汇市一周综述：美联储会议大戏落幕 美元急跌后回稳

路透台北3月20日（整理 张明钧） - 本周汇市前半周一片风平浪静，各主要货币对在窄幅区间波动，等着美国联邦储备委员会对未来升息时程给一个说法。

随着美联储声明出炉，周三纽约盘中美元兑欧元、英镑、瑞郎等等主要货币对跌幅皆一度深达3%，兑欧元创六年来最大单日跌幅，因联储声明大举扭转了市场预期。声明中虽如各界预期删除了“保持耐心”一词，但却同时下修通胀及经济成长预估，对于未来利率变动历程的评估也向下修正，还表达对经济其他方面的担忧，所传递出的资讯较投资者预期更加温和，显示其仍不失“保持耐心”的精神，从而导致市场对首次升息时间的预期从年中推迟至今秋。

不过在周四欧洲及纽约盘中，美元又呈现强势反弹，兑欧元扳回了2.2%，毕竟观看各国经济指标及利率走向，还是只有美国经济最为强健，且最有可能成为金融危机爆发以来首个升息的主要国家，在其他国家央行宽松举措未见罢休之际，又能憧憬哪个货币前景会比美元还好？

未来一周虽然各地经济数据甚多，但会对市场带来重大影响的数据有限，市场关注重点料将回归欧洲央行实施量化宽松后的情势，以及欧盟与希腊间的债务协商。若要观察美联储潜在动向，或得等到4月首周的非农就业数据方能一窥究竟。

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**美联储摘除“耐心”，但仍保持其精神**

美联储本周会议受各界瞩目程度可谓近年之最，因市场期待未来的升息时程能更为明确。

虽然美联储删除了“耐心”语汇，提升了在未来数月升息的可能性，但综观美联储的说法，其并不急于将借贷成本推升至更为正常的水准，对经济复苏的力道持谨慎态度，还将2015年底联邦基金利率预估中值从1.125%降至0.625%，凸显出就算今年升息，力度也将不如先前的评估。

“不能因爲我们在声明中弃用了‘耐心’措辞，就意味着我们会变得没有耐心”，美联储主席叶伦在声明发布后举行的记者会上表示。

**纠结于忧喜参半的经济数据**

美联储一直因经济数据阴晴不定而倍感纠结：就业岗位持续强劲增长，美国消费者需求良好，但国际油价重挫，以及美元大幅升值，可能意味着要实现联储设定的2%通胀目标还有很长的路要走。

美联储周三下调了对美国经济活动的评估，称成长“有所放缓”，12月声明中则表示经济活动稳步扩张，这显示其对经济复苏的力度持谨慎态度。

美联储并调降了今年经济增长率预估中值至2.3-2.7%，12月时预估爲2.6-3.0%；今年核心通胀预估则是从三个月前的1.5%-1.8%降至1.3-1.4%。

富国基金管理的首席资产组合策略师Brian Jacaobsen表示，“市场必须搞清楚美联储对经济的信心发生了怎样的变化。联储在季度经济预估中下调了今年的成长和通胀预估，在通胀数据改善前，联储目前可能对通胀将向2%目标回升还没有’合理的信心’。”

部分分析师认为美联储调降成长及通胀预估虽有些出乎意外，却不见得是坏事，因为这将使其施政上更有弹性空间，可以继续观望数据表现再做决定，同时也给市场更多升息前的准备时间。

Nasdaq's Advisory Services高级董事Myles Clouston指出，“联储在声明中放弃‘耐心’措辞并不令人意外，但下调通胀预估有些出人意料。这在决定升息时机方面为联储提供了灵活性。我们目前处于不温不火的成长环境中，即成长既不过热，通胀也不过低，对美联储而言，这是个很舒适的环境。他们没必要急着升息，即便扬弃了‘耐心’措辞，仍可以继续耐心观望。这让人放心，利率不会在短期内上调。这为市场提供了更多的时间为升息作准备。”

**其他央行动态**

本周召开货币政策会议的央行甚多，但政策方向仍多以维持或扩大宽松政策为主，凸显出美国政策走向与全球其他地区的二元化发展。

日本央行周二维持刺激规模和对经济前景的乐观看法不变，并表示日本经济可以在没有进一步刺激的情况下走出衰退。该行略微下调对物价前景的看法，但强调通胀放缓是受油价暂时性下跌的影响。

然而耐人寻味的是，日本央行周五公布的2月会议记录显示，参加日本央行2月政策会议的政府官员不再要求“尽早”实现通胀目标，暗示央行不应急于加快通胀，总裁黑田东彦则坚持认为将在4月开始的新财年前后实现2%的通胀率目标，即便这意味着要进一步扩大规模已经很大的刺激计划。

瑞士央行维持旧有负利率政策不变，并表示仍在外汇市场积极活动，以削弱央行认为“严重高估”的瑞郎汇率，但该行调降对今年经济成长和通胀预估，因先前弃守汇率上限政策冲击当地出口经济。

一度被视为最有可能率先升息的英国央行，其首席经济学家霍尔丹却要求应该做好在必要时降息至纪录低点的准备，以防止通胀率跌至目标下方。

瑞典央行周三将指标利率下调0.15个百分点至负0.25%，并扩大其资产购买计划，以抗击通缩的威胁，这令市场突感意外，因该行动发生在常规的货币政策会议时间表以外。

总的来说，除了美国计画紧缩以外，包括中国在内的主要国家央行都维持宽松政策立场，预料政策走向分歧将持续成为主导汇市走势的主要题材，同时也预言了美元一支独秀的可能。由于油价及强势美元几乎笃定让美国通胀难以升温，未来美国升息时程预期心理变化或将全然系于美国就业及薪资数据。(完)

(审校 屈桂娟)

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