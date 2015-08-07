综述：加盟SDR进入操作层面 升级版CNY将更符合估值要求

路透上海8月7日（作者 张金栋） - 国际货币基金组织(IMF)本周工作报告一石激起千层浪，特别提款权（SDR）货币篮子纳入 人民币的大门进一步敞开，各方开始聚焦中国与IMF在实际操作层面的沟通，并期待中国资本项目开放新动作。

分析人士指出，当前技术性问题主要是人民币入篮之后在汇率、利率估值、资金自由进出，以及对冲相应风险的权力，在汇率估值选择上，在岸人民币CNY加以改良升级之后，将更能符合SDR的估值要求。

“现在看IMF对人民币纳入SDR的原则性问题给予了肯定，技术性的问题也是好解决的，有足够的时间，”中信银行总行国际金融市场专家刘维明对路透表示，“在汇率选择标准上，按照惯例应该选择CNY，因为这更反映市场真实的供求最终决定的结果。”

对于应选择哪个汇率作为基准的问题，此前有多种猜测。而根据IMF工作人员的初评，由外汇交易中心每日计算的人民币中间价似乎符合标准。

而分析人士认为，这虽然可以解决估值问题，但是并不能解决持有者的风险对冲，因为中间价并非可交易价，且和市场价不管是在岸的CNY还是离岸的CNH都存在偏差。人民币中间价并不符合“以市场供求为基础的具有代表性的汇率。”

但只要经过一定的“改良”，CNY就显得比中间价更为合适。

三菱东京日联银行首席金融市场分析师李刘阳指出，“我们可以增加境内外汇市场交易时间，从现在的4个小时改为24小时交易，这样全天都有报价，这样在操作上就解决了适时估值的问题。也可以达到估值和交易的统一。”

而IMF亦要求，为了使得投资者交易人民币兑其他可自由使用货币时不处于弱势，需要为投资者提供必要的通道，使其能够通过在岸的汇率买卖人民币。于是进一步开放资本项目，似乎是个不可避免的选择。

**资本项目有条件开放**

由于资本项目开放此前有很多的教训，不少专家对于资本项目开放心存恐惧，6月份中国股灾突显中国金融市场还不成熟，中国外汇市场是否有能力在风险可控的情况下，实现持有者有充分的“兑换自由”，这一点尚存疑虑。

分析人士认为，在现有的基础上适当放宽资本项目可兑换程度，例如在银行间市场引进更多交易主体，这也是管理层希望看到的。

李刘阳称，“境内放宽银行间外汇市场参与主体，让他们进来参与衍生品市场，这对市场的冲击应不大。另外，工行已经实现24小时清算，理论上交易层面应该不存在问题。”

此前中国央行已经放宽银行间债市投资者范围，未来有望复制沪港通模式，允许更多海外投资者进入银行间债市。这也可以给境外人民币持有者提供更多的退出通道。

此前很多国家或机构已持有的人民币资产，部分是通过货币互换方式取得，并不存在汇率问题，另外一部分可能是通过离岸CNH等方式取得，他们可能面临一定的所谓的估值风险。而此次初评也给出机构和投资者较长的缓冲期，因此整体影响应该有限。

广发银行外汇交易主管黄毅认为，其实主要还是要看增量的人民币资金，这些机构如何获得，是通过离岸获得，还是中国央行新增通道给他们。一开始估计总体增量并不大。

在离岸市场上，中国为离岸人民币持有者提供更完善的清算机制和退出通道。工商银行新加坡分行8月4日宣布，在此前人民币清算直通业务24小时清算的基础上，进一步优化服务，启动人民币清算24小时连续运作清算模式，运行时间覆盖亚洲、欧洲、美洲三大时区。

另外，人民币跨境支付系统(CIPS)预计将在今年稍晚启动，这是人民币国际化进程的一个重要支撑，料将提升人民币作为国际贸易结算货币的地位。

以下为汤森路透IFR整理的2015年以来承销点心债的各家银行排名：

帐簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

汇丰 32,228.4 122

渣打 24,437.7 63

法巴 17,017.2 54

星展 6,304.4 32

巴克莱 4,680.7 7

**本周市场动态**

--加拿大出口机构--加拿大出口发展公司(EDC)周三在卢森堡发行一笔2.5年期、8亿元人民币的“申根”债券，与初始询价持平在3.53%，汇丰是主承。

--中国海航集团周二已发行两年期4.5亿元年点心债，定价较指导利率9.5%有所缩减至9.25%。是次债券发行人为海航财务公司，由海航集团担保。

--韩国进出口银行已发行一笔10亿元、三年期宝岛债，利率定为4.1%。今年3月改行发行的同期限同规模的宝岛债定价为4.4%。

--美国花旗集团将在台湾发行五年期宝岛债，以4.27%定价，较之前4.25%询价略高，募资5.3亿人民币。

--工商银行新加坡人民币清算行周二宣布，在此前人民币清算直通业务24小时清算的基础上，进一步优化服务，启动人民币清算24小时连续运作清算模式，运行时间覆盖亚洲、欧洲、美洲三大时区。（完）

(审校 黄凯)

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