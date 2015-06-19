综述：中银首尝跨境债券回购“甜头” 离岸人民币宽松将持续

路透上海6月19日（记者 赵红梅） - 香港离岸人民币市场新增一道“源头活水”，中银香港(2388.HK)本周率先与中国国家开发银行进行了全球首宗境外参加行回购交易。此举为离岸市场开拓了一条新的跨境人民币资金输出渠道，有助于熨平离岸人民币(CNH)资金利率的剧烈波动。

中国央行6月初开闸境外人民币清算行及参加行参与债券回购交易，中银香港周四率先与国开行完成首笔隔夜回购交易，金额为50亿元人民币，利率参考境内一天期质押式回购加权利率1.20%，其中的质押券还包含国开债30亿元。

紧接着周五，双方又完成一笔七天期回购交易，参考利率为境内七天期质押式回购加权利率2.70%。

中银香港投资管理总经理陈少平对路透表示，这两笔交易标志着在岸与离岸的人民币资金融通管道进一步扩宽，为香港离岸市场增加了新的流动性管理工具，有利于离岸市场的长远发展。

“我们这两笔是试验参与，后续希望把档期适当延长，但要考虑境内流动性，回购市场多以七天期以内为主。”他称，随着后续境外银行陆续参与，境内资金引到香港会拓宽人民币资金池，对离岸人民币利率波动会有正面作用。

另一位香港银行资深交易人士称，“我们对跨境回购很有兴趣，但对境内银行间的回购交易规则并不熟悉，还在联系境内交易对手，希望近日就能做成一笔短期回购。”

香港一位负责RQFII(人民币合格境外机构投资者)投资的基金经理指出，今年以来，离岸人民币资金利率先上后下，如同过山车般震荡；目前离岸市场尚浅，又没有中央银行释放流动性，若境外银行均积极参与跨境回购，则可有效熨平CNH的短期拆借利率。

中国央行数据显示，今年3月末境外机构和个人持有债券7,127.95亿元。业内人士估计，境外银行债券回购若上一定规模，相关措施可为香港银行业带来约2,000亿元流动性。

不同于境内银行间市场主要通过回购交易获取现金，离岸人民币市场则主要通过同业拆借、掉期交易获得流动性资金。

境内一天期质押式回购利率与离岸银行间一天期拆借利率对比图，可点选：link.reuters.com/zeg94w

上述交易人士估计，境外银行在银行间展开回购交易，会顺应境内成交习惯，以一天期等短期为主；而长期回购应成交量较小，市场活跃度相对有限。

中国央行本月初公布，已获准进入银行间债券市场的境外人民币清算行和参加行，可开展债券回购交易，且回购资金可调出境外使用。

**离岸人民币资金利率有望走低**

业内人士普遍预期，在国内经济增长出现确定性改善前，在岸资金利率低位运行的态势不会改变，而支撑离岸人民币流动性宽松的主要因素继续发酵，预计离岸人民币宽松有望保持。

陈少平认为，境外银行债券回购若上一定规模，相关措施可为香港银行业带来至少一千多亿元的流动性；而明显受在岸因素影响，今年年中离岸人民币资金需求未如过去数年紧张。

另一位中资银行香港分行人士称，近日亦考虑参与跨境回购，但因要与境内机构签交易协议等才能参与，估计一两个月后，境外参与机构会逐渐增多。他认为，下半年若中国央行实行宽松政策，离岸人民币资金利率会紧贴在岸走势。

今年以来，离岸人民币资金利率如同过山车，尤其是2月初离岸市场流动性持续紧张，短期人民币拆借利率波幅较大，2月5日隔夜银行间CNH拆借利率最高达8%。香港的银行纷纷推出颇有吸引力的人民币存款利率，以留住现有客户并吸引人民币新资金。

而自3月下旬以来，离岸人民币资金利率逐步回落，受益于在岸人民币流动性宽松、人民币贬值预期缓和、在岸/离岸汇率差收窄、港股通资金流向港股规模增加等多因素。

“今年离岸人民币的流动性比较紧张，所以我们购买银行间债券的额度并没用满，且债券里只有利率债可回购，数量有限，但回购后杠杆增加，后续我们购买国内债券的动力会增强。”上述中资行人士称，目前境内市场资金面宽松，回购业务积极开展会让短期利率保持稳中有降。

以下为汤森路透IFR整理的2015年以来承销点心债的各家银行排名：

帐簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

汇丰 26,698.2 105

渣打 19,746.4 48

法巴 14,230.2 38

星展 4,001.6 23

巴克莱 3,400.0 3

**本周市场动态**

--中国银行(3988.HK)(601988.SS)周二发布2015年一季度离岸人民币指数（ORI）表示，今年一季度中国银行ORI指数为1.27%，较上季度上升0.07个百分点，再创人民币在国际金融市场使用水平的新高。

--台湾正审核美元兑人民币汇率期货，预计7月20日开始交易。据消息人士提供的草案内容，期货交易所规划散户以CNT(台湾离岸人民币)作为结算价指标，契约规模为每口2万美元；法人则以CNH(香港离岸人民币)作结算，契约规模为每口10万美元。

--加拿大卑诗省(英属哥伦比亚省，British Columbia)目前在考虑发行“熊猫债券”的可能性，以争取吸引更多亚洲投资。该省是首个发行人民币计价“点心”债的外国政府。

--台湾央行周一公布，至2015年5月底止，台湾银行业累计人民币存款达3,362.85亿元，较前月增1.87%。(完）

(审校 张喜良)

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