焦点：IMF为人民币纳入SDR展诚意 明年入篮底气更足

路透上海8月5日（作者 张金栋） - 国际货币基金组织（IMF）最新报告建议维持特别提款权（SDR）货币篮子组成至明年9月份，为投资者提供“缓冲”，对人民币是否纳入SDR篮子的评估程序则暂未有变化；虽然人民币在“自由使用”方面仍面临一定的问题，但IMF正面态度令人民币成为SDR篮子货币的可能性上升。

分析人士亦指出，人民币纳入SDR象征意义远大于实际意义，人民币国际化进程仍需稳步推进，不应为加入而加入，若以入SDR作为人民币国际化的背书，是方向性错误。

“从这次的review（审查）来看，人民币纳入SDR的可能性是在上升的，真的买家才会跟你讨价还价，反过来说，我们就是因为还不大符合要求，才需要讨论，”招商证券首席宏观分析师谢亚轩对路透表示，“以前我觉得还五五开，现在有七成把握了。”

IMF指出人民币已经满足出口额位居世界前列条件，但对人民币是否“自由使用”仍无定论，这也是争论的焦点。但IMF在报告中也强调指出，可自由使用货币的概念涉及实际国际使用与交易，和该货币是否是自由浮动或者是否可自由兑换属于不同概念。

中国社科院世政经所国际金融研究室副主任肖立晟的最新点评亦认为，从动态发展的角度来看，IMF对人民币是否符合自由使用标准的态度似乎比较正面。

IMF报告称，一系列基于可得数据的广泛指标显示，人民币在国际使用中取得“显着进步”。同时还指出中国已经实施了大量人民币国际化政策，而且还会有进一步的行动，这些政策的影响可能还没有完全实现，因此需要进一步的跟踪考察。

此次报告建议将当前货币篮子从目前的12月31日延长9个月至2016年9月30日，意味着就算此次人民币成功纳入SDR，正式实施的时间也会在明年10月份。

IMF战略、政策和检查部主任Siddharth Tiwari表示，这是避免在一年首个交易日引入新的货币篮子而增加风险与成本。这也有助于降低SDR使用者面临的不确定性，促进SDR相关相关操作顺利进行，同时允许有足够时间来对合约安排做出需要的调整。

Tiwari强调，这种延期并不是为了让中国有更多时间，而是为了让储备资产管理者做出更好准备。当然这不影响今年11月份的决策，报告依然强调，评估的时点和结论并没有预先决定。不过，如果决策者认为需要看到更多信息，也可能推后做出决策。

北京金融衍生品研究院首席宏观研究员赵庆明表示，从IMF提到过渡期的提法看，IMF也在做一些充分的准备，人民币纳入SDR似乎是高了一点，但仍不容乐观。"IMF做好准备和你进来吧是两回事。"

谢亚轩则指出，现在满足大贸易国的标准也只有中国，而且他们还主动提到权重问题，这应是一个比较积极的信号，“你还不是很合格，那给你个小点的权重，例如一开始给你个1%或者2%，等你进步了，再给你更大的权重。”

IMF报告公布后，人民币即期汇率曾短暂跌破6.21元关口，但很快就回到原来的波动区间。

招商银行金融市场部高级分析师刘东亮认为，“纳不纳入决定权不在我们，如果（人民币）不纳入，也没什么可吃惊的，纳入的话倒是一个意外的惊喜。这只能说是加大人民币短期保持稳定的可能性，因为这个对中国来说还是希望顺利加入，加入之前维持币值的相对稳定算是一个共识。”

**稳步推进是关键**

不过部分受访分析人士提到，由于SDR占全球外汇储备规模不过2%，人民币就算纳入SDR，一开始权重可能有限，多具象征意义。因此不能为了加入和加入，稳步推进人民币国际化进程比强调纳入SDR更有意义。

从大的层面看，作为世界第二大经济体，货币的国际化使用只是一个时间问题，人民币的广泛使用是大势所趋，当前在中国经济疲软，资本面临外流压力增大背景下，更不因以加快资本账户开放来换取人民币加入SDR。

赵庆明认为，人民币加不加SDR和在国际化过程中外界使不使用人民币两码事，“人民币没有一定程度国际化，IMF不会让你进去的；从中国角度看，纳入SDR也没那么多好处，把纳入SDR作为一个国际化的背书，是完全错误的。”

他指出，日圆和英镑早就是SDR的组成部分，但是国际化进程做的并不好，特别是日圆。他并举例称，这好比刚毕业的小伙子，为了证明水平而努力考证是一个道理，这也是国人的普遍心态，“这是一个很年轻很鲁莽的表现，不能为了加入而加入”。

肖立晟则认为，今年进入比5年后进入对SDR篮子的冲击更小。如果一定要按照短期的情况来评估人民币是否符合自由使用标准，预计央行也不会因小失大，下一阶段应该还是以和IMF进行充分沟通为重点。

此前两位了解情况的消息人士向路透透露，IMF评估后认为人民币有可能今年加入SDR，但仍不确定。

为了推进人民币国际化和资本项目开放，中国也做了不少努力，日前中国央行宣布将采取IMF数据公布特殊标准（SDDS）要求公布中国相关经济数据。

中国国务院总理李克强3月时要求拉加德推进将人民币纳入SDR，称中国将加快实现人民币资本账户项目可兑换，开放境内个人的跨境投资，以及外国机构投资中国资本市场。(完)

(审校 杨淑祯)

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