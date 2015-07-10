综述：中国股殇漾波离岸CNH 但离岸人民币债券发行无忧

路透上海7月10日（张金栋） - 虽然周四开始，暴跌的中国股市止伤回稳，避险情绪有所缓解，但离岸的各类人民币资产抛压仍不小，离岸CNH较周初仍有一定跌幅，当然由于境内人民币汇率稳如泰山，境外虽有意走贬但因套利盘杀入的市场自发调节机制，离岸CNH难现脱离境内引力的单边跌势。

而从各个市场表现看，股市剧烈波动引发的汇率贬值预期难以消退，但却无碍离岸点心债/宝岛债的发行，因离岸人民币与美元的货币互换报价持续走升，这将拉低发债成本，若贬值预期日盛，或激发新一轮发债潮。

“离岸人民币已经出现贬值势头，因离在岸即期、远期价差拉宽，跨境套利机会重现。”招商银行金融市场部高级分析师刘东亮稍早前表示，无须担心央行对在岸汇率的管控能力，在岸即期汇率仍将保持稳定。

正是因为在岸汇率持坚而离岸汇率又是自由波动，本周两地汇差一度拉大至100点子水平，套利盘随即涌出，并推升离岸CNH，至本周五套利空间已寥寥。

中国社科院世政经所国际金融研究室副主任肖立晟对近期CNH走贬点评表示，“在贬值预期下，离岸市场各方均倾向减少持有人民币资产，增加人民币负债。”

他认为离岸人民币资产持有者会直接抛售人民币资产，减持人民币存款和点心债。当然有更多的投资者采用货币掉期或人民币利率汇率互换协议(CCS)等方式，对冲人民币汇率贬值风险，因为点心债二级市场缺乏流动性。

这不仅打压了离岸CNH现汇价格，也提高了离岸人民币隐含利率水平，导致CNH远期汇率承压。截止北京时间12:00，隔夜CNH资金价格报0.715，而月初还维持在近5的水平；一年期资金价格攀升至3.46，在月初时还只是在3.146一线，曲线明显陡峭化。

另外本周以来沪股通.NQUOTA.SH持续出现净卖出，本周前四个交易日已经累计净回流超过330亿元人民币。“持续回流导致短端流动性极为宽松，而长端资金价格却持续走高，曲线陡峭化，从这看（离岸CNH）还是有贬值压力。”香港一银行交易员称。

**点心债发行无碍**

虽见离岸CNH一年期掉期点较周中的1,920点子的数月高点有所回落，但仍较月初有近200个点子的上涨；而从路透CCS报价看，各期限CNH/美元的CCS报价均较月初出现上升，表明市场对人民币远期汇率贬值的担忧。

分析人士指出，近期离岸人民币CCS利率走势以及美元相对强势，加上离岸人民币流动性充裕，这个时点发行点心债/宝岛债不仅能降低举债成本，亦可以提供更好的投资收益。

“和往年不同，上半年境外机构离岸人民币债券发行量占大部分，接近70%。因CNH CCS利率高企，境外机构通过CNH CCS可以获得较低的融资成本。”中信证券分析师杨希称。

今年1-6月，离岸人民币债券总发行量约870亿元，较去年同期下降约40%。一季度因人民币汇率疲软及债券收益率升高，发行量缓慢，二季度发行回暖。

本周摩根士丹利发行的5亿元人民币的5年期宝岛债定价利率4.02%，而目前CNH/美元CCS五年期报价为3%以上，若这笔宝岛债互换美元后，其成本仅为1%再加三个月libor，成本非常划算。

就在5月中旬，民生银行(600016.SS)(1988.HK)香港分行发行三年期6亿美元中期票据，定价为T3(三年期美国国债基准利率)+145BP(基点)，票面息率2.25%。

“离岸发人民币债，如果是期限较长，而在CCS上行的时候，是比较划算的，互换之后成本会明显下降。”东京三菱日联银行（中国）有限公司首席金融市场分析师李刘阳表示，当然如果是一年以内的，做做掉期等即可，短期成本优势则不明显。

一从事离岸人民币债券发行股份行人士称，CCS上行从某种程度上讲会带来成本上的下降，“有的机构是本身就要发债的，这个点看上去就显得很划算，但发债本身需要时间，如果成本优势持续显现，后续肯定会有机构跟进的。”前述人士说。

帐簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

汇丰 28,649.9 112

渣打 21,694.4 55

法巴 15,230.2 44

星展 5,944.4 30

中行 3,814.3 12

**本周市场动态**

本周二开始离岸人民币跌破此前波动区间，引申波幅亦反弹，人民币期货达两月低位，周三香港交易所公布的美元兑人民币期货合约交易量创下了年内新高，达3,169张合约。

消息人士周四指出，法国东方汇理银行(CAGR.PA)在台湾发行的五年期宝岛债、满三年可开始赎回券(NC3)以4.2%定价，共募集7亿人民币。东方汇理原希望将发行年期延长至10年，并以4.25%对外询价，惟最终改发行五年券。

消息人士周四表示，法国兴业银行(SOGN.PA)在台湾发行的五年期宝岛债、满三年可开始赎回券(NC3)以4.1%定价，共募资2.6亿人民币。

渣打公布最新渣打人民币环球指数显示，受点心债券发行放缓影响，5月份指数由4月份修正后的2,150点，下跌0.24%至2,145点，为指数以2010年12月作为成立基数以来，首次连续两个月下跌。渣打预计指数将于下半年回稳，人民币波动区间在今年底前将扩大至+/-3%。

中国央行周三宣布，决定授权中国银行约翰内斯堡分行担任南非人民币业务清算行。

消息人士周一指出，摩根士丹利(MS.N)五年期宝岛债定价利率自4.0%略上调至4.02%，发行额度维持5亿元人民币不变。改期宝岛债是由台银、玉山银、兆丰银、永丰金证、元大证券共同主办，16日挂牌。

消息人士周一表示，纽西兰乳品业者FONTERRA(恒天然)(FCG.NZ)10年期宝岛债以4.50%定价，共募得8亿元人民币，汇丰银行主办，17日挂牌交易。（完）

(审校 赵红梅/杨淑祯)

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