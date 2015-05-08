汇市综述：大选迷雾散开英镑跃升 数据参差不齐左右美元

焦点：OPEC与非OPEC产油国执行减产协议开局有力 能源部长们满意
路透维也纳1月22日 - 各国能源部长周日表示，逾十年来达成的首份减产协议生效，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议。产油国希望通过减产来缓解供应过剩问题和支撑油价。
路透北京5月8日（整理 王兴亚） - 本周市场聚焦5月7日的英国大选，在周四投票日之前英镑一直处于守势。出口民调显示保守党虽然可能无法取得过半数席次，但仍可望继续执政。随着大选迷雾散开，英镑跃升，兑美元触及逾一周高位。最终投票结果可能要到周五稍晚才能宣布。
美国经济数据有好有坏，左右美元走势。巨额贸易逆差以及民间就业数据疲弱，打压美元指数一度跌至2月中旬以来低点。而初请失业金数据良好，提振对非农就业的乐观情绪，又促使美元反弹。
目前投资者静待周五稍晚将公布的美国4月非农就业报告。下周关注的重点主要是中国的投资、零售等多项数据以及欧洲多国GDP和通胀数据，同时密切留意希腊债务谈判会否取得进展，还有英国和韩国央行的政策会议。
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**大选迷雾散开英镑跃升**
本周市场聚焦5月7日英国大选，在周四大选投票日之前英镑处于守势。此次大选被认为是几十年来英国角逐最激烈的一次选举。
据投票站出口民调显示，英国首相卡梅伦所在的保守党可望继续执政，但可能无法取得过半数的席位。这一结果可能导致英国两年内就是否脱离欧盟举行公投，而苏格兰也可能会很快再次推动脱英独立。
英镑兑美元周五亚市早盘高见1.5448，欧洲交易时段扩大涨幅，一度高见1.5523，触及2月末以来高点，日内涨幅近2%。英镑兑欧元亚市早盘触及4月30日以来高位0.7273，欧洲盘初涨逾2%报0.7229，若持续这样的涨势，将录得2009年1月以来最大单日涨幅。
“(关于英国是否退出)欧盟公投将成为较长期内的关注焦点。我们必须看看卡梅伦要说些什么，组建什么样的联合政府，”三井住友信托银行资深市场分析师Ayako Sera称，“英镑正因出口民调结果而初步走高，波动性可能也将上升。”
据路透最新的月度汇率调查，超过一半受访者认为，英国大选后出现任何政治面的不确定性，都仅会给英镑带来很小的风险。策略师仍预计英国央行将等待通胀率回升，在明年初之前都不会加息。
**数据有好有坏，美元等待非农报告**
上周尾段美元中止近期的跌势出现温和反弹，本周初扩大涨势，因数据显示美国经济可能已由近期低潮回稳。
然而，进口急增带动美国3月贸易逆差扩阔至近六年半最高水平，巨大贸易逆差或意味着美国第一季度GDP可能萎缩。美元兑日圆和欧元从近期高位下滑。 紧接着数据显示4月ADP民间就业岗位增幅为逾一年最低，巩固了对美联储将推迟一段时间升息的预期，美元进一步承压。另外，欧洲公债收益率上升则为欧元带来一些支撑。美元指数一度跌至2月中旬以来低点93.882。
美元兑欧元周四反弹，因德债收益率从年内高位回落，且上周初请失业金人口数据良好，提振了对4月非农就业报告的乐观情绪。
根据路透调查，分析师预计4月非农就业岗位增加22.4万个，比3月增幅多近10万。若4月非农就业数据也表现不佳，可能加剧市场对美国经济或许失去动能的担忧。
**澳元跌宕起伏备受煎熬**
澳元在澳洲央行周二开会前走软，因市场臆测央行可能降息。汇丰公布中国4月制造业采购经理人指数(PMI)终值创2014年4月以来最低，数据疲弱亦压制澳元低见0.7803美元，不过之后缩减跌幅。
澳洲央行周二进行年内第二次降息，将指标利率下调25个基点至2.0%的纪录低位，意在帮助经济应对矿业投资减少的问题，同时防止澳元上涨带来负面影响。
决议公布后澳元应声下滑，一度低见0.7787美元，不过很快大幅回升，因场人士思索该央行宽松周期是否暂时告一段落。
澳洲公布4月就业人口下滑，澳元一度受到冲击，但很快收复失地，因3月就业人数上修且时薪情况依然坚挺，使得就业形势并不像总体数据看起来那样糟糕。
澳元空头正在研究澳洲央行是否再度显示出明确的宽松政策倾向。但澳洲央行周五公布季度货币政策报告未明确显示出温和倾向，令部分投资者失望，澳元一度应声上扬，高见0.7929。(完)
(审校 屈桂娟)
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路透东京1月23日 - 路透调查显示，日本企业认为，无论是美国总统特朗普还是日本首相安倍晋三都不希望日圆大幅贬值，他们担心贬值会激发不为人乐见的政治影响。
新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。特朗普宣誓就职后不久，白宫发布声明称，美国还将“对付那些违反贸易协议并损及美国工人的国家”。声明还说，在贸易上“强硬且公平的协议”能够促进美国经济增长，并把数百万就业岗位带回美国。这个策略首先要退出TPP，确保任何新的贸易协议都符合美国工人的利益。”