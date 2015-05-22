汇市一周综述：美元回归强势 全球经济要去哪儿？

路透台北5月22日（整理 张明钧） - 本周汇市乍看之下每天都有不同的波动因素，数据及主要央行动态成为牵引汇市的主要力量，整体而言本周美元回归强势格局，但基本上未突破近期波动区间。

数据方面，美国房市数据好坏不一，令人忧心房市景气会拖累整体经济复苏，但从就业市场来看，初请失业金人数四周均值触及15年新低，显示近期新增非农就业岗位疲态可能只是暂时现象，不排除有再度回升的可能。

在主要央行动向方面，美联储本周公布的4月会议记录显示，委员们基本上已经排除了6月升息的可能性，市场对于美国升息的预期也随之向后调整；欧洲央行的4月会议记录则看好量化宽松的效果，而欧洲央行执委科尔一席将在5月及6月加强购买资产的谈话，更成为本周欧元拉回的主因，尽管他解释背后的理由是为了接下来月份市场流动性欠佳做准备。

展望未来一周，随着时序进入5月最后一周，主要国家的重点数据也将一一出炉，数据主要看点为美国耐久财订单、新屋销售年率、以及第一季GDP修正值，日本的物价、就业及工业生产数据，欧洲方面则要观察多国GDP数据及消费者信心。

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**美国就业市场仍强劲**

本周各国经济数据让人雾里看花，一方面让人对经济前景抱持一丝期待，另一方面却又让人担心全球经济底气不足，各国汇价也因此随之载浮载沉。

先来说说美国。美国本周公布的房市数据好坏不一，让人搞不清这个美国经济的火车头到底要往哪里去。代表未来建筑业活动状况的4月房屋开工跳升至近七年半高点，建筑许可也大幅增加，重燃美国经济在首季滑入低谷后强劲反弹的希望。

道明证券分析师Gennadiy Goldberg表示，“房屋开工和建筑许可数据大大改善暗示，部分衡量经济活动的实际指标可能终于开始在春季加速，提振对联储可能仍有望在今年稍后升息的乐观情绪。”

但代表房地产市场交易主力的4月成屋销售数据却意外较前月下滑3.3%，年率为504万户，低于市场预估为524万户。

不过美国就业市场则是传来捷报，劳工部周四公布，截至5月16日当周，初请失业金人数四周移动均值降至15年新低，截至5月9日当周，续请失业金人口减少1.2万，至221万，为2000年11月以来最低。这都显示就业市场仍在持续发力当中。

“由于长期失业率呈下降趋势，如果5月失业率降至5.3%我们不会感到意外”，RDQ Economics的首席分析师John Ryding表示。

美联储会议记录则显示，官员们大多认为，美国经济成长在首季大幅放缓后将加速，就业市场状况将改善。然而会议记录称，“多位与会委员认为，6月获得的数据可能不足以证明升息的条件已经满足。”显示6月升息的可能性不大。

**欧元区景气你升我降**

欧元区景气则呈现轮动态势，从Markit公布的5月采购经理人指数(PMI)初值数据来看，法国5月制造业PMI来到49.3，创下12个月高位，不过仍处于景气荣枯分水岭下方，但制造业景气似有回升迹象；当月法国综合PMI则达到51.0水准，显示整体景气呈现扩张。反观德国5月综合PMI初值降至52.8，虽然这是该指数连续第25个月处在荣枯分界线50上方，但却是年内迄今最低的数值。

Markit分析师Oliver Kolodseike在声明稿中称，德国经济扩张速度未来几个月看来仍将迟滞；而Markit首席分析师Chris Williamson论及法国数据时则称，“欧元走弱令工业企业受益，与此同时，法国国内经济也见到起色，消费者和企业在服务领域的支出开始增加。”

尽管如此，欧元本周走势主要仍受到央行政策动向的牵引，特别是欧洲央行执委科尔将加速购债的谈话，让本周初段受到欧美债市收益率走势变化打击的欧元又挨一记闷棍，进一步远离上周五创下的三个月高点1.1466美元。

**中国会否扩大刺激力度？**

滙丰/Markit公布，5月中国制造业PMI初值为49.1，较4月终值48.9略有回升，但这已是连续三个月在荣枯线50下方，且低于路透调查预估中值为49.3。Markit提供的新闻稿并显示，中国5月制造业PMI产出分项指数跌至48.4，五个月来首度跌穿50，且为13个月低点。

整体数据显示，通缩压力仍然比较大，投入和出厂价格指数继续下行，这为决策层在必要时实施刺激政策留下了足够的空间。

然而中国才刚在本月11日下调金融机构存贷款基准利率，为年内第二次降息，在还没有办法观察到最近降息成效之际，中国是否会在财政政策上或货币政策上祭出进一步措施，这不但是中国当局的一大考验，也将左右全球及区域汇市的走势。

欧洲央行总裁德拉吉及美联储主席叶伦将于周五稍晚发表谈话，势必将成为市场瞩目焦点。德拉吉是否会进一步就科尔的谈话作进一步的阐释，从而压低欧元？还是会声称对量化宽松效果感到满意，进而上修对经济前景看法？

尽管美联储现任和前任官员表示，联储料坚持今年升息计划，但叶伦今日就经济前景的讲话到底是会承认经济迟滞，还是重申一贯论调，认为经济将迅速改善，并强调就业市场表现稳健？预料这两大主要央行首脑谈话将主导今晚及下周初段汇市走势。(完)

(审校 屈桂娟)

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