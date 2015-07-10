汇市综述：希腊债务协议憧憬推高欧元 A股反弹稳定人心

路透北京7月10日（整理 杜明霞） - 本周希腊问题和中国股市牵动市场神经，希腊达成债务协议的憧憬以及中国股市强劲反弹，促使欧元周五上涨。此前希腊情势跌宕起伏，以及中国股市上演自由落体走势，让投资者紧张不安，导致全球股市、大宗商品和商品货币大跌，并带动避险日圆大涨。

周日是欧盟领袖给希腊设定的达成债务协议的最后期限，届时能否达成协议将左右欧元走势。当天欧盟所有成员国将召开紧急峰会, 讨论如何遏制希腊金融崩溃的影响。

展望下周，主要央行日程密集，日本央行、欧洲央行、加拿大央行纷纷开会并公布利率决议，美联储主席叶伦将在国会就货币政策出席半年度听证会；数据方面亦不清淡，美国、欧洲将公布通胀数据，中国将公布GDP和贸易收支等数据。这些因素将为经济表现和汇市走势提供线索。

欲浏览下周全球重要经济数据和事件预告，请点选以下链接：

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**希腊达成债务协议的憧憬推高欧元**

欧元周五早盘走坚，同时避险货币日圆下跌，因有迹象显示，希腊争取获得新资金的努力取得一些进展。

希腊政府周四向欧元区债权人提交一份改革方案，希望赶得及获得新资金以免于破产，并且拟于周五在议会举行投票以获准立即行动。

德国作为希腊最大的债权国，也做出了一点儿让步，承认希腊需要重组部分债务，这是实现中期公共财政可持续所必需的。

受希腊可能与债权人达成协议的憧憬支撑，欧元扩大涨幅，兑美元涨0.4%至1.1081美元；兑日圆涨0.9%至135.06日圆，较此前所及六周低点133.30日圆回升。美元兑日圆上涨0.5%至121.88日圆。

交易商称，欧元未能守在1.11美元上方是一个明确信号，说明欧元多头并没有过度乐观。

“欧洲货币联盟(EMU)可能解体的迹象将可能使欧元下行压力急速增加，”荷兰合作银行资深外汇策略师Jane Foley说。

“也就是说，系统保持完整，不存在最脆弱环节的迹象将给(欧元)提供支撑。”

英镑兑美元从一个月低点1.5330升至1.5371。英国央行一如预期维持指标利率在0.5%不变，市场对此几无反应。

**中国暴力救市见成效**

中国政府令人眼花缭乱的救市举措看来终于获得了回报，股市在周四满血反弹后周五继续走高，有助于提升投资者的风险偏好。

避险日圆随之回落，美元兑日圆从七周低点120.410日圆回升至121.500上方。

过去一个月情势严峻，希腊问题以及中国股市急跌逾三成，主导全球市场走势。在金融市场或地缘政治面临压力时，投资者趋于寻求更安全和高流动性的资产。

这些因素带动日圆周三创下年内最大单日升幅。

但对中国股市的忧虑依然存在。投资者还不确定短期来看最糟的情况是否已经过去，而政府大力救市的代价可能将长期影响市场。

除了中国股市和希腊问题吸引全球目光外，周五夜间美联储主席叶伦就美国经济前景发表讲话，也是颇受关注的事件。

**商品货币续涨**

澳元和新西兰元周五持续上扬，继续自本周稍早的跌势中反弹，因希腊拿出新改革提案，而且中国股市连续第二天反弹。

澳元兑美元上涨0.4%至0.7478，脱离周三所及六年低位0.7372，但周线仍下滑0.45%。

澳元兑避险日圆涨势更为强劲，涨0.95%至91.15，亦脱离低位89.13。

“我们在本周初遭遇了大量负面消息，澳元一度跌破0.74美元，但现在我们正看到积极一面--因此澳元回升至0.75美元附近也不足为奇，”澳洲国民银行的全球外汇策略联席主管Ray Attrill说。

新西兰元小涨0.2%至盘中高点0.6772美元，因全球股市反弹令避险情绪缓解，并使新西兰元进一步脱离周二触及的五年低点0.6620美元。

新西兰元兑美元周线有望收高1%，而之前11周连续下跌。新西兰经济增长放缓促使该国在上月降息，这令新西兰元受到打击。

市场人士认为，新西兰元短期内可能升向0.7000美元。技术阻力位在0.6870-0.6890美元附近。

周日欧盟就希腊问题召开的紧急峰会，关注届时能否达成债务协议。下周日本央行和欧洲央行等央行的利率决定，以及即将出炉的各国经济数据，料影响汇市走势。(完)

(审校 屈桂娟)

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