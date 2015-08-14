汇市一周综述：人民币突贬引跌亚币 扰动美联储升息预期

路透北京8月14日（整理 李春喜） - 中国汇率政策突然异动，陡然给美国利率前景增添变数。

周二中国央行意外宣布调整人民币汇率报价机制，并一次性贬值近2%，震惊全球金融市场，人民币和中国经济前景顿成关注焦点，货币战担忧随之而起。此后人民币兑美元中间价连跌三日，创四年低点。澳元和新西兰元等商品货币受打击，新兴市场货币纷纷跳水。

中国央行解释说，中间价与市场汇率偏离的幅度比较大，影响了中间价的权威性，并否认了将持续贬值的猜测。

中国的举措一度令投资者推后美联储升息时间预期，导致美元指数触及约一个月低点。欧元兑美元则走强。

最新路透调查显示，分析师美联储今年两次上调利率的可能性为55%。9月升息的可能性为60%，年底前行动的可能性为85%。

下周重要数据和事件包括日本第二季GDP、美国7月CPI和美联储7月的会议记录。人民币动向仍将继续吸引市场关注，路透一周全球汇市资讯，将为您深入盘点全周重要汇市消息和数据。

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**人民币突贬引跌亚币，扰动美联储升息预期**

周二人民币大幅贬值后，马币、坡元、台币和韩元及菲律宾披索等亚洲货币悉数触及数年低点。亚币的表现引发对全球爆发货币战的担忧。

中国人民银行随后表示，从国际国内经济金融形势看，当前不存在人民币汇率持续贬值的基础，短暂的磨合期过后，外汇市场日内的汇率波动以及由此带来的人民币汇率中间价的变动将会逐渐趋向合理平稳。

周五人民币兑美元即期早盘略微走贬，波动较前几日大幅收窄。

但新加坡澳洲联邦银行(CBA)汇率策略师Andy Ji表示, “这肯定不会是一次性事件，预料将进一步贬值，直到中国人民银行稳定现汇价格，以呼应定盘价，预料这将需要更大规模的干预 。”

一中资行交易员认为，“央行之前也说这是一次性的贬值，幅度也差不多，当然如果没有央行控（制）的话，应该还有点贬值空间吧，短期还得看央行的态度吧。”

由于中国央行似乎已暂时停止引导人民币中间价下降，从而缓解了人民币贬值可能延后美联储升息计划的担忧，美元周五小涨。

摩乃科斯证券资深策略分析师山本雅文说，“这次突如其来的政策行动所引发的担忧或许略见消退。但中国经济放缓的事实没有改变。”

他认为，随着其他国家压低本币，人民币汇价已经变得高估，未来人民币将进一步下滑。

**数据支持升息，扶助美元回稳 **

美国公布的数据显示，7月零售销售反弹，6月由下滑上修为持平。另外，尽管上周初请失业金人数有所上升，但这是连续第23周低于30万大关，这样的水平说明就业市场持坚。

数据表现有利于美联储升息。

Wilmington Trust首席经济学家Luke Tilley认为，“美国消费者正在进行支出，并在很大程度上推动经济成长。这意味着美联储相信美国经济的根基依然相当强劲，支持有关可能9月升息的观点”。

但美国通胀压力疲弱以及本周人民币贬值，可能让美联储对收紧货币政策保持谨慎。

法国巴黎银行的经济学家估计，人民币兑美元贬值10%，就可能把美国未来12个月的通胀率抹去约0.1个百分点。

周四公布的路透调查结果显示，美联储今年可能将升息两次，早的话下个月或许就会升息。今年两次上调指标利率的可能性为55%。分析师认为，9月升息的可能性为60%，年底前行动的可能性为85%。

分析师称，鉴于美元强势，即便美联储今年升息两次，收紧过程也仍是渐进的。

下周公布的重要数据包括日本第二季GDP、中国7月房价，美国将公布7月CPI数据。此外，美联储7月会议记录也将出炉。市场将密切关注寻找影响联储利率决定的更多线索。(完)

(审校 张涛)

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