一周综述：美国今年升息似成定局 利差题材再领风骚

路透台北7月17日（整理 张明钧） - 本周美元再度回归多头格局，因美国联邦储备理事会主席叶伦的谈话再度诱发升息预期，反观全球其他国家除了英国央行表达升息意愿之外，其他主要国家央行政策仍维持宽松，欧洲央行量化宽松持续推进，日本央行本周会议虽按兵不动但仍持续购债，中国人行不排除继续降准降息的可能，而加拿大央行于本周宣布降息，新西兰央行可能于下周跟进，利差前景再度成为市场主要的操作题材。

从经济基本面来看，也的确只有美国和英国拥有升息的本钱，不过他们的底气并不太足。虽然美国生产者物价透露出上游通胀蠢蠢欲动；初请失业金人数四周均值连续16周保持在30万人以下，显示就业市场景气持坚；住宅建筑商信心创2005年11月以来最高，意味着房市景气热络；然而，占整体经济比重最高的民间消费仍旧疲软、6月零售销售意外下滑、5月增幅也遭到下修，均凸显出第二季经济恐有放缓之虞。英国方面虽然劳工薪资成长强劲，但失业率却出现两年多来首见的回升，6月通胀则是表现持平，上月零售销售亮眼数据的背后，是季节性因素及基期偏低因素使其成长幅度看来略显浮夸。

展望未来一周，除了利差题材之外，经济数据面显得相对平淡，关注焦点在于周五晚间美国的CPI数据以及下周的新西兰央行会议，另外希腊援助方案的进展、中国金融市场是否能够继续维持平静，也将吸引各界目光。

欲浏览下周全球重要经济数据和事件预告，请点选以下链接：

简体：link.reuters.com/myt25w

繁体：link.reuters.com/wyt25w

**美联储主席一番话，利率汇率市场风云起**

随着希腊与债权人达成新协议、中国金融市场恢复平静，美联储主席叶伦赴国会发表证词成为本周后半段的重头戏，虽然谈话内容与她在上周五的演说相去不远，但她这番证词炒热了市场对于今年升息时点的揣测。

叶伦在为美国众议院金融服务委员会准备的证词陈述中称，“如果美国经济朝着我们预期的方向发展，经济条件有可能让今年某个时候上调联邦基金利率是适宜的。”

RBC Capital Markets首席美国分析师Tom Porcelli表示，“基本上叶伦在国会发表的证词是她上周五演说的延伸。上周五的谈话被形容为偏强硬，如今又保持相似的语调。她说随着经济阻力开始消退，景气可能加速回升， 然后又说这样的结果适合开始升息，这实在值得玩味，就好像她上周五对经济的讲话是在为今日的国会证词打预防针一样。”

根据路透调查，受访的20位一级交易商中有16位预计美联储将在2015年9月升息，但有趣的是，一级交易商对于9月升息机率的预估中值为55%、低于6月时的63.5%，对于9月底前升息机率的预估中值为80%,持平于6月，这显示出市场对于9月升息的预期不是那么有把握，或许是受到近期好坏不一的经济数据所影响。此外，一级交易商对联邦基金利率目标预估中值为到2015年底为0.625%，2016年底为1.625%。目前联邦基金利率目标为0.5%，这显示市场预期美联储在升息循环初期只会以小碎步前进，年底前仅升息半码。

不过这足以改变市场对于利率前景的认知。由于欧洲央行持续推进量化宽松，加上希腊情势暂时趋于稳定，欧洲公债市场利率一反希腊公投前后的走高态势反转下行，而叶伦的谈话拉抬美债收益率走高，造成两地利差扩大，加上美国初请失业金数据巩固升息预期，美元兑欧元周四升至七周高位。

**希腊乱局就此平复？**

希腊公投闹了一轮之后，德国为首的债权人被逼拿出更为苛刻的条件要希腊吞下去，急需资金的雅典政府不得不低头，在欧元区领导人峰会达成协议，而希腊议会也在反对党的协助下批准了全面紧缩措施，以启动新救助方案的磋商。欧洲央行周四也对希腊伸出援手，提高对希腊银行业紧急资金供应规模。

从金融市场表现来看，希腊问题似已告一段落，欧元区公债收益率纷纷回落，欧元汇价缓步下跌，股海则是一片欢腾，欧洲各大股指周四涨幅多超过1%。

但这背后暗潮依然汹涌。希腊总理齐普拉斯所在的左翼激进联盟党(Syriza)起内讧，党内同志投票反对这些举措，齐普拉斯只能依靠反对党的支持通过议案，这为希腊议会提前改选埋下伏笔。另一方面，德国财长朔伊布勒表示，即便德国议会投票通过援助希腊方案，他依然质疑希腊是否会得到第三笔救助，因希腊的融资需求正直线窜升，需要想办法找出新计画，将大幅增加的融资需求纳入考量。

希腊政局飘摇，加上德国为首的债权人态度强硬，未来协商若没有因为希腊议会改选而停摆，谈判进度预料将相当迟缓，恐怕赶不上希腊债务滚雪球的速度。要如何化解这场灾难，将考验欧洲领导人的智慧。

**其他国家央行动态**

加拿大本周降息25个基点至0.5%，以因应加国经济上半年意外萎缩，闲置产能增加对通胀带来下行压力。受此消息影响，加元应声跌至六年低点。

由于本周公布的新西兰通胀数据相当疲软，下周将召开政策会议的新西兰央行也很有可能因应国内通胀和经济形势低迷而降息，新西兰元已经在本周预先反映此题材，下探六年新低。

反观英国，央行总裁卡尼本周表示，已越发接近金融危机以来的首次升息，货币政策委员会委员迈尔斯也出声附和，甚至声称可能走在美联储前头。英镑兑欧元因此跳升至七年半高位。

由于利差再度成为市场主要题材，最直接影响利率走向的央行决策动向势将成为关注焦点，而除了美国周五公布的消费者物价数据外，下周经济数据面相对平淡，主要看点在于周五发布的各国Markit采购经理人指数初值。此外，中国金融市场是否真正雨过天晴，或将成为左右全球汇市的要因。(完)

审校 屈桂娟)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。