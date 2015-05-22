综述：资本输出助人民币在境外“多飞一会” 亚洲货币锚初露端倪

路透北京5月22日（作者 倪蔚丹） - 在贸易渠道充当人民币输出主力军的当下，通过实施“一带一路”等战略，在推动人民币输出机制更上一层楼之际，将带动人民币在境外“多飞一会”；而这亦是中国加深与周边国家的贸易投资往来，剑指人民币有望成为亚洲货币名义锚。

分析人士指出，通过贸易渠道输出人民币意味着人民币收支逆差，但长期逆差无疑将削弱人民币的国际地位；而增加“资本渠道输出，贸易渠道回流”的循环模式，在带动境外人民币资产负债结构更趋均衡的同时，亦是实现离岸市场长期稳定资金流动的必然之举。

“现在的一带一路，包括中国跟周边国家的互联互通，泛亚铁路、欧亚大陆桥，把这种互联互通做起来的话，大量的资金投入将带动人民币的需求。”中国银行贸易金融部跨境人民币团队高级经理王敏对路透表示，藉由“一带一路”战略与人民币跨境支付系统(CIPS)等基础设施，有望为人民币需求增长再添动力。

他并援引中国银行的监测结果称，人民币成为亚洲货币名义锚已初露端倪。如果周边国家货币钉住人民币，在保证出口相对稳定的同时，随着中国资本账户的逐步开放，还能便利双方投资往来，并减少交易成本。

中国政府今年发布“推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动”规划，将致力于亚欧非大陆及附近海洋的互联互通，构建全方位、多层次、复合型的互联互通网络。

中国下半年将推出人民币跨境支付系统(CIPS)，应会结束国内人民币清算行的垄断地位，让外资银行从迅速成长的人民币清算业务中分一杯羹。此举将丰富清算行阵容，降低人民币的清算成本，为银行间清算资产提供流动性支持和补充，对人民币进一步扩大流通使用大有裨益。

**亚洲货币锚初露端倪**

可以说，成为亚洲货币锚是人民币成为国际性货币的关键一步，也是中国监管层一直努力的方向。目前境外非居民对人民币的需求主要来自贸易、投资以及人民币汇率稳定与资产保值增值的预期。市场人士指出，随着中国与周边国家的贸易投资往来不断深化，人民币实际上正显现出取代美元成为亚洲货币锚的迹象。

王敏本周在中国债务资本市场峰会上就表示，一些周边国家货币正出现锚定人民币的迹象和趋势。如果中国与周边国家的贸易与投资往来更加密切的话，这些国家货币钉住人民币汇率协同浮动的趋势会愈发明显。

他引用回归分析的结果指出，“人民币的相关系数有超过美元的迹象，人民币有可能成为（亚洲货币锚），很多国家汇率开始钉住人民币汇率，产生这种迹象趋势。”

不过，这一过程可能并不是一帆风顺的。国务院发展研究中心世界发展研究所资深研究员丁一凡在同一场合表示，人民币能否成为未来亚洲货币的名义锚，取决于人民币相对于美元的稳定性。只有人民币汇率和购买力相对稳定，人民币才会受到境外企业的青睐，并有望真正成为亚洲货币的名义锚。

的确，只有让境外投资者对持有人民币抱有信心，并能通过打通离岸和在岸市场来让持有的人民币资产保值增值，才能提升其持有人民币的动机。这也是为何在丁一凡看来，在离岸人民币市场发展的过程中，中国政府与企业的态度是最主要的两个因素。

以欧洲美元市场为例，他指出，直到美国企业参与欧洲市场的美元交易，才使得欧洲美元市场得以壮大。

招商证券首席宏观分析师谢亚轩在研报中指出，东亚各经济体在产业结构上与中国存在较大互补性，贸易往来频繁，构成了人民币跨境流通的基础。目前，人民币已经成为周边国家和地区贸易的主要结算货币，尤其在东南亚区域内贸易中，人民币表现出较好的可接受性，有条件成为在区域内发挥重要作用的关键货币。

**让人民币在境外多待一会**

随着人民币汇率由单边升值转为双向波动，目前境外非居民对人民币的需求阶段性放缓；加之中国资本账户逐步开放拓宽了人民币回流境内的渠道，亦削减了离岸人民币资金存量。这些，均指向一个更优的人民币输出机制，以促进人民币国际化进一步深化发展。

王敏表示，“一带一路”战略实施可以引致境外实体经济对人民币的需求，如果这些资金需求能够在境外的离岸市场就地匹配，则有助于人民币在境外“多待一会”。同时，这也能够优化人民币在境外的资产负债结构。

“我们看到境外非居民愿意持有人民币的资产，但是不愿持有人民币的负债，因为人民币现在利率水平比较高，不愿借人民币负债；另外，（长期来看）人民币还有升值预期，人民币会越来越贵。未来随着中国一带一路战略实施下来，很多大型的基础设施建设项目，需要人民币融资，这样的话人民币在境外的资产负债会更加均衡。”他指出。

人民币回流境内已在一定程度上阻碍了离岸人民币存量的增长。中国信托商业银行大陆事业处处长杨铭祥在前述Euro money举办的峰会上表示，台湾4月份3,300亿人民币存款中，大约有一到两成回流大陆。台湾监管层希望未来通过人民币计价产品多元化与构建台湾离岸人民币中心，增加人民币在台湾境内的流通性。

香港离岸市场的流动性亦受到波及。星展银行集团研究部报告指出，短期内，由于人民币合格境外机构投资者计划，港沪通以及正在规划中的深港通等多种渠道的建立，人民币回流势态显着，这意味着离岸人民币的流动性稍显紧张。拓宽人民币供应渠道是实现离岸市场长期稳定资金流动的必然之举。

不过，碍于资金成本以及通过金砖银行、丝路基金这些渠道实现的“走出去”建设过程较为漫长等原因，寄望通过资本输出挑起人民币国际化大梁还任重道远。

中国社科院世经政所副研究员肖立晟就认为，目前看一带一路沿线国家跟中国贸易往来不算特别密切，通过中国资本和相关产业参与其他国家的基建和贸易，并在这一过程中推广人民币使用速度应不会很快，其中最大障碍是资金成本，因中国走出去的企业整体信用等级不够。

参看香港人民币存款走势图，请点选：link.reuters.com/ryv74w

以下为汤森路透IFR整理的2015年以来承销点心债的各家银行排名：

帐簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

汇丰 22,991.4 93

渣打 16,502.4 39

法巴 13,230.2 35

星展 3,402.6 20

巴克莱 3,000 2

**本周市场动态**

--中国中型券商的香港分支--西证国际(0812.HK)周五称，计划发行本金总额15亿元人民币的三年期债券，息率6.45%。

--两位消息人士周五表示，法国兴业银行(SOGN.PA)预计发行五年期宝岛债，满四年可开始赎回券(NC4)以4.0%询价。

--中银香港(2388.HK)的资产管理分支周三宣布推出香港首个投资于深圳A股的RQFII（人民币合格境外机构投资者）基金，规模8,000万美元。

--离岸市场融资成本低历来是吸引境内企业前来融资的“主要动力”，然离岸和在岸人民币债券市场的收益率已持续倒挂近半年，离岸债市融资优势“好景”难在，财政部本周赴港发行的人民币债有望给遇冷的点心债市场增温，料较高的收益率对投资者吸引较大。(完)

（路透北京李文科对本文亦有贡献）

（审校 杨淑祯)）

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