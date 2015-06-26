汇市综述：希腊债务悬疑剧将迎来大结局 欧元难乐观

图为在华沙拍摄的人民币、美元、欧元、英镑现钞。 REUTERS/Kacper Pempel

路透北京6月26日（整理 李春喜） - 希腊的最后还款期限渐近，这出一波三折的悬疑剧也将迎来大结局。临近下周二的最后还款日，全球市场聚焦于一波接一波的希腊债务谈判。

为了将希腊留在欧元区，避免对欧洲经济和金融市场造成破坏性冲击，本周欧元区财长三次举行会议与希腊协商，但都以失败告终。时间愈发紧迫，双方将在本周六再次磋商。

一名欧元区官员称，如果还达不成协议，将准备B计划，就是指万一希腊违约，需要采取措施防止希腊银行业崩溃，并限制市场动荡扩散到其它欧元区国家。

与2012年相比，现在市场紧张情绪要低得多，主要是因为欧洲央行的债券购买计划稳定了人心，而且当前危机主要限于希腊资产范围内。

出于对希腊的担忧，投资人买入瑞郎和英镑避险，推动这两种货币上涨，迫使瑞士央行总裁开腔打压瑞郎汇率。

下周备受瞩目的还有美国非农就业数据，以及一大波PMI数据公布。路透一周全球汇市资讯，将为您深入盘点全周重要汇市消息和数据。

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**希腊债务谈判将迎来大结局**

欧元受希腊问题迟迟不能解决的拖累，本周兑美元下跌约1.4%。

“欧元本身仍在挣扎，下行压力依然不变”，东京外汇研究公司Global-info Co主管Kaneo Ogino认为。他指出，欧元将继续在区间内交投，直至有关希腊的下一个新闻提供交投诱因，

目前市场焦点转向周六上午的谈判。澳新银行的分析师认为，“各方达成协议的政治意愿强烈，市场仍相信6月30日截至日期前能够达成协议。”

一些分析师认为，由于市场押注希腊会达成某种形式的协议，欧元兑美元的走向会再度由基本面因素决定。欧元区仍在实施极度宽松的货币政策，而美国预计将上调利率，这意味着欧元会走软。

**瑞士央行总裁打压瑞郎**

瑞士央行总裁乔丹周四称，瑞郎汇率明显高估，并扬言央行将继续干预汇市，维持负值指标利率和对瑞郎存款收费，以此来遏制瑞郎强势。

欧洲央行的扩张性政策已让瑞郎承受上涨压力，目前希腊危机来到关键阶段，投资者的避险需求加大了瑞郎的压力。

如果希腊未能与债权人达成协议，可能会导致资金大量涌入避险货币瑞郎，并致使瑞士央行采取行动。

这番讲话发表后，瑞郎兑欧元下跌，兑美元也触及日低。

**希腊抢去风头，美国利好数据被忽视**

周五美元陷入区间交投，希腊债务协商无果，债务疑虑让投资者作壁上观。

本周美国公布的经济数据表现不错：5月消费者支出创近六年最大增幅，上周初请失业金人数虽然略有增加，但连续第16周处于30万关口之下；5月成屋销售急升至五年半高位，第一季GDP数据终值上修。

尽管数据表现不错，但并没有扶助美元上涨太多。法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov表示，“关注希腊的消息，牵制了市场。”

他指出，“本周市场出现开始重建美元多头仓位的兴致，市场对美国数据改善、美元将有良好表现的信心增强。”

此外，美联储理事鲍威尔周二表示，只要经济表现一如预期，他认为今年会有两次加息，一次在9月，一次在12月。这进一步增强了今年美国升息的前景。

**下周焦点：希腊和美国非农就业数据**

欧盟执委会委员厄廷格周五表示，如果希腊与债权人无法在未来五天内找到解决方案，那么希腊脱离欧元区是不可避免的。他对电台说，“我们将一直尽力到(6月)30号。”

周六的会议之后，下周市场可能走势震荡。

下周四美国将公布6月非农就业数据，数据表现将影响市场对今年美联储升息的预期。(完)

(审校 屈桂娟)

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