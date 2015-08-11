综述：人民币中间价改革剑指稳增长 汇率弹性与降准概率料同升

路透北京8月11日（作者 倪蔚丹） - 人民币兑美元中间价改革一石激起千层浪，离岸CNH与在岸CNY即期贬值幅度空前。业内人士将央行此举视为中国经济稳增长与汇率市场化的一箭双雕之举，人民币兑美元波动性有望进一步增强，同时亦为扩大2%日波幅限制铺路。但人民币贬值将从边际上收紧国内流动性，从而提升央行降准概率。

他们指出，当前人民币面临较大的贬值压力。目前除中国以外的新兴经济体货币均出现了较大幅度贬值，欧元、日圆亦表现弱势，人民币软钉住美元导致实际有效汇率节节攀升并拖累出口和加大通缩压力。这亦说明前期货币政策财政政策的效果不尽如人意，轮到汇率政策登场。

中国央行周二宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自今日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。

招商证券首席宏观分析师谢亚轩认为，央行完善中间价报价机制是扩大人民币波动区间的重要安排。扩大人民币汇率波动区间可以通过两种方式实现：一是扩大每日波幅，二是加强中间价的弹性。从过去情况看，如果中间价报价机制弹性偏低，即期汇率波幅扩大对增强人民币汇率波动性的效果会受到影响。

“央行完善中间价报价将弱化人民币钉住美元程度，这意味着未来人民币兑美元汇率的波动幅度加大，进一步增强人民币波动性。”他表示。

中信建投黄文涛、郑凌怡等指出，当下是人民币贬值的适宜时间窗口，风险相对较小。近几个交易日中国股市出现了较为理想的持续反弹，从表面来看当下还是较为繁荣的。而如果继续往后推迟贬值时间，则风险一是可能届时股市走入熊途，二是经济金融数据存在较差的可能，三是9月美联储加息是大概率事件。

人民币贬值亦引发对周边市场的连带影响。GUARD CAPITAL策略总监高滨博士指出，首先是亚洲周边国家与地区的汇率承压，如台币、韩元、泰铢相应的贬值压力都会增加。另一个比较隐蔽的可能会带来美国国债利率的上升。

他具体分析称，因为人民币初始贬值可能带来更大的资本外流，为了防止无序贬值央行个能需要初期加大而不是减少干预的力度，会更多地消耗外汇储备资产。再叠加上美联储加息近在咫尺，美债承压的可能性会比较高。

人民币兑美元即期周二触及三年低点，与一次性贬值近2%的中间价联袂创出历史最大单日跌幅，与离岸CNH价差一度扩至逾五百个点子。

人民币贬值亦打击亚洲新兴货币，坡元/美元触及五年低位，马币(林吉特)与印尼卢比皆下跌至17年前亚洲金融危机时低点；外界预期其他邻国可能也压低本币，以提振出口。

人民币破位大贬并累及中国债券市场及部分股票。中国银行间债市周二早盘现券收益率及IRS普涨，因人民币贬值引发资本流出忧虑；而中国股市航空股周二早盘跌幅居前，三大航空股跌幅均超过3%，因人民币贬值将令其产生汇兑损失。

**稳增长目的不言而喻**

分析人士认为，央行此次完善中间价报价机制，从侧面印证经济硬着陆风险加大。在出口增速表现不尽如人意以及短期资本持续外流下，稳增长压力凸显，人民币汇率贬值成为题中之义，但这也加大了国内基础货币投放的压力。

“贬值将受到央行的密切关注和调控，预计可控，不会出现断崖式暴跌或无序贬值；为了对冲贬值带来的资本外流压力，进一步降准不会太远。” 招商银行同业金融总部高级分析师刘东亮表示。

人民币保持坚挺已对中国出口带来了一定压力。谢亚轩指出，去年以来，美元与非美货币走势分化，以往人民币一篮子货币中美元权重偏高，这导致人民币相对于全球多种货币较为强势，人民币实际有效汇率大幅升值。

光大证券徐高、杨业伟点评称，央行此举的用意应当是逐步将人民币与强美元脱钩，从而避免人民币过快升值打击出口，人民币未来将兑美元逐步走贬，有利于缓解出口压力。过去人民币中间价一直由央行设定，所以每日中间价与前一日汇率收盘价之间有较大差距。未来中间价将参考前一日收盘价，从而更加市场化。

