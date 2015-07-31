综述：离岸人民币债券发行量回升 跨国机构挑起大梁

2013年11月5日，在北京拍摄的100元面额的人民币。 REUTERS/Jason Lee

路透香港7月31日（记者 赵红梅） - 中国A股7月跌幅创近六年最大单月跌幅，但难碍国际投资者对离岸人民币债券的热情，你方唱罢我登场，康师傅控股(0322.HK)、韩国新韩银行、麦格理集团(MQG.AX)本周分别在香港、新加坡和台湾发行人民币债，超额认购显示出投资者的强劲需求。

中国市占率最高的茶饮以及方便面企业--康师傅控股(0322.HK)(910322.TW)周五发行10亿元人民币三年期点心债，因获逾两倍认购，息率较初始询价低了325个BP至4.375%。

韩国新韩银行周一发行12亿元三年期狮城债，亦获超额认购，利率较初始询价低了100个BP至4.2%。

“新发点心债对国际投资者还是不小吸引力，认购大部分是realmoney，A股的影响远小于CNH CCS（离岸人民币交叉货币互换）。”一位外资投行人士称。

中国A股7月跌幅惊心动魄，不少市场人士认为，点心债市场则呈观望情绪，但二级市场并未见非理性抛售情况，正筹备发行的债券则如期进行，主因目前点心债利率回报并不逊色。

一位外资银行债券承销人士则表示，近日就点心债进行路演，国际投资者对价格要求仍较合理，且发行供小于求，兴趣也较浓厚，并未受A股大跌气氛影响，而CCS的高位对海外投资者发行成本影响更多些。

而他亦称，中国正在积极推动人民币纳入国际货币基金组织特别提款权（SDR）货币篮子，尽管人民币贬值呼声渐高，但他预计数月内人民币仍能维持稳定。尽管A股近期巨震、美联储加息预期等不确定性，但离岸人民币债券市场，仍是新兴市场的“避风港”。

汇丰银行环球研究债券策略师赵鸣然亦认为，考虑到境内利率周期向下有利于债券的资本收益，加上点心债一级市场供应处于可控范围，预计今年点心债2015年的总回报（资本收益和应计利息）为4.5%-5.5%，表现有望比其他亚洲资产优胜。

2014年以来香港点心债发行量图可点击：link.reuters.com/sup35w

**内地发行人返回境内，跨国机构挑起大梁**

离岸人民币债券品种主要以点心债为主导,合成债的占比极少,发行主体日趋多元化,包括国内金融机构、海外金融机构、跨国企业金和组织、在港、台、境内上市企业等。

今年上半年，因境内融资成本显着下降，吸引内地发行人返回境内融资，而挑起点心债发行大梁的转至跨国机构和企业，尤其是海外金融机构。

“目前境内企业发点心债动力仍很弱，市场很清淡，主要是跨国机构发人民币债利用CCS高位来降低举债成本。”一位中资银行资本市场部人士称。

路透初步统计，仅7月，即有麦格理集团、加拿大皇家银行等7家海外金融机构发行了近40亿元宝岛债。日本三井住友银行发行点心债、韩国新韩银行选择发行狮城债...有媒体报导称，俄罗斯大型银行正申请香港证券服务牌照，计划发行点心债融资。

自今年年初起，点心债发行量步伐放缓，但自6月始，供应量首次录得按年增长。截至6月底，点心债发行量为2,060亿（加存款证），仅约2014年同期的56%。

而以开发商为例，今年上半年12家获评级的内地开发商共发行总额约67亿美元的离岸债券，相对去年同期29家开发商共发行总额155亿美元离岸债券。

跨国机构选择发行点心债则受人民币对美元的CCS上升影响甚大。今年各期限CNH/美元的CCS报价在3月达到历史高位后有所下跌，但6月又徐徐上升，仍处历史较高水平，加上离岸人民币流动性充裕，这个时点发行离岸人民币债不仅能降低举债成本，亦可以提供更好的投资收益。

以下为汤森路透IFR整理的2015年以来承销点心债的各家银行排名：

帐簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

汇丰 31,189.9 119

渣打 23,127.7 61

法巴 17,017.2 54

星展 6,404.4 31

中国银行 4,607.6 14

**本周市场动态**

-- 在伦敦金属交易所(LME)周二刚宣布接纳人民币为合资格现金抵押品，按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)一马当先，其伦敦分行已成为LME清算公司的首家中资结算银行。

--韩国新韩银行周一成功发行一笔12亿元人民币三年期狮城债，利率为4.2%。

--两位消息人士周一表示，澳洲最大投行麦格理集团(MQG.AX)将在台湾发行宝岛债，五年期以4.12%定价，三年期则以4.00%定价。（完）

(审校 林高丽)

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