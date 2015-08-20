特写：人民币贬值令亚洲贷款市场雪上加霜

图为百元面值的人民币现钞。 REUTERS/Nicky Loh

路透8月20日 - 上周人民币意外贬值风暴令亚洲贷款市场雪上加霜。今年上半年离岸借贷活动大幅度降温，令亚洲贷款市场面临低谷。

人民币贬值既表明人民币并非单向波动，同时也表明人民币贬值虽然可以增强中国出口竞争力，但也使外币借款人面临下行风险。

“这些未对冲外汇风险的借款人目前都处于风险中，因为中国政府为增强本国竞争力究竟会做到什么程度还是个未知数，”香港一银行业人士称。

人民币波动，再加上信贷担忧，可能进一步打击亚洲贷款市场。由于中国经济增长放缓，贷款人士已经受到市场低迷的影响。

2014年贷款市场表现出色，中国企业通过外币贷款共筹得近770亿美元。但今年的融资需求已经减弱。汤森路透LPC数据显示，今年上半年内地企业的外币贷款额为265.2亿美元；2012和2013年中国借款户共筹得915.5亿美元外币贷款。

香港联贷市场是中国借款户寻求外币贷款的第一批站点之一，今年上半年业务量萎缩15%。香港上半年联贷业务量414亿美元，其中约210亿美元是由中国企业借得。

中国房地产开发商和融资租赁公司最易受到人民币贬值的影响，因他们的营收多是人民币计价。在今年头六个月，内地房地产企业藉由15笔贷款融资51.5亿美元，有超过一半的资金是出于再融资目的。

一些市场人士认为中国企业更有可能在国内融资，因大家普遍预期为对抗放缓的经济，当局会祭出进一步的货币刺激措施，国内借款成本预期将会下滑。

在过去一年由于爆出的几例违约案和缺乏企业监管，使得外资银行对中国企业的放贷也变得越发谨慎。

人民币贬值的一个直接影响就是，二级市场上一笔提供给澳洲铁矿石商Fortescue Metals的贷款价格下跌。这笔定期贷款周三续跌0.5个点至80-81，延续周二1.5个点的跌势。

与此同时，中国企业海外并购热潮料将持续，尽管以人民币角度来看收购成本可能上升。这对银行而言预示着机遇，不过中资银行一直在这一领域增加放贷，不给外资银行从中获利的机会。(完)

(编译 孙国玉/李春喜/孙茉莉/陈宗琦；审校 艾茂林/蔡美珍/郑茵)

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