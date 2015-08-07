市场热谈：亲爱的SDR 人民币想说爱你不容易

路透香港8月7日（记者 毕晓雯） - 人民币贬值预期空前浓厚，令决定人民币能否加入SDR（特别提款权）的11月成为敏感时间窗口。这一能量的破坏性已在本周三提前上演，当日市场对国际货币基金组织(IMF)初步评估报告误读，直接导致出现瞬间卖压，贬值幅度近100个点子。

市场这一表现，深刻揭示出对人民币加入SDR最真实的情感：“想说爱你不容易。”而SDR初评报告对人民币在“外汇市场可交易程度”提出的要求，也表明人民币若想加入SDR这个富人俱乐部，后续的任务仍不轻。

同时，这一预演最可怕的直接联想就是中国6月中旬发生的股灾，MSCI（明晟指数）公司于6月9日晚间宣布暂不将A股纳入其指数，A股很快就从6月12日的高位一路狂跌，踏上崩盘之旅。

这种命悬一线的感觉，显然不符合各类投资机构交易人民币资产的策略，对冲人民币风险的要求，在A股股灾放大后，又叠加了SDR是否能加入的因素。

本周三人民币即期曾一度触及一个月的新低，因市场一度误读IMF将考评SDR调整的时间拖至明年9月。离岸CNH同一时段的反应则更为激烈。

一中资行交易员指出，IMF为人民币纳入SDR设置缓冲期，令即期市场做出试探性反应；而在岸CNY触底后反弹的速度快于离岸CNH，导致两地价差一度扩至逾百点。

好在人民币有着宽阔的保护带--资本项目不可自由兑换、巨额的外汇储备、做空的工具缺乏，以及仍算可观的贸易顺差，这多少都让人民币贬值的速度不会比肩A股市场。

**SDR，想说爱你不容易**

从基本面来说，美国升息在即、中国经济走弱都令人民币贬值预期压力不断增加，而中国A股崩盘带来的恐惧，以及SDR能否成功的不确定性，则让各路投资者加入积极寻找可以对冲人民币下跌方式的队伍中。

A股大跌后，美元/人民币期权隐含波动率大幅上升。大跌之前的6月10日左右，一年期人民币期权隐含波动率徘徊在1.7-1.8%左右，目前则上升到2.8%左右。

在IMF宣布SDR现有货币构成将延续至明年9月底后，上述波动率还创出近四个月的高位。

“最近来找我们这儿询价人民币期权的投资人特别多，特别是在A股大跌后，期权价格上涨了不少。”一家美资投行的人民币交易员称。

“SDR能不能加入，又成了新的不确定性，看跌期权价是下不去了。”他称。

不过，市场虽然有预期，但在放手博人民币大幅贬值的投资策略上，保守一族还是多数。他们表示，这几年市场已经有过跟中国央行的数次博弈，但每次人民币做空者都大败而归。

可以说，凭借中国经济的基本面与强大外汇储备做后盾，不考虑主动贬值的政策因素，中国央行在人民币汇率的保卫战中可谓稳操胜券，不战而屈人之兵。

所以，海外投资人在A股大跌后，普遍采取的是一种看来有趣、却与中国经济息息相关的做空人民币策略。比如做空澳元、新西兰元等，让有“中国影子经济”的这两国货币，躺着中枪。

从汤森路透的图表来看，中国A股自6月中旬下跌以来，澳元已从0.77左右的平台区，下跌至目前0.73附近；新西兰则从0.72的平台区，直接跌落至目前的0.65。

但是，人民币加入SDR后，还能不能继续享有宽阔的保护带，并让中国央行与市场的博弈稳操胜券，则充满不确定性。

从SDR初评报告来看，人民币在外汇交易市场“可自由使用”的程度还远远未达标，比如IMF要求的要有汇率、利率的可交易对冲工具，以正常管理SDR蓝子货币的风险；要有海外定价体系，以满足人民币24小时的估值需求。

这些，让把中国A股下跌原因，部分归谬于海外做空势力的人民币，看起来已不那么有加入的必要性。(完)

(审校 杨淑祯)

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