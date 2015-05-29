汇市综述：美元强势坚不可摧 日圆羸弱跌势难止

路透北京5月29日（整理 白云） - 本周汇市聚光灯没有离开过美元兑日圆，美元强势与日圆弱势的鲜明悬殊对比成为市场主旋律。

美元强势在中短期内已是不争事实，美联储主席叶伦上周五的讲话，美国多项最新经济数据向好，令美元强势更加显得坚不可摧。日圆兑美元本周先后触及八年和13年低点，迫使日本财经官员轮番出面喊话，展开口头干预，努力稳定汇率，推动日圆周五在亚洲早盘稍有回升，盘旋在12年半低点附近。有分析师指出，较长期内几乎没有阻挡日圆续贬的因素。

希腊债务协商依旧是欧洲的老大难问题。欧元汇率随之起伏，兑美元先抑后扬。6月5日是希腊向IMF偿还约3亿欧元贷款的最后期限，希腊与债权人能否最终达成以改革换资金的协议，对欧元有着重要影响。希腊政府发言人称双方有望在周日达成协议。我们不妨拭目以待。

下周重要经济数据颇多，欧洲多国、欧元区、中国、美国和日本都将公布制造业PMI数据；欧元区将公布通胀和零售销售数据，欧洲最大的经济体德国将公布通胀和工业订单情况，美国将发布万众瞩目的非农就业数据，澳洲将公布GDP、零售销售和贸易收支等数据。

央行政策方面，英国、澳洲、印度、巴西以及欧洲央行将宣布最新的利率决定。据路透调查结果，印度央行预计将降息25个基点。

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**美元强势**

美联储今年升不升息，何时升息都是问题，这也是左右美元涨势强弱的终极因素。本周美元呈现的新一轮强势是由美联储主席叶伦上周五的讲话引爆，叶伦上周五表示，她预期美联储今年将升息，因美国经济料将从第一季的疲势中回升，不利于经济的国内外因素在开始消退。如此明确的表态，令美元的上涨底气变得更足。

本周陆续出炉的美国经济数据：核心企业支出、消费者信心指数和新屋销售均优于预期，初请失业人数和成屋待完成销售数据也都良好，无不支撑对美联储今年升息的预期。

“现在的题材就是美元强势。美联储6月或许不会升息，但市场越来越能接受今年稍后将升息的看法”，纽约梅隆银行伦敦分行的策略师Neil Mellor认为。

**日圆连创多年新低**

在升息前景和经济数据良好的叠加影响下，美元/日圆先在周二伦敦时段劲扬至八年高位122.76日圆，接着又在周四东京交易时段实现突破，触及13年高点124.46。“押注美联储9月升息的宏观基金已增持美元多仓，这是本周美元上涨的主要驱动力，”野村证券外汇策略负责人Yunosuke Ikeda说。

此外，东京股市上涨也提振风险偏好，打击了避险货币日圆。日本央行的大规模货币刺激措施也令日圆承压。“较长期来看，日圆进一步贬值几乎毫无阻力，”加拿大皇家银行资深外汇策略师Greg Moore表示。

眼看日圆连创新低，日本官员坐不住了，轮番出来喊话，密集进行口头干预，希望稳定日圆汇率。财政大臣麻生太郎和经济财政大臣甘利明周三先后表示，不希望看到汇率迅速波动。央行总裁黑田东彦在日圆周四触及13年低点后称，主要货币汇率并未严重偏离经济基本面。若未来两年日本经济如央行预期那样增长，则日圆可能升值。麻生太郎后来又在参加G7峰会期间说，日圆近期跌势“迅猛”，他将予以密切关注。

官员喊得如此卖力，市场哪能置若罔闻？美元/日圆周五亚洲早盘因此小跌，暂时脱离周四高点124.46，但仍远远高于5月中旬创下的月内低点118.88，0049GMT时约报123.78。

**欧元随希腊问题而起伏**

本周欧元汇价可谓与希腊债务磋商共进退，只要有磋商有进展，协议达成有希望的消息传出，欧元就上涨，只要传出磋商进展不顺，欧元便扭头下滑。希腊债务问题始终就像块石头一样压在欧元肩上。

6月5日(下周五)是希腊向IMF偿还约3亿欧元贷款的最后期限，在再度面临违约之前，希腊只有很短的时间来与债权人弥合双方的巨大分歧。希腊政府发言人周四表示，政府希望周日前与金主达成改革换资金的协议，并有信心很快达成协议。

周五0107GMT时，欧元兑美元报1.0954，日内涨幅约为0.07%，守在周三所及一个月低位1.0819之上。法国农业信贷银行汇市策略师Mark McCormick预计，美元将继续上行，年底前美元兑欧元将触及平价，兑日圆将触及128日圆。(完)

(审校 屈桂娟)

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