中国人民币叩关IMF一篮子货币俱乐部 美国态度松动

图为百元面值的人民币现钞。 REUTERS/Jason Lee

路透布鲁塞尔4月2日 - 国际金融官员指出，中国人民币距离跻身主要储备货币之列愈来愈近，今年稍晚可能达成一项协议，将人民币纳入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)的一篮子货币。

但美国对此事的态度保守。中国的经济与政治影响力日增，引发美国国会关切。

美国财长雅各布·卢本周访问北京后表示，人民币尚未达到纳入SDR一篮子货币的标准。

“(人民币)需要进一步开放及改革以达到这项标准，我们乐见完成这些必要改革的进程，”雅各布·卢周二在旧金山一场演说中指出。

人民币已经是全球第五大贸易货币。在人民币国际化所需的基础架构方面，中国当局今年已经作出重大推进。

该官员称，七国集团(G7)中欧洲成员国--德国、英国、法国和意大利，倾向于今年就将人民币纳入该货币篮子。日本象美国一样更多的是持保留态度。目前IMF货币篮子包括美元、欧元、日圆和英镑。

IMF官员称，IMF理事会将在5月初步讨论中国提出的请求，今年稍后将会对SDR构成进行每五年一次的全面检视，之后会在11月做出决定。

“德国方面认为基于现在标准，支持将人民币纳入货币篮子。”德国央行执董会成员Joachim Nagel上周在博鳌论坛上说道。

他称，即将到来的全面检视将是纳入人民币的良好契机，并补充道：“我们赞赏中国近期在人民币自由化进程上所取得的进展。”

中国政府网新闻稿称，李克强上月会见国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德时表示，中国希望通过加入SDR，积极参与维护全球金融稳定的国际合作，同时促进中国资本市场和金融领域的进一步开放。

**逐步加入？**

一欧元区国家央行的消息人士称，可采用一条逐步加入SDR的路线，与满足人民币必须“可自由使用”的官方标准挂钩，西方官员对可自由使用的诠释是完全自由兑换。

人民币将可能成为第一个加入SDR的新兴市场货币，标志着全球经济的重要成员中国的崛起上升到另一层次，也要求美国接受自己在国际金融中一家独大的影响力被稀释的事实。

欧洲国家竞相争取在中国的商业优势，美国则将中国视为专制独裁的战略对手，这位对手或许还不自觉遵守西方国家所制定的规则。

美国国会以前就曾阻止了对2010年IMF投票权改革的批准，当年的那项改革意在给予中国和其他新兴经济体更多的话语权。

为了让伦敦获得人民币国际交易离岸中心的有利地位，英国已带头公开推动中国加入SDR。

英国财政部首席经济顾问David Ramsden称，自上次在2010年检审SDR的组成币种以来，形势已发生了很大变化，让人民币加入SDR目前已是一个“让人非常关注的问题”。

德国雄心勃勃的想让人民币交易中心设在法兰克福，这里也是欧洲央行总部所在地。但由于英国上个月抢在欧洲伙伴国家之前申请以创始成员国身份加入中国倡导的亚投行，令德国的计划受挫。

华府则遭遇了一场外交上的失败。美国之前曾极力劝说盟国不要加入亚投行，因这被视为针对世界银行和亚洲开发银行发起的竞争，美国和日本在世行和亚开行里占据主导地位。

为了避免与欧洲盟友们发生第二次的冲突--即便美国有权阻挠IMF提议--雅各布·卢将重点放在了允许人民币加入SDR的标准上，而非时间上。

“中国需要成功完成艰难的基本面改革，比如资本账户自由化，采取更加市场化的汇率，利率自由化以及加强金融监管等等。”雅各布·卢说道。

虽然华府认为北京方面已经不再通过干预来压低人民币汇率，但雅各布·卢称只有当人民币升值的市场压力增长时，真正的考验才算来临。

国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)的董事总经理David Marsh表示，中国、美国和IMF之间正在讨价还价，根据将会达成的重大协议，中国料将进入全球金融体系的核心，以此为交换让人民币成为世界金融市场上的一种有力货币。

中国人行依仗3.8万亿美元的庞大外汇储备来保持人民币兑美元汇率的稳定。人民币贸易加权汇率在过去一年上涨11%。

“这一切对美元以及它在全球货币中的重要地位构成了潜在威胁，”Marsh在一项简报中指出。

虽然SDR一篮子货币的合格条件并没有固定的衡量指标，但在2011年时，IMF人员列出多项指标，可以显示某个货币是否“可自由使用”：

-货币占官方外汇储备部位情况；

-货币在国际金融债务计值水准；

-货币在国际债券计值水准；

-货币在外汇现汇市场交易量。

根据伦敦专注中国议题的银行人士指出，超过60个国家央行的外汇储备持有人民币。去年汤森路透交易平台的离岸人民币交易暴增约350%，另一家交易平台EBS称，人民币是EBS前五大交易货币。

一位不愿具名的前IMF高层官员指出，人民币要在2015年达到纳入标准还太早，但中国央行可能利用审核机会，向中共领导人争取让人民币进一步迈向自由兑换。

IMF副总裁朱民指出，人民币在贸易上的使用愈来愈多，在资本市场的地位也升高。

“某方面而言，在贸易活动上，显然人民币已经符合资格，”他在博鳌论坛向记者表示。“但在可自由使用方面...仍然有一些障碍。”(完)

(编译 蔡美珍/孙茉莉/白云/高琦；审校 王洋/艾茂林)

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