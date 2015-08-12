焦点：“大步快跑”的中国央行冒险之旅：人民币贬值的潘多拉宝盒已打开

2015年8月12日在北京拍到的一位顾客手中的人民币现钞。 REUTERS/Jason Lee

路透香港8月12日（记者 赵红梅/张金栋） - 人民币中间价连续两天在中国央行突袭下骤贬3.4%，市场猝不及防下纷问人民币要贬至何处？而“大步快跑”的央行要如何拿捏好人民币汇率超调风险？

至目前为止，人民币兑美元即期在过去两天最多贬值3.74%，并频创四年低点；离岸人民币即期午盘一度跌约3.2%最低至6.5945元，亦续创近四年低位，过去两天最多则跌逾6.1%。交易人士预计人民币下半年震荡贬值走势就此拉开。

华创证券宏观经济研究主管钟正生认为，目前看来，央行采用的是“大步快跑”的策略，人民币相对快速地“一步到位”地贬值，要优于拖拖拉拉地渐进小幅的贬值。因为前者比后者更不会产生稳定的单边贬值预期，更不会加剧跨境资本流出的恐慌。

“今早盘，有代理行一直在大幅抛售离岸人民币，股债齐跌，市场彻底恐慌，不少人士解读这是人民币走上贬值道路的开始。”一位香港大型银行交易员称。

为纾缓市场忧虑，中国央行周三一早表示，当前不存在人民币汇率持续贬值的基础，短暂的磨合期过后，外汇市场日内的汇率波动以及由此带来的人民币汇率中间价的变动将会逐渐趋向合理平稳。

“但人民币汇率要‘一步到位’地贬至何处，才不会出现过度的汇率超调风险，对央行来说是很难拿捏分寸。”钟正生认为，目前市场有预期人民币会贬值5%。若市场适应和调整得过于剧烈，并不排除央行会祭出“稳定市场预期”之举。

“一石激起千层浪”，中国央行出台意外之举后，澳元、韩元、新币、马币等周三均大幅下挫至数年来低位，纽约原油期货、伦敦期铜和期铝均跌至逾六年低点，美股、欧洲等多股市下挫，人民币贬值引发全球市场担忧中国经济正在加速放缓。

中国央行周二宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自今日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。

**央行的中间价改革大冒险**

今年是人民币汇率改革十周年，人民币兑美元累计已升值了约35%。不少专家分析，央行恰在此时出手是为了应对国际货币基金组织特别提款权(SDR)货币篮子的要求及缓解出口恶化和中国经济下行压力。

中国央行则解释称，此举一是完善人民币汇率中间价的报价后，做市商参考上日收盘汇率报价，过去中间价与市场汇率的点差得到一次性校正。二是确保人民币汇率中间价形成方式的有序完善。

不少市场人士认为，今日的汇率报价机制改革，导致前期风险被集中释放，但通过改变中间价报价模式来取代更为缓和的进一步扩大人民币兑美元单边波幅至3%是一项相当冒险的举措。

华侨银行驻新加坡经济学家谢栋铭称，“央行旨在转向透明的中间价机制改革，但面临一个尴尬的局面是‘狗咬尾巴绕圈圈’，调中间价，但即期也随之贬值，两者的‘GAP’并未减少，如果变成雪崩式的跌法，人民币跌到何时是个头？”

中国工商银行交易人士亦认为，改革前，央行中间价更像人民币外汇市场的“锚”，当日银行间外汇市场价格会围绕中间价上下波动。改革后央行中间价将参考上日银行间外汇市场收盘汇率，这将使央行中间价与银行间外汇市场价格互为影响，央行中间价对银行间外汇市场价格的“牵制”作用将大幅降低。

“全球经济格局新秩序尚未形成，大家很难判断人民币跌到什么水平算是均衡水平，不排除离岸市场出现人民币资产恐慌性抛售，当前市场对人民币贬值的预期已较强烈，央行下一步需要做到如何防止贬值预期的踩踏、如何做好预期管理。”谢栋铭对路透表示。

“新币跌的这么狠，1.41创了5年低位，马币（林吉特）也跌穿4了，创1997年东南亚金融危机来的低点，明天(周三)人民币中间价继续跌，则CNY自汇改以来跌幅会超过5%，中国央行后续需要管理一下预期，否则市场稳不下来。”香港一位外资行交易员亦称。

**央行外汇管理预期难度增加**

目前，人民币外汇市场存在境内CNY市场和离岸CNH市场，CNY的交易受央行中间价上下波动2%的涨跌幅限制，CNH则并未有价格波动区间限制，交易不用考虑实需背景。

“按这步调，CNH周末就能到6.8，下个月可能跌的更惨，潘多拉宝盒已经打开。”香港一位外资行交易人士认为，“长期来看，人民币贬值快速到位是好事，但市场心态现在很脆弱。央行应该引导一下预期、稳定一下情绪。”

他并认为，离岸CNH市场可以在短时间内积累大量单方头寸，并促使汇率持续单边波动，而央行中间价主要反应上日市场收盘价，则干预力度有所减弱，这对人民币汇率管理水平提出了更高要求。

中国企业或面临较大汇兑损失及会否出现大规模的资本流出等问题亦考验中国央行，德国商业银行中国经济学家周浩则认为，央行会在未来管理上采取一定的措施来缓解上述状况，“当然估计央行心里有个底线，到底什么的情况下需要采取什么样的措施。”

“这个时候，是骡子是马，拉出来溜溜，还是要看（经济）基本面。”周浩认为，中国不可能长期的采取以前那种僵硬的汇率体系。不排除未来出现恐慌下，央行会采取手段，“改革就是这样…，你不得不做出选择。”

渣打银行张敬勤、丁爽出具报告则认为，此次调整将推动人民币对美元汇率中间价更加以市场为导向，预计央行下一步将拓宽人民币汇率波幅，预计未来几个月人民币汇率双向浮动区间或将由2%扩大至3%。

历次人民币汇率改革对市场的影响

时间 事件 当日市场反应

2005年 央行开启人民币汇率形成机制改 人民币兑美元汇率从8.2755涨

7月21日 革 至8.1100，一次升值2.1%

2010年 央行重启人民币汇率形成机制改 人民币兑美元汇率从6.8261涨

6月19日 革 至6.7976，升值幅度0.42%

2012年 央行扩大人民币兑美元单边波幅 人民币兑美元汇率从6.3030跌

4月14日 从0.5%扩至1% 至6.3150，贬值幅度近0.20%

2014年 央行扩大人民币兑美元单边波幅 人民币兑美元汇率从6.1500跌

3月17日 从1%扩至2% 至6.1781，贬值幅度0.46%

2015年 央行宣布完善人民币兑美元汇率 人民币兑美元汇率从6.2530跌

8月11日 中间价报价 至6.3391，贬值幅度1.8%(完)

(审校 杨淑祯)

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