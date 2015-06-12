综述：自贸区资本项目可兑换进程下半年将好戏连连

2014年9月14日在上海自贸区拍到的图片。 REUTERS/Carlos Barria

路透上海6月12日（张金栋） - 近期中国利率市场进程明显加快，这对人民币资本项目可兑换提出更高要求，国内银行通过上海自贸区向境外机构发行同业存单(NCD)即将成行，这不仅是利率市场化的积极探索，也可逐步实现内外利率均衡，亦增添人民币跨境双向流通新渠道，助力人民币资本项目开放。

分析人士并指出，在自贸区内对境外机构发行NCD，还可增加人民币全球资产交易量，提升国际使用，为人民币纳入特别提款权（SDR）提供更多支持。资本项目开放作为今年金改重点，在下半年将全面推进，而自贸区在开放个人境外投资试点等方面将有重大突破。

“金融机构通过自贸区向境外机构发同业存单，是利率市场化的一小步，更多的还是体现在资本项目开放进程在加快，资金跨境双向流动的意义似乎更大些，也算是培育自己的金融市场国际化。”上海财经大学自贸区研究中心副主任陈波对路透表示。

银行通过自贸区向境外机构发同业存单获得资金，降低融资成本，相对区外形成一定的金融洼地，或者利率洼地，会对市场形成一定的冲击，“最终的结果就是要么全国适应它，要么它适应全国，前者就意味着改革成功。”他说。

四位消息人士周一透露，包括中行、工行、建行、浦发和华瑞银行等五家银行上海自贸区分行将首批在区内试点向境外金融机构发行NCD。[nL3S0YU2J1]中国外汇交易中心周四公告称，工行等九家市场利率定价自律机制核心成员将于下周一(15日)起发行首批大额存单（CD），期限以一年以内（含）为主。

招商证券首席宏观分析师谢亚轩认为，市场主体多元，交易产品多元，才能更好推进利率、汇率市场化。CD、NCD都是货币市场工具，有更多的参与者，才能更好的做到价格发现。

他并指出，利率市场化也最终会影响到汇率。通过向境外发NCD吸引廉价资金，将压低境内利率，最终实现内外利率的均衡，而流入的套利资金也将减少，人民币升值压力降低，汇率实现更大弹性。

而在人民币汇率接近均衡后，国内居民也有资产多元化需求，这也要求中国人民币资本项目可兑换加快推进。

**可兑换进程好戏连连**

不过，MSCI的犹豫也显示中国资本项目开放还不符合自由市场的要求，包括沪港通等的市场开放深度和广度还有提升空间；另外在QDII、QFII（境外合格机构投资者）等的认证包括额度也有进一步扩大余地。

在自贸区推进资本项目开放方面，分析人士指出，除了本外币资金池管理和企业FTU（分账核算单元）账户投融资便利继续推进外，QDII2(合格境内个人投资者)在内的个人FTU账户下半年亦有望获得突破。

当然资本项目开放也需考虑中国实际需要。

“目前尚未落地的个人FTU账户包括两大类型，一个是区内个人，一个是QDII2。从现在了解情况看，区内个人赴海外投资的额度会比5万美元大很多。而在QDII2方面，额度估计可以达到30-50万美元，在投资自由度上也有进一步的加强。当然最终数字可能会有变化。”陈波对路透表示。

中国央行周四发布人民币国际化报告指出，将进一步推动人民币资本项目可兑换改革，包括考虑推出QDII2境外投资试点，同时完善“沪港通”和推出“深港通”，允许非居民在境内发行除衍生品外的金融产品。

中国央行上海总部副主任张新上周四亦称，上海自贸区没有成为热钱流动、套利的管道，且目前已经做好了率先全面实现人民币资本项目可兑换的技术准备。

上海市副市长屠光绍周初也表示，上海市政府已形成新一轮的金改初步方案，以实现自贸区金改和上海国际金融中心建设更好联动，重点要在资本项目可兑换和资本市场建设方面有更大的作为。

受访人士也指出，中国不应也不会为了加入某个指数或者某个组织，不顾现实需求去完成机会的争取。

复旦大学经济学院副院长孙立坚称，开放资本项目进程要看中国经济的承受能力，特别是中国面临较大下行压力下；同时还需积极评估美国退出QE（量化宽松）政策是否会造成资金大进大出，需要及时对开放进程进行正效应评估。

“当然还需要考虑自身对工具熟悉能力，包括运用的能力，开放不能急于求成。”他说。

以下为汤森路透IFR整理的2015年以来承销点心债的各家银行排名：

帐簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

汇丰 25,949.9 101

渣打 18,076.4 46

法巴 13,630.2 36

星展 3,802.6 21

巴克莱 3,400 3

**本周市场动态**

--渣打银行(STAN.L)周一公布数据显示，4月渣打人民币环球指数小幅下降至2,154点水平，较上月下降0.8%，创2012年10月该指数成立以来首次环比下跌，受跨境支付和点心债券放缓影响。

--两位熟悉政策的消息人士周二表示，下半年大陆银行将成为台湾宝岛债发行主体，中国银行(601988.SS)台北分行料率先发行15年的长天期债券，创下宝岛债最长年期纪录。而为达成发行样态多元化目标，台湾将鼓励陆银总行发债，并弹性给予其更多发债额度。

--两位消息人士周三表示，法国兴业银行(SOGN.PA)预计发行五年期宝岛债，满三年可开始赎回券(NC3)以3.75%询价。

--两位消息人士周三指出，法国东方汇理银行(CAGR.PA)五年期宝岛债已以4.0%定价，该券设有满四年可开始赎回(NC4)条件。

--两位消息人士周三表示，马来西亚的马来亚银行(MAYBANK)(MBBM.KL)预计在台湾发行五年期宝岛债，询价利率为3.90%。

-- 两位消息人士周三表示，马来西亚联昌国际集团(CIMB)(CIMB.KL)预计在台湾发行五年期宝岛债，询价利率区间为3.85-3.90%。

--中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)首席经济学家连平周四称，中国债券市场的开放正在进行中，会成为影响人民币国际化步伐顺利与否的关键，预期RQFII及QFII等境外投资者范围将进一步扩大，并将取消资格及额度审批制度，推行银行备案制管理。(完）

(审校 杨淑祯)

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