不过央行加大人民币汇率中间价的市场化决定程度，意味着央行对人民币汇率行政管控能力的下降。未来为了抑制人民币汇率的过快贬值，央行只能在外汇市场中买入人民币。这意味着外汇占款将在目前较低的水平上进一步减少。相应的，央行在国内金融市场需要投放更多基础货币来加以对冲。降准的概率因而加大。

华创证券宏观团队亦认为，人民币兑美元汇率的走贬，未必会导致大规模的资本外逃，但显然对国内流动性是边际上收紧的。再考虑到地方债置换的陆续推进，以及新近专项金融债的发行，央行提供流动性对冲也许就是不可避免的。央行需要考虑的，只是届时采取蕴含强烈宽松信号的全面降准，还是采取更有定向调控意味的（信贷抵押）再贷款而已。

**汇率贬值不会一次到位**

市场人士认为，央行中间价改革是减少行政干预的信号，主要是按SDR（特别提款权）对中间价提出的要求进行改革，未见得是主动贬值的开始。后期趋势要看今日收盘价和明天中间价，以观察央行对贬值的容忍度。

他们并指出，结合当前中美经济基本面分析，人民币后市仍有续贬空间，但央行可能不会连续急剧地引导人民币兑美元汇率走贬，因这势必将引发资本外流与人民币进一步贬值的恶性循环。此次央行完善中间价机制令人民币汇率的波动性有望进一步增强，加大境外热钱做空中国股市的套汇成本，并弱化人民币实际汇率过于刚性的单边升值压力。

中国社科院世经政所国际投资研究室主任张明指出，当前人民币汇率形成机制存在两大缺陷：一是过度重视维持与美元的汇率稳定，而忽视了稳定人民币的有效汇率。在过去两年，这意味着人民币有效汇率升值过快；二是央行仍在强力干预汇率中间价，造成中间价与收盘价的持续背离，这既使得汇率背离了市场供求所决定的水平，又不利于人民币远期市场的发展。

“8月11日央行的改革举措，一是变得更为重视人民币有效汇率的稳定，二是改善了汇率中间价形成机制，恰好是对上述缺陷的弥补。”他表示。

国金证券研究员李治平认为，此次人民币贬值既非一次到位，也非失控式的大幅贬值。本次汇率变化是“顺势而为的市场化改革”，是当前经济基本面走弱、汇率高估、资金流出也在加速，一次中等幅度的贬值可以消化部分预期和风险；而报价改革则促定价更加市场化，扩大市场汇率的活动空间。

“如果按照市场化改革角度去理解，并结合当前中美经济基本面去分析，则人民币存在进一步贬值的空间，从而并非一次到位。” 他并认为，在中间价改革后的市场适应与磨合期内，央行仍然担负稳市场稳预期的责任，从此推断这次贬值亦非失控式的下滑。

黄文涛与郑凌怡等认为，人民币下半年将呈现小幅贬值但整体稳定的走势。中国经济基本面并不支持如此坚挺的汇率，不过一旦没有控制好贬值预期，人民币贬值速度和幅度可能难以控制。在国内资产价格泡沫较大情形下，人民币贬值、资金外流、资产价格泡沫破灭这样的循环体带来的后果是难以承受的。且人民币国际化仍然在推进，央行也需要维稳汇率。

不过也有观点指出，难言此次中间价改革后人民币将步入长期贬值通道。央行称此举因为完善人民币汇率中间价报价后做市商校正中间价与市场汇率差所致，未来中间价能否真正市场化，以及未来贬值是否持续尚需观察。加之此前人民币在汇改后先是一次性升值2%，而后开启漫漫单边升值路并引致热钱持续流入，是次央行或吸取教训，以阻止历史镜像呈现。

华创证券宏观团队点评认为，如果将今天人民币对美元的主动贬值理解为一次压力测试的话，央行不可能不担心人民币贬值与贬值预期之间的相互强化。央行也在声明中指出，“市场需要一段时间的适应与磨合”，因此要“稳定市场预期”，“确保人民币汇率中间价形成方式的有序完善”。

该券商并称，央行此时主动引导人民币汇率贬值，令人民币加入SDR平添一些变数，因这会给拥有一票否决权的美国以中国操纵汇率的口实。但反过来，相比进一步扩大人民币汇率浮动区间，央行进一步完善人民币汇率中间价报价，是向国际社会发出的更为实质的“示好”信号。人民币汇率弹性的进一步增强，显然也是今年人民币加入SDR的一个筹码。（完）

(审校 杨淑祯)

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