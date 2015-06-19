汇市综述：美联储升息前景渺茫 欧元风光背后暗藏隐忧

图为在巴黎拍摄的美元和欧元现钞。 REUTERS/Philippe Wojazer

路透北京6月19日 - 美元本周黯然神伤，因美联储暗示升息时间可能晚于市场预期，并调降经济增长预估。美元指数挫至一个月新低，后市会一蹶不振还是奋起逆袭，还要端看经济数据表现以及联储官员表态。

欧元一周来则强力上扬近1%，但风光背后暗藏隐忧。欧元近期涨势只是拜欧元区公债收益率升高所赐，若希腊与债权人无法在月底前达成协议，恐将触发债务违约，甚至在欧元区的去留也横生变数，那么欧元势必将命途多舛。

各国央行动作多多，除俄罗斯央行降息100个基点外，挪威央行也降息至1%的纪录低位，并透露秋季再次行动的可能。而日本央行维持货币政策不变，但每年举行政策会议的次数将缩减至八次。

下周将迎来日本央行公布5月会议记录，台湾央行宣布利率决议，第七轮美中战略与经济对话将在华盛顿拉开帷幕，经济合作暨发展组织(OECD)则会发布商业和金融展望报告。经济数据方面，各国PMI指数将陆续登场，美国还将公布第一季GDP终值。

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美元本周身处弱势，美联储结束为期两日政策会议后维持政策不变，但暗示升息可能要比许多投资人原本预期的更晚开始，并下调美国经济成长预估。美元兑多种货币随之迅速回撤，兑瑞郎和英镑应声大跌超过1%。美元指数最低跌至5月19日以来最低位94.114。温和的美国通胀数据更是加剧了美联储何时开始升息的不确定性。直至周五亚洲时段，美元指数仍徘徊在一个月新低，本周累计下跌约1%，料出现第三个周线跌幅。

美联储主席叶伦的讲话，让部分冀望其更明确暗示联储升息时间的人感到失望。叶伦强调利率决定仍悬而未决，且要看就业市场进一步改善情况--重申对这一长期疑虑的重视。

“美联储声明立场没有会议前预期的强硬，”花旗G10汇市策略部门全球主管Steven Englander表示，“他们对开始升息的决心没有市场原本指望的那么强。”

相比3月份的预估，美联储官员小幅下调了2016年底和2017年底的利率预测。分析师表示，整体而言，利率预估和美联储主席叶伦的讲话被解读为对通胀的立场温和，使交易商拿不准联储会在9月，还是12月开始升息。

澳洲国民银行外汇策略的全球联席主管Ray Attrill表示，美国市场似乎已接受这种看法：本周美联储会议结果降低了年底前升息一次以上的机率。

他补充称，周五伦敦盘尾段时美国旧金山联储总裁威廉姆斯和克利夫兰联储总裁梅斯特发表讲话时，我们希望可以略微窥见一点本周会议的讯息。

**欧元风光背后的隐忧**

距本月底的截止期限日益渐近，而希腊与债权人之间就“改革换资金”的谈判却举步维艰，数周来却一直陷于僵局，如果问题得不到解决，可能促使希腊月底到期的债务出现违约。

虽然欧洲公债收益率近期上扬，提高了投资欧元区公债的吸引力，并支撑欧元保持在1.11-1.14的区间交易，但交易商认为这只是暴风雨来临前的平静，而不是企稳迹象。鉴于希腊未来是否会留在欧元区仍不确定，欧元韧性更多的是反映美元疲态，而非欧元的需求。

期权市场亦明显弥漫对欧元下行风险的审慎气氛。欧元/美元风险逆转指标倾向欧元/美元卖权的程度达到约两个月来高位，显示许多投资人希望对冲欧元跌势风险。欧元周四跳升，因希腊债务危机有望取得突破，而美元走软，因美国通胀数据令交易商愈发不确定何时美联储将开始升息。

在德国时代周报报导称欧洲债权人可能延长对希腊的现有救助计划至年底后，欧元兑美元升至5月18日来最高的1.1436美元。但其后欧盟官员否认了该报导，欧元迅速回吐升幅。周五亚洲时段，欧元兑美元略微上扬至1.1373，本周涨幅仍有近1%。

投资者仍寄望能在最后关头达成协议。这也是希腊在过去几年危机时刻常常出现的情况。

欧元区领导人周一将召开紧急会议，这被称为解决希腊问题的“最后努力”。

**日圆反应有限**

日本央行周五如期所料维持货币政策不变，并重申将以每年80万亿日圆(6,480亿美元)的速度增加基础货币 。日圆对此反应非常有限。

美元兑日圆日内小涨0.1%，至123.04，但低于本周高点124.465。Brown Brothers Harriman驻东京资深外汇策略师Masashi Murata称，预计美元未来几周将在122.50-125.00日圆之间波动。

“我认为在美国就业数据公布前，不会有明确的走向，”Murata说。他还称，这种情形的一个风险是，如果希腊出现债务违约，并引发股市下跌，美元兑日圆可能会承压。(完)

(审校 屈桂娟)

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