综述：点心债轻舟已过万重山 与在岸收益率持续倒挂引注目

路透香港5月29日（记者 赵红梅） - 上周财政部在香港成功发售的140亿人民币国债，加上两笔超额发售的中资企业点心债，犹如鲶鱼搅动了年初以来沉闷、缩量的点心债市场，随着市场基调从静到动的转换，市场普遍认为年初以来的“灰暗期”已过去，今年点心债市场整体前景乐观。

点心债市场转暖，得益于人民币汇率突破6.20关口、CNH市场流动性持续改善、投资者对点心债需求转旺、债券收益率继续下行等诸多利好因素的共振效应。此外，离岸与在岸债券收益率持续倒挂的“新常态”，标志着点心债进入新的发展阶段。

“第一季度市场看空点心债，随着离岸人民币流动性转好，汇率因素明朗，点心债一级市场发行开始转热，”渣打银行高级利率策略师刘洁认为，二级市场一季度供应量萎缩，上周财政部国债受市场热捧，“接下来的DEAL陆续有来，全年预计点心债发行量为4,800-5,000亿元。”

今年1-4月，香港点心债市场处“灰暗”期，受国内经济放缓、人民币贬值等影响，点心债融资成本走高、市场需求急降，点心债发行量较去年同期减少了逾45%，从2,800亿元下滑至1,500亿元附近。

5月20日，财政部在香港发行总计140亿元的人民币国债则给这一市场注入了活力，受投资者热捧，最终超额认购1.86倍，涉资百亿令市场供应增加。

随后，中资企业发债陆续有来，河南宇通集团发行人民币10亿元、期限3年的点心债，市场超额认购达5倍；西南证券国际发行的15亿元3年期点心债亦获得超额认购2.7倍。

渣打报告认为，外汇交易、离岸人民币存款及点心债发行在三月全线放缓，点心债参数连续八个月下跌，仅有人民币计价跨境付款成为指数上升的唯一动力。而近期融资成本开始下降，一级市场复苏，债券市场亦已恢复生气。

**持续高于在岸收益率，点心债迎来新阶段**

自去年四季度以来，点心债收益率持续高于在岸债券收益率，市场人士认为，“倒挂”会依然持续，这标志着点心债进入新的发展阶段。

中国银行“境内外债券投融资比较指数”从2013年7月编制开始，多数时间为正值，但自去年10月开始出现持续倒挂，今年4月21日总指数为-128点左右，截至5月22日反弹至-88.91点。

中国银行投行与资管部策略研究主管王蕾认为，两地债券收益率的价差近日有所缩窄，但总指数为负即两地价差仍为倒挂，子指数里仅商业银行和央企是正数，这种倒挂趋势料会持续，这亦标志着点心债市场进入了新的发展阶段。

她认为，从正利差300个基点到负利差100个基点并不意味着离岸市场必然缩水，相反，在新的市场环境下，一些新的产品会找到生长土壤，一些过去想推而推不动的产品会重获发展机遇，离岸债券市场吸引资金和承载资金的能力更强。

“只有人民币汇率升贬值再度发生逆转，两地收益率价差才会‘正挂’，但目前还未出现这种迹象。”王蕾认为。

她并认为，随着汇率双向波动、在岸与离岸市场的连通渠道不断畅通、资金跨境双向流动，过去离岸债券收益率远低于在岸的单边情景将越来越少出现，各类资产价格将逐渐趋近并双向波动，这恰恰是人民币国际化市场基础进一步增强、市场逐步走向成熟的标志。

浏览今年以来离岸与在岸人民币一年期国债收益率图可点击 link.reuters.com/sad84w

以下为汤森路透IFR整理的2015年以来承销点心债的各家银行排名：

帐簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

汇丰 24,671.4 98

渣打 17,002.4 41

法巴 13,230.2 35

星展 3,402.6 20

巴克莱 3,000 2

**本周市场动态**

--上海证券交易所周三证实与中国金融期货交易所及德意志交易所集团(DB1Gn.DE) ，就共同建设离岸人民币金融工具交易平台达成战略合作协议，三方计划在德国成立合资公司，公司主要职能是研发和上市交易以离岸人民币计价的证券和衍生产品。

--环球银行金融电讯协会(SWIFT)周三指出，在亚太地区，人民币已成为与中国大陆和香港进行支付的最常使用货币。2012年时，人民币排名仍远远落在第五位。

--台湾柜台买卖中心周一宣布，自今日起开始公布宝岛债券殖利率曲线，此将有助于建立离岸人民币(CNT)市场的中长期利率指标，且为台湾发展离岸人民币中心的重要金融基础建设之一。

--智利央行和中国人民银行为人民币在南美的使用扫清了道路，同时两国将增强贸易关系。两国央行周一声明称，双方签署的本币互换协议规模为2.2万亿智利比索(36亿美元)，协议有效期为三年。（完）

(审校 黄凯)

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