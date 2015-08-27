焦点：人民币贬值对中国银行业的资产负债影响或超预期

图为南京一家银行的工作人员在清点人民币现钞。 REUTERS/Sean Yong

路透北京8月27日（作者 李铮/张金栋） - 尽管中国央行一直在大力干预汇市，希望稳定投资者对人民币汇率的预期，但从成交量来看，看贬人民币的情绪依然浓厚。而贬值引发的对人民币资产的此轮重估，或会对商业银行资产负债表造成一定的影响。

分析人士指出，从商业银行资产负债表看，因期限和币种错配问题，汇率贬值带来的负面影响不可低估，并可能引起股市汇市的共振，出现跨市场的风险传递。

“8月11号之前央行整体上还是有控制力的，这之后我的判断方向发生了变化。”一家银行高管表示，“现在不太确定央行是否控制住形势。”

鉴于目前外汇成交量这么大，该高管表达了对央行大幅干预外汇市场的担忧，“外汇用完了就是真的完了，这是过去十年货币供应量的基础，是对冲外汇占款来的，是十年累积来的。”

央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值2%。央行在随后的新闻吹风会上表示，人民币经过两天调整3%左右，累积贬值压力得到一次性释放，此前偏差校正已基本完成。

此次汇改前，外汇市场人民币兑美元每天的成交量维持在100亿美元左右，但目前则多达日均300亿美元以上，这必然令银行间的市场流动性紧张。因此，央行8月以来已通过MLF(中期借贷便利)、SLO(短期流动性调节工具)、下调存款准备金率等方式，向市场提供流动性。

**人民币资产存重估压力**

作为全球第二强势的货币，人民币一次性贬值引发全球市场巨震，重估人民币资产是一个现实问题。

中国社科院研究员刘煜辉日前接受路透专访时就指出，信用是建立在抵押品上的，而贬值引发的资产价值重估，会直接造成信用链条的崩溃。这对目前中国的经济和金融来说，就是一个系统性的风险。

有银行资管部人士表达了类似的观点。他指出，若汇率贬值持续，将加剧资金流出，导致流动性被动收紧，资产价格可能面临进一步下行。

具体来看，一是境外长期投资资本对投资中国的预期和信心下降，比如FDI(外商直接投资)，它有外溢效应，如果国际资本流入大幅减缓，甚至转为净流出，不利于吸收国外先进的经验和技术，可能也不利于产业升级。

二是对企业来说，尤其是外向型企业，持续大幅贬值将加重其负担。比如贬5%，则债务成本直接增加5%，短期之内不可预测的财务风险可能会导致企业资产信用恶化，甚至危及现金流，引发企业倒闭。

三是持续性贬值可能还会引发居民的羊群效应，当居民因为恐慌而出现集中的非理性购汇，可能短期之内极大消耗中国的外汇储备。而外汇储备是更大的国民储蓄，如果外汇储备消耗光，不仅是居民财富的直接损失，也相当于中国最后一块安全资产或安全垫被击穿。

申万宏源宏观团队的跨境资金监测报告称，EPFR资金流向数据显示，全球资金流出幅度已连续三周扩大，其中上周（19日当周）全球资金录得24.56亿美元净流出，较前周（12日当周）的8.27亿美元明显放大，表明人民币汇率贬值的影响仍在显现。

不过也有分析人士认为，当前人民币贬值幅度不过3%，相较其他新兴货币贬幅非常有限，虽然仍存一定贬值预期，但贬值预期和贬值幅度是两个概念，而且中国政府和央行有能力确保不发生系统性风险。

一银行资金部总经理指出，央行当前手握3.65万亿美元外汇储备和18万亿人民币准备金储备，给中国央行今年年内在人民币汇率线和利率线上的两线全球攻防提供了足够的纵深。

如何实现动双率又不引发系统性风险？这位总经理猜测央行的逻辑是：汇率贬值刺激出口，给增长提供边际贡献；同时堆积如山的人民币龟缩在央行资产负债表内，挤压人民币利率线明显下行并趋向陡峭；央行通过降准、定向金融债和大型基建投资，给宏观增长提供边际贡献，央行释放资产负债表；同时央行部门、私人部门、金融部门和家庭部门宏观资产负债表将集体收缩，代之以政府和公共部门资产负债表的单边扩张。

**商业银行期限和币种错配风险加大**

前述银行资管人士谈到，当前银行明显负债短期化，资产长期化。央行操作SLO等投放短线资金，银行投放的贷款则是三五年以上的长期，用短期的负债去匹配更长的资产，存在明显期限错配风险和压力。

“在当前股市不稳，持续贬值的情况下，很可能会引起股市汇市的共振。”他举例称，券商资金托管在一家银行，股市大跌会导致持续流出，同时，居民大规模购汇致人民币资产出现大幅流出，两个方向同时流出人民币现金，而负债又是短期的，就有可能出现流动性危机。

他进一步表示，近期汇率贬值后，股票市场出现持续性下跌，而债券市场shibor利率出现明显跳升，即使央行通过SLO、七天逆回购投放流动性，但是银行间资金依然吃紧，这就是跨市场的风险传递。

“央行政策越来越不透明，结构越来越不均衡，大行就会越来越惨，身上背的东西就越来越重，大行一天应付两笔流动性，一笔是股票市场流动性，二是客户换汇的钱，这两笔头寸变成很大的不确定性在它身上。”前述银行高管称。

他并强调，“银行一天不会有5%的备付率，都是小的备付率，可资产是刚性的，即使央行给了它一堆的短期也没法用，这个会导致银行资产负债表变得很极端。”

平安银行战略规划部宏观研究中心主任赵建指出，在人民币汇率波动加大的情况下，商业银行贸易金融业务的汇率风险不容忽视，尤其是那些以人民币资产匹配美元负债形成较大的外汇敞口的银行，在人民币贬值的趋势下会产生较大的货币错配损失。

另外，在前几年人民币升值通道下，一些热钱通过内保外贷及一些虚假贸易等方式，流入国内兑换成人民币套汇套利，如今在人民币突然贬值后，需要去杠杆偿还美元贷款，或者反向配置增加美元存款和人民币贷款形成美元多头头寸，从总体上给外汇储备带来巨大压力。

前述银行高管亦表示，境内人民币质押去境外借美金的套利盘，有非常大杠杆的压力，这些套利的商贸企业甚至会弃保而走，引发信用风险。就商业银行自身发债而言，商业银行在境外发行的以外币计价的优先股以及次级债，贬值后负债成本增加。

一家城商行金融市场部人士表示，银行的资产主要是贷款和债券，如果人民币持续贬值，一方面资金外流会导致资金价格上涨，也就是债券收益率会上升，这样原有的债券估值可能出现浮亏；另一方面如果商品或者房地产价格下跌，银行的坏账就会进一步显现。

不过，也有国有大行人士称，即期汇率变动对国内贷款几乎没影响，最大影响体现外汇交易部分存在风险敞口。人民币有贬值压力，居民、企业愿意持有美元资产，银行作为对手方，其外币负债成本上升，不过其实也不大，可以做掉期进行对冲保值，关键在于人民币会不会形成趋势性贬值。（完）

(审校 毕晓雯/张喜良)

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