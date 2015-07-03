一周综述：希腊债务违约套牢欧元 美国就业数据暗淡打压美元

路透北京7月3日（整理 王洋） - 拖拖拉拉的希腊债务问题本周终于有了初步结果：希腊违约了。IMF确认，希腊未能在周二的最后期限偿还15亿欧元贷款，成为首个对IMF拖欠款项的发达经济体。该国将在周日就国际金主提出的纾困条件举行公投。受此影响欧元兑美元本周一度触及四周低位1.0955，目前仍在低位徘徊。而大洋彼岸，备受瞩目的美国6月非农就业数据不及预期，削弱了美联储最早在9月加息的前景，拖累美元在本周尾段走弱。

展望下周，焦点仍在几个主要国家央行身上。澳洲央行和英国央行将先后公布利率决定。而美联储将公布6月货币政策会议记录，投资者可从中寻找有关加息时点的线索。数据方面，美国有5月贸易收支和消费者信贷，以及6月服务业和综合PMI终值公布。欧洲方面，德国和英国都将公布5月贸易和工业数据，市场可一窥欧洲这两个最重要经济体的运行态势。

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**希腊债务违约套牢欧元**

国际货币基金组织(IMF)周二确认，希腊没有向其偿还15亿欧元贷款，成为首个对IMF拖欠款项的发达经济体。未如期偿还贷款就相当于违约，都意味着希腊未履行义务。IMF发言人称，希腊只有在偿还完拖欠款项后，才可以得到IMF的进一步资金支持。

不过金融市场没出现恐慌反应，这与2011年希腊爆发危机时形成鲜明对比，当时市场认为希腊危机将威胁欧元区前景，投资者并推高了西班牙和意大利等处境危险国家的借款成本。而现在大多数欧元区领导人相信，希腊局势对欧元区造成的任何损害都能得到控制。

多家跨国银行的策略分析师表示，若最终希腊显然将退出欧元区，欧元将会大跌，但目前为止汇价走势不太支持这个理论。

希腊将在周日就国际债权人提出的纾困计划举行全民公投。希腊总理齐普拉斯周三呼吁国内民众反对国际纾困协议，粉碎了在周日公投之前修复与欧盟伙伴间关系的希望。而此前齐普拉斯曾致信国际贷款人，请求获得新的救助，并愿意接受债权人的许多条款；但不到24小时后，他在电视讲话中却突然回到对抗模式。

与此同时民调结果显示，多数希腊民众希望留在欧元区，不过公投结果可能显示赞成与反对两派势均力敌。

不过截至周二的整个第二季度，欧元兑美元累计上扬约3.9%，为五个季度以来首次录得季度百分比涨幅，且为2013年第三季以来最大季度涨幅。6月欧元兑美元上涨约1.4%，为两个月来最大涨幅。分析师称，空头回补限制了欧元跌幅。他们说，在周一从四周低位1.09550美元反弹至近一周高位1.12790美元后，先前作空欧元的交易商继续买回欧元。

**美国就业数据暗淡，美元承压**

本周前半程美元表现坚挺，包括6月ADP民间就业和5月建筑支出在内的数据暗示美国经济强劲，这令市场对美联储9月升息的预期升温。

不过好景不长，周四公布的6月非农就业数据显示，美国就业岗位增长6月放缓，且就业参与率降低。虽然失业率下降0.2个百分点至5.3%的2008年4月以来最低水平，但这是就业市场疲弱，而非强劲的信号，因失业率下降的原因是有至少43.2万人退出劳动力大军。劳动力人口减少，使就业参与率降至62.6%，为1977年10月以来最低。受此影响，美元兑日圆从近一周高位、兑瑞郎从五周高位，兑一篮子货币从三周半高位回落，但跌幅受限，仍高于周三触及的日低。

分析师称，就业报告总体基调疲弱，加之希腊债务危机仍未得到解决，使美联储不可能在短时间内升息。“杯子仍有一半是空的，无法解决很多人的干渴。美联储需要看到就业参与率强劲反弹，才能坚持对经济的乐观看法，在9月升息，”Mesirow Financial的首席分析师Diane Swonk说。

就业数据公布前，利率期货市场的走势反映出市场预期联储在12月升息的机率超过了50%，这一预期在数据公布后推迟至2016年初。不过分析师仍认为，美联储将在年内收紧政策。(完)

(审校 屈桂娟)

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