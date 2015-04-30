调查：人民币多头仓位创下12月初以来高位

图为在韩国一家银行拍摄的人民币和美元现钞。 REUTERS/Lee Jae-won

路透新加坡4月30日 - 周四的一项路透调查显示，近几周来多数亚洲新兴货币的人气转而看涨，为六个月来首次，目前市场的观点是美联储可能要等待更长时间才会开始加息。

不过投资者对泰铢的看法转空，因泰国央行周三出人意料地连续第二个月降息。

根据路透对16位银行和基金管理公司的外汇策略师的调查，相比之下，大多数其它新兴亚洲货币持仓情况都为多头。

这是自去年10月来受访者首次看多九种货币中的七种。

美联储周三在会后声明中，调降对美国就业市场和总体经济的评价，暗示联储可能至少要等到第三季才会开始升息。声明显示，联储将开始执行在每次政策会议上酌情考虑是否升息的做法，具体决策完全视经济数据情况而定。

人民币多头仓位升至12月初以来最高，因中国央行继续通过提高人民币中间价和干预措施来支撑本币。

台币多头部位触及7月初以来最高，因外资持续流入台股。

对坡元的看法转为偏多，多头部位达到7月初以来最高。

韩元多头部位升至8月底以来最高。

韩元兑美元4月升值3.5%，为2011年10月以来单月最大涨幅，受股市资金流入带动。韩元兑日圆触及七年高位。

对马币(林吉特)的看法自去年8月底以来首次转为偏多。

油价近来趋稳，缓解了油价下挫可能损及马来西亚财政的疑虑。马国为石油净出口国。而资金流入当地债市也支撑马币。

然而市场对亚币的信心改善，却未能惠及印度卢比和印尼卢比。

印度卢比多头押注降至2月中以来最低。

印尼卢比空头仓位则增加，因外国投资者对当地企业获利失望，且担心该国经济放缓，因而继续出脱印尼股票。

这项路透调查重点放在亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩元、坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马币和泰铢。

调查采用对净多头或净空头仓位状况的估值，从负3到正3不等。正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

调查结果如下(美元兑各种货币)：

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索 泰铢

4月30日 -0.48 -0.55 -0.44 0.43 -0.46 -0.18 -0.13 -0.12 0.33

4月16日 -0.35 0.18 0.27 0.34 0.12 -0.59 1.08 0.02 -0.21

4月 2日 -0.13 0.14 0.69 0.74 -0.09 -0.51 1.09 0.13 0.14

3月19日 0.46 1.10 1.48 1.33 0.53 -0.30 1.63 0.33 0.44

3月 5日 0.90 0.36 1.24 1.10 0.46 -0.64 1.34 -0.28 0.05

2月18日 0.35 0.32 0.86 0.58 0.39 -0.15 0.74 -0.17 -0.15

2月 5日 0.62 0.04 1.16 0.35 0.36 -0.62 1.42 -0.35 0.10

1月22日 -0.04 0.02 0.72 0.38 0.19 -0.73 1.69 -0.02 0.03

1月 8日 0.11 0.49 1.05 0.88 0.80 -0.15 1.98 0.13 0.40

12月18日 0.29 0.35 0.89 0.89 0.94 -0.07 1.65 -0.22 0.62

(完)

(编译 王洋/蔡美珍/张若琪 审校 徐文焰/于春红)

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