综述：央行矫正中间价冲击波惊扰离岸 近期受伤中远期料无忧

路透香港8月14日（记者 赵红梅） - 突袭实施人民币中间价改革两天后，中国央行周四亮出“底牌”：中间价和市场汇率积累的3%左右的贬值压力已释放，在岸与离岸汇率坐“高速电梯”后趋稳，但惊扰离岸人民币债市及相关产品的冲击波短期仍在，市场人士表示，近期离岸市场受伤，但中长期无碍。

央行表态汇率偏差校正基本完成后，离岸人民币连跌三日后跌势已喘定，但一度贬6.1%的“高速电梯”让不少离岸人民币投资者心惊肉跳，点心债二级市场现四年来最大抛售，几项发售均延期，人民币存款类产品出现微亏损。

渣打银行高级经济师刘健恒认为，近期明显贬值对离岸人民币市场短期产生了一定负面影响，尤其唤起境外投资者对人民币短期前景的忧虑，影响投资人民币产品意欲，但中长期看，中间价机制改革加大人民币加入特别提款权（SDR）的可能性，这对整个离岸市场人民币的使用和信心均大幅度提升。

香港时装零售商--I.T.Ltd(0999.HK)称，由于近日人民币汇率波动，公司已将11.87亿元人民币定期存款，于周三以现货及通过远期合约兑换成港元，料将约6,000万港元汇兑损失。而香港不少零售商如周大福(1929.HK)、利福(1212.HK)等亦持有大量人民币资产及存款。香港人民币存款户近百万，亦有银行坦言，近期已有零星客户沽货换回港元。

香港财经事务及库务局局长陈家强周五称，相信人民币近期贬值不影响人民币离岸中心运作，人民币中间价机制改革有助稳定人民币及亚洲汇价。

另有分析认为，央行短时间将汇率调整到位的策略意图，亦包括减少资本外逃压力，也为后期境外资本再次选择人民币资产提供“后劲”。

**点心债最黑暗时刻或已过**

离岸人民币汇率连续三天的跌幅让点心债市场瞬间充满恐慌，此前A股股灾和更多企业选择回内陆发行债券已让点心债发行量大为减少，二级市场卖压沉重亦“雪上加霜”，而一级承销也受冲击进入短暂“冰冻期”，然最糟糕的抛售很可能已经结束。

中银香港富时离岸人民币债券指数周三显示，点心债平均回报下跌0.5%，为2011年9月以来最大跌幅。不少中资点心债遭遇重挫和抛售，尤以高收益类债券为巨，某些中国地产开发商的高收益点心债的收益率升至数月高点。

“点心债市场前景保守，这两天汇率虽受央行干预稳定下来，但人民币未来会不会有新一风险？忧虑不会消失，所以最近策略是走为上。点心债下半年的发行量也会缩量。”一位外资银行分析师认为。

投行承销人士亦透露，近期渤海租赁、华发集团计划在香港发售的点心债虽然已路演但还未完成定价，碍于人民币汇率的大幅波动和投资者情绪，发行计划延后。

“现在市场情绪差，高收益债被抛售严重，一些国有大行的点心债收益率都到4.4%了，点心债发行只能延后，”上述投行人士称，近期货币交叉互换下降速度也较快，亦阻碍了一些国际机构发行动力。

然被短期贬值惊住的点心债市场仍不乏曙光和信心，贝莱德亚洲固定收益组合经理Suanjin Tan周五评论称，尽管部分投资者可能因离岸汇价波动而逃窜，但投资者若留下，将可获得回报。一旦汇价波动正常化，市场应转而寻找收益，年期较短而收益相对较高的点心债市场将会受惠。

**中间价趋市场化助人民币走出去**

不少专家学者认为，8.11汇率改革是为修正中间价的估值缺口及消化累计贬值预期，令人民币中间价更加市场化，为冲刺SDR做好准备，为人民币国际化扫除障碍。

IMF在不久前发布的报告中提及“人民币在岸的汇率中间价并非鉴于实际的市场交易，并可能偏离在岸市场汇率达2个百分点以上”。

中国央行副行长易纲周四在吹风会上亦称，这次改革对人民币信心和进一步国际化是利好。僵化的汇率机制不利于发展，有弹性的汇率机制是经济和国际收支的稳定器。可以使国际收支处于均衡状态。

“离岸市场前两日恐慌过度了，一度贬值6.1%，但我相信，央行为推动人民币加入SDR和加快资本账户开放，需要维持人民币汇率稳定，人民币不会进入持续贬值通道的。”香港一位资产管理公司固定收益投资主管称，他认为，“信心比黄金重要，”近期反倒是可择机抄底高收益点心债。

中金公司首席经济学家梁红日前亦表示，完善人民币汇率中间价报价是一个周期性的政策；外汇定价机制是整个金融改革的一部分...这也是人民币努力加入SDR货币篮子的必经之路。

以下为汤森路透IFR整理的2015年以来承销点心债的各家银行排名：

帐簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

汇丰 32,228.4 122

渣打 24,437.7 63

法巴 17,017.2 54

星展 6,304.4 32

巴克莱 4,607.6 7

**本周市场动态**

--离岸人民币汇价连日大幅波动，香港交易及结算所(0388.HK)旗下期货交易所周三的人民币期货合约创出单日成交新高，期交所随即宣布周五（14日）起分阶段上调合约按金水平。

--中国发改委周二公布，同意安排国家开发银行外债规模50亿元人民币，通过在台湾发行人民币债券满足该行境外人民币业务需求。

--在岸人民币与离岸人民币之间价差周二扩大至逾10个月以来最阔，此前中国人行大幅贬值人民币中间价。早盘交易中，两地利差走阔至逾370个点子，为2014年9月以来最高。

--两位消息人士周二指出，法国东方汇理银行(CAGR.PA)计划在台湾发行三年及五年期宝岛债，其中三年券以4.03%询价，设有满两年可开始赎回条件(NC2)；五年券则以4.2%询价，设有满四年可开始赎回条件(NC4)。

-- 台湾人民币汇率期货上路即将满月，期货交易所周四表示，交易以来平均单日成交量约6,500口，领先其他离岸中心。近期将积极拜访法人与赴海外推广，希望年底单日成交量可以扩大至两万口。（完）

(审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。