焦点：中国安排人民币贬值 其他亚洲央行暂且冷静观望

路透新加坡8月11日 - 在重要贸易伙伴中国主导人民币一次性大贬后，部分干预态度最积极的亚洲国家央行在汇率政策方面正暂时冷静观望。

中国央行指出，周二人民币中间价一次性贬值1.9%，并完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。

即使市场人士进一步压低人民币，测试单日2%波幅限制，但韩国、印度、印尼及日本官员表示，看不出有理由采取以牙还牙的贸易战政策。

“我们并不是太担心韩元(汇率)，但我们正密切注意市场，看是否出现任何过度剧烈波动，”韩国一名外汇官员向路透表示。

“这件事刚好碰上新兴市场货币兑美元已在走贬，”他并指出，人民币过去几个月相对持稳，尽管一些新兴市场货币兑美元下滑。

中国是韩国最大贸易伙伴，去年占总贸易的五分之一。虽然韩元兑人民币今年相对走软，韩国官员一直积极鼓励资金汇出，并口头压低韩元。

韩国的部分忧虑是关于韩元汇率相较于出口竞争对手日本到底处于怎样的不利地位。作为日本政府推行的成长策略的一部分，日圆兑美元汇率自2012年以来被压低了50%。

对于人民币贬值2%的消息，日本决策者反应平静。

“我不认为中国央行此举会引发全球货币战争。”一位日本决策官员表示。

印尼央行高级副总裁Mirza Adityaswara则指出，印尼卢比已经被严重低估，因此排除了该国货币进一步贬值的需要。

分析师估计，自去年年中以来，按照贸易加权和经过通胀调整的人民币兑一篮子货币的汇率已经上涨逾18%，这意味着在人民币贬值可能引发亚洲地区贸易竞争忧虑之前，人民币汇率其实有一定的走低空间。

人民币兑美元在今年仅下滑了2%。相比之下，马来西亚马币兑美元下挫13%，韩元跌幅接近8%，日圆跌幅超过4%。

印度卢比是今年仅有的跌幅偏小的地区货币，主要因印度强劲的经济表现吸引到大量的海外投资资金。

“这就像是慢跑，大家都必须并驾齐驱，这样到终点的时候大家才会都差不多，”印度一决策人士告诉路透，“我们必须仔细平衡卢比，方能不受外部不利影响，同时也不输入严重通货膨胀。”

市场分析师称，对中国的举措这么快就忧心忡忡实属不必。

“中国现在是在追赶大家的步伐，而不是带头让本币贬值，”巴克莱驻新加坡的外汇和利率策略主管Mitul Kotecha称，“目前为止亚洲货币对于人民币贬值既没有出现大幅度调整，也没有表现得很敏感，但这一切还是会改变。”(完)

(编译 蔡美珍/高琦/孙国玉；审校 孙茉莉/艾茂林)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。