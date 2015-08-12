热点聚焦：中国央行压力犹在 人民币还会继续贬值--消息人士

路透北京8月12日（记者 药朝清） - 中国央行让人民币贬值之举，反映出中国政治圈内部让人民币贬值从而刺激出口的呼声日渐高涨。据消息人士称，中国央行未来数月仍面临着让人民币进一步贬值的压力。

自央行周二让人民币贬值以来，人民币两日内已经累计下跌近4%。但参与决策过程的消息人士称，政府内部强烈呼吁人民币进一步下跌。

消息人士的话能够让我们一窥人民币此次贬值现象背后的思路，同时也表明人民币总体上存在贬值近10%的压力。

“政府内部有提高人民币弹性，或者说让人民币适当贬值的呼声，这样做有助于稳定外部需求和经济增长，”为决策者建言的一政府智库的高级经济学家称。

“我认为人民币贬值幅度在10%以内都是可控的。贬值的幅度要够，否则没法刺激出口。”

商务部之前一直力推当局放弃此前的强势人民币政策。周三并公开表示人民币贬值将对出口产生刺激效果。

人民币走强能推动国内购买力，帮助中国企业海外借款和投资，并鼓励外企和政府更多使用人民币。

据国际清算银行(BIS)，在贬值之前，人民币贸易加权指数在过去12个月来已累计升值14%。

**变更路线**

消息人士表示，中国总理李克强此前一再排除人民币贬值的可能性，但经济成长的风险升高，加上近期股市动荡令经济雪上加霜，令当局改变路线的压力倍增。

周末期间，中国公布7月出口意外下滑8.3%。

“出口商面临相当大的压力，中国经济也面临很大的下行压力，”中国商务部智库一名研究员表示，该智库在今年稍早建议政府应对人民币走势松绑。

“人民币兑美元仅小幅贬值，但它对其他货币已大幅升值。中国经济与贸易不再强劲；那么人民币何必要继续强势？”

他认为人民币/美元在年底前可能下跌至6.7，等于较贬值前下滑将近9%。人民币/美元周三在6.43左右交投，为2011年8月以来低点。

中国人行将贬值描述为一次性的举措，以增强其市场化程度和基准性。

中国央行每日为人民币设定中间价，交易波动可能仅有2%。不过该行周二表示，自今日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价。

**北京决心完成目标**

中国政府决心完成今年7%的经济增长目标。最高层将在10月会议上阐述未来五年规划蓝图，他们可能会继续坚持7%左右的经济增长目标。

“他们(最高层领导人)决心完成7%的目标。下行压力很大，(但)决心也很大，”中国政府下一智库的经济学家表示。

消息人士表示，北京倾向于逐步贬值，因为一次性的大举动可能引发资本外流且不利于推广人民币在贸易和金融领域的全球性使用。

中国一直在游说IMF将人民币纳入SDR货币篮子。如果纳入，标志着人民币国际化取得一个关键的进展。

IMF表示，中国调整人民币汇率中间价形成机制，是令人欢迎的一步，这允许市场力量在决定汇率方面发挥更大作用。

中国国家信息中心经济预测部首席经济师祝宝良表示，经济肯定存在下行压力，但不能仅依靠货币贬值。

人民币贸易加权汇率图表(link.reuters.com/sed74t)

人民币汇率区间图表(link.reuters.com/xac93w)

人民币波动图表(reut.rs/1MhsqOi)

(完)

(编译/审校 孙国玉/孙茉莉/陈宗琦/王洋/艾茂林/李春喜/高琦)

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