分析：人民币有效汇率升升不息 引通缩忧虑升温倒逼政策进一步放松

图为透过一幅眼镜看到的人民币和美元现钞。 REUTERS/Nicky Loh

路透北京3月19日（倪蔚丹/李文科） - 尽管强势美元下的人民币即期贬值压力犹存，但实际有效汇率叠创新高更不容小觑。除了已引发业界对输入性通缩压力的忧虑升温，且考虑到高企的实际有效汇率料加剧经济“脱实向虚”，这些均将令本已放缓的中国经济“雪上加霜”。

不仅如此，相对于其他非美货币而言，软钉住美元的人民币汇率强势难改，人民币有效汇率未来继续攀升的可能性很大，因此将不可避免持续对可贸易程度不同的各个部门造成实质性的冲击，从而施压经济，这或倒逼中国监管层进一步放松政策。

“现在人民银行还做不到善意地忽视美元。从前一段时间的实践来看，央行还不太容易做到有人提出的实际有效汇率的中性。”中国招商证券首席宏观分析师谢亚轩对路透说。

如果不能改变上述大前提的话，意味着(人民币)还是相当于软钉住美元，未来实际有效汇率仍可能随美元的强势而走升。

兴业银行首席经济学家鲁政委指出，汇率对可贸易程度不同的部门影响有别，实际有效汇率上升将引发三大产业中工业占比下降，服务业占比相应上升，即服务业与制造业占比的一升一降，料将增加经济下行压力，而人民币有效汇率高估是造成中国经济“脱实向虚”、企业和政府高负债的根源。

“从2011年、2012年开始，我认为照着这样的汇率，我们未来只有通缩，因为所有汇率高估的经济体，他们的后果都是通货紧缩，没有第二条路。”鲁政委表示。

实际上，通缩风险已引发中国高层关注。中国总理李克强上周表态，为应对“被通缩”问题，中国有做进一步的准备。他指出中国目前并没有出现通缩，中国CPI或者说物价总水平1月份是正增长，2月份涨幅比1月份更高，“实际上我们是'被通缩'。对这种“被通缩”的问题，我们有应对，也有进一步的准备。”

国家外汇管理局国际收支司分析预测处处长温建东近期发表在《中国货币市场》的文章认为，应保持对人民币兑美元汇率的善意忽视。从国际竞争力角度看，应主要关注人民币对主要贸易伙伴货币的总体汇率，也就是实际有效汇率，并参考中外经济基本面的变化情况。

人民币实际与名义有效汇率均于2014年6月开始企稳回升，并分别自2014年10月与9月开始连续创出历史新高。国际清算银行(BIS)最新公布，2015年2月人民币实际有效汇率指数升值1.29%至130.37，名义有效汇率指数上升0.37%至123.58，均为连续第九个月上涨并刷新历史新高。

**有效汇率仍具上升动能**

基于年内人民币兑美元跌幅与国际美元升幅的不对称性，业内人士普遍认为人民币有效汇率仍有上升动能。而人民币有效汇率的升幅可能取决于美元指数的未来走势。

“考虑到决策者多方面的顾虑，预计(今年)人民币对美元贬值在5%左右，这一幅度预计仍低于2015年美元升值的幅度，这意味着人民币有效汇率仍会继续升值，经济仍会因此而受到抑制。”鲁政委称。

谢亚轩亦认为，如果人民币对美元汇率基本稳定，则意味着对其他货币将走强，从而推动人民币有效汇率续升。但人民币兑美元年内5%的贬值预期偏高，3%左右的跌幅更为可能。今年人民币兑美元跌幅大概率上将小于美元指数涨幅，预计人民币有效汇率仍有续升空间，但亦需考虑美元指数回调的可能。

他强调，美元指数这波强势延续的时间与幅度，是影响未来人民币有效汇率走势的关键。

“未来美元升多少是个问题。短短的半年时间，美元从80到100，不能说有充分的基本面支持。正常来说，外汇市场会超调，但超调到什么时候和程度，大家有很多不同意见。”谢亚轩表示。

招商银行金融市场部高级分析师刘东亮亦指出，汇改10年来，人民币实际有效汇率已升值约50%，其中30%是人民币主动升值，20%是美元升值带来的被动升值。但人民币不可能贬值50%来对冲实际汇率，甚至现阶段超过10%的贬值都是不可想象的。

他并称，假设人民币真的在短期内大幅贬值10%以上，则可预见资本外流与进口加速萎缩会同时出现。人民币短期大贬无疑会激发资本外逃动力；同时，贬值带来的进口成本大幅上升，会恶化目前进口负增长的局面，更加不利于中国的贸易平衡。但在经济考虑之外，大幅贬值带来的“信心”问题会更加严重。

截至本周二，美元指数.DXY自今年初以来累计升值10%，并于上周突破100大关，为2003年4月以来首见；而同期人民币兑美元则累计下跌不足1%。国家外汇管理局局长易纲此前强调，人民币上下波动已进入一个均衡区间，人民币不会加入贬值大军，长期看人民币汇率将保持稳定，且和一篮子货币相比，人民币表现强势。

**基于通缩预期的政策宽松可期**

尽管中国监管层并未明确提出将实际有效汇率作为政策调控的指标，但人民币有效汇率快速上升所引致的输入性通缩以及经济下行压力的增强必然将进入监管层的视野，从而提升财政与货币政策的进一步宽松预期。

正如中国央行货币政策委员会委员钱颖一在两会（全国政协和人大）期间接受路透专访时曾称，中国货币政策今年是否会继续放松，“很大程度上”取决于国内通胀形势，而通胀率稳定在1-2%间是决策层所乐见的。

谢亚轩亦指出，实际有效汇率快速上升改变了贸易条件，假定政策没有做出积极的响应，则会产生输入性通缩压力。目前中国尚无法通过人民币贬值来完全对冲有效汇率快速上升带来的价格下行压力，因此货币和财政政策均需做出相应的积极变化。

“现阶段财政政策的积极是比较必要的，在国内是尤为重要的，尤其是在地方政府债务整理的大背景下，它的重要性甚至超过了货币政策的积极有为。”谢亚轩说。

此外，人民币有效汇率的快速上升亦会令中国资产负债结构做出调整。谢亚轩指出，美元负债的偿债压力将随之上升，但另一方面也意味着其他币种的偿债压力下降，因而将激励中国增加对欧元、日圆等其他货币的负债。

美国财政部最新公布的数据显示，中国1月净减持美国国债52亿美元，为连续第五个月减持；持有量1.2391万亿美元，比位居第二的日本仅高出5亿美元。（完）

(审校 杨淑祯)

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