅为11个点子。

中国央行本周三傍晚宣布普降金融机构存款准备金率0.5个百分点，为时隔近三年来首次全面降准，顺应了市场对稳健货币政策基调下趋向宽松的预期。预期此举可释放资金总量逾6,000亿元人民币。

招商银行总行金融市场部资深交易员张治青指出，央行此次降准更偏向于释放流动性以缓释国内人民币资金偏紧局面，并非大规模放水或者开启量宽，周四的逆回购利率持平于4.80%也是佐证。在境外市场，USD/CNH长端掉期点在降准后先是急跌而后又扳回跌幅，也体现了市场对降准政策的重新解读。

“在这种降准被普遍预期，股债汇市反映温和的情况下，USD/CNH如果掉期点那么高，持有USD/CNH多头赚钱的希望极其渺茫，概率极低。那自然而然，大家都是另外一个方向--Sell。”他指出，即期市场上USD/CNH走弱是对掉期市场上短端升水高企的直接反馈。

央行公开市场周四进行了300亿元人民币的28天期逆回购操作，中标利率持平于4.80%。据此计算，本周公开市场净投放900亿元。

中国兴业银行(601166.SS)首席经济学家鲁政委最新研究报告则指出，人民币有效汇率高估是造成中国经济“脱实向虚”、企业和政府高负债的根源。中国应该抓住这次降准的有利时机，让市场驱动人民币对美元贬值。从修正有效汇率高估的理想角度来说，人民币的贬值幅度不应该小于美元升值的幅度。

**贬值预期与套利加剧人民币紧张**

交易员指出，在人民币贬值预期下，离岸市场上几乎无人愿意持有CNH，再加上很多套利盘锁定人民币流向境内，离岸人民币资金愈发减少，融资成本随之飙升。由于套利整个流程可能需要一定时间，预计短期境外人民币利率还会飙涨。

也有交易员指出，人民币今非昔比，以前在升值预期下，老大爷都想买入CNH持有，人民币供给极其大。

“那边Funding cost如果贵的话，carry是会贵一点。很明显的，一年的CNH Foword价格就比较贵；一年的Forward又会带领境内一年的Swap价格上升。”一外资行交易员说。

不过张治青指出，随着境内外汇差的收窄，目前套利盘已经较为稀少。境内外汇差至少要保证70点以上，套利才有利可图。“由于两边银行要吃点差的缘故，小于70个点，基本上就看不到国内的套利盘。”他说。(完)

(审校 毕晓雯/杨花子)

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