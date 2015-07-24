综述：CIPS上线后中国央行仍会青睐代理行为主的CNH清算模式

2013年11月5日，在北京拍摄的100元面额的人民币。 REUTERS/Jason Lee

路透香港7月24日（记者 毕晓雯） - 中国央行将于今年底上线新一代人民币跨境支付系统（CIPS），这是人民币国际化进程的一个重要支撑。此前业界普遍认为，该系统上线后，央行将批准更多的境外清算行直接接入，从而提高交易及清算效率，但此愿景未必成真。

因为，考虑到巨额人民币跨境流动对货币政策的影响，相信CIPS上线后仍不会改变现有的离岸CNH清算方式，即众多海外银行仍以参加行的身份，通过代理行与中国央行进行清算。

“采用清算行模式，相当于境外银行的帐户直接开在了央行的CIPS系统，人民币的进出就会变成基础货币的进出，影响太大了。”中国银行前副行长王永利指出。

因此他认为，相信中国央行目前采取的清算模式不会改变，毕竟代理行的模式不涉及基础货币的投放。所谓的货币“走出去”，实际上仅仅是指货币的所有权流出国境，而真正的货币（也就是清算的“头寸”）仍保留在境内的代理行。

目前境外的人民币清算行中只有中银香港(2388.HK)直接接入了央行深圳市中心支行，并与境内大额支付系统相联；其他境外人民币清算行都选择在其总行或其总行指定的中国境内分行开立人民币清算账户，并间接接入境内大额支付系统。

而其他遍布全球的有人民币业务的境外银行，都以参加行的身份，通过上述代理行，间接与中国央行发生关系。

截至2015年5月末，中国央行共在15个国家和地区建立了人民币清算安排，覆盖东南亚、西欧、中东、北美、南美和大洋洲等。

中银香港目前聘用香港银行同业结算有限公司为其提供各类人民币交收清算服务，该公司由香港金管局管理，在经历与香港这个自由市场共同成长后，这套系统以安全、高效的保证为人民币国际化立下了汗马功劳。

中银香港本周刚刚宣布，将香港人民币即时支付结算系统（RMB RTGS 系统）的清算服务时间延长至20.5个小时，全程复盖早8:30至翌日凌晨5时，这将令香港在人民币国际化进程中的优势进一步提升。

按中国央行最新的计划，今年底上线的CIPS服务时间为早晨9点到晚上20点。

**清算与货币**

互联网的迅速发展，彻底改变了传统货币清算的理念，现钞使用越来越少，个人与个人、企业与企业、国家与国家间的货币关系，已经只靠鼠标点一点就能完成。

对于CNH不同清算模式对货币政策的影响，王永利的研究非常透彻。他指出，在清算行模式下，境外银行取得了与境内银行相等的待遇，实际上是不尽合理的，不仅不利于鼓励境外银行在境内开设机构、促进国内金融发展，而且还令央行未来的货币政策出现管理难度。

“由于代理行不涉及央行基础货币的投放，世界各国在跨境清算领域，基本上都采取这种模式。”他称。

以美国为例，尽管中国享有3.7万亿美元的外汇储备，但在转账清算体系下，外汇储备是不可能“拿回来”的，要减少外汇储备，只能“用出去”（通过对外投资或进口等）。

究其原因，还是因为美联储采用的是代理行清算体系，中国的外汇储备头寸并没有流入中国境内，而是继续停留在美国金融机构之中。也使得外国持有的美元储备越多，美国表现出的外债越多，美国金融机构的资金实力就会越强。

因此，外债中的本币占比多少也代表着国际化程度的高低。中国央行最新公布按国际货币基金组织数据公布特殊标准（SDDS）的外债数据显示，人民币外债已占中国外债的48.1%，显示境外主体持有人民币的意愿明显上升。

央行并称，由于欧美等发达经济体的货币国际化程度高并已成为主要的国际储备货币，其本币外债占比普遍较高，如美国和德国2014年末本币外债占外债总额的比例分别为93%和72%。

以下为中国人民银行指定的离岸人民币清算行名单： 城市 银行 香港 中国银行-香港分行 澳门 中国银行-澳门分行 台湾 中国银行-台北分行 新加坡 中国工商银行-新加坡分行 首尔 中国交通银行-首尔分行 法兰克福 中国银行-法兰克福分行 伦敦 中国建设银行-伦敦分行 巴黎 中国银行-巴黎分行 卢森堡 中国工商银行-卢森堡 多哈 中国工商银行-多哈 多伦多 中国工商银行-多伦多 悉尼 中国银行-悉尼 吉隆坡 中国银行-马来西亚 曼谷 中国工商银行-曼谷

以下为汤森路透IFR整理的2015年以来承销点心债的各家银行排名：

帐簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

汇丰 29,549.9 114

渣打 22,177.7 58

法巴 16,917.2 53

星展 5,944.4 30

巴克莱 4,430.7 6

**本周市场动态**

--为应对经济下行压力稳定外贸，中国国务院办公厅发布关于促进进出口稳定增长的若干意见，明确指出完善人民币汇率市场化形成机制，扩大人民币汇率双向浮动区间，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。

--周一开始交易的台湾人民币汇率期货，在中国银行(601988.SS)(3988.HK)、中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)台北分行等八家造市者提供充足流动性下，创下5,290口的交易大量，为今日新加坡人民币汇率期货<0#SUC:>153口的近35倍。

--惠誉表示，中国央行最近发文向特定境外机构投资者进一步开放银行间债券市场，这一重大举措将推动投资者群体多样化并可能拉动地方政府债券的总体投资需求。因此，上述措施将有利于中国目前正在进行的地方政府债券置换存量债务计划，而且可能会为地方政府信用带来重大积极影响。（完）

(审校 张喜良)

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