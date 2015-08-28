一周综述：美元上演深V反转 新兴市场货币跌势惨烈

路透北京8月28日（整理 王洋） - 美元本周上演深V逆转行情，周一因中国股市暴跌引发全球市场动荡，美元大幅下挫，陪跌的还有大宗商品货币和新兴市场货币，而避险的日圆则强劲上扬。美元指数一度跌至七个月低点，美元兑日圆和欧元亦双双触及七个月低位。

但随着欧美以及中国股市企稳反弹，加之美国公布的经济数据较佳，美元连续上涨三日。目前美元兑日圆已在120日圆上方站稳。而新兴货币和商品货币本周表现则是惨不忍睹，马币和印尼卢比都一度刷新1998年亚洲金融危机以来的低点。

展望下周，焦点在全球金融市场能否继续企稳，以及美国将出炉的经济数据，从中判断美联储的加息前景。数据方面，中国将公布8月制造业PMI数据，而美国将公布8月非农就业数据，都值得关注。另外美联储还将公布经济褐皮书,澳洲央行和欧洲央行都将有利率决定公布。

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**美元上演深V反转**

受中国股市暴跌影响，美元指数周一跌至七个月最低92.621。美元兑日圆和欧元也双双降至七个月低位。因投资人担心中国经济成长放缓，出脱利差交易，购回用于向其他资产融资的低息货币。

近几周中国公布的经济指标疲弱，其中上周五的一份调查显示中国制造业活动进一步恶化之后，围绕中国经济放缓及全球经济增长和通缩的担忧情绪弥漫整个市场。亚洲股市跌至三年低点，中国股市跌势加剧，投资者抛售高风险资产，大举涌入被视为避险资产的货币。

随后中国央行于周二晚间宣布了降息和降准的双降措施，动荡的全球金融市场开始企稳，美元也展开了反弹走势。截至周五亚洲交易时段，美元指数已连升三天，报95.688，距离前一日触及的96.031的一周高点不远。从周一的七个月低点92.621起算，该指数已累计上涨逾3%。与此同时，美元兑日圆也反弹至121.00日圆上方，远离周一的七个月低点116.15。欧元兑美元则接近1.1200。英镑兑美元一度跌破1.5400，为一个多月来首见。

除了全球金融市场企稳外，本周美国经济数据靓丽也是美元企稳走坚的原因。其中美国8月消费者信心升至七个月高位，7月新屋销售反弹，资本支出连续两个月劲增，第二季GDP增幅大幅上修至成长3.7%，都暗示美国经济处于良好状态，能够抵御全球经济不佳带来的愈加沉重的压力。

不过由于近期全球金融市场的动荡，美联储加息前景变得愈发复杂起来。堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治表示，由于金融市场大跌及中国经济放缓，央行官员应对收紧政策采取“观望”态度。乔治是赞成美国联储近期升息的官员。而另一位深具影响力的联储官员--纽约联邦储备银行总裁杜德利也表示，鉴于近期市场动荡对美国经济构成的风险，美联储似乎不宜在下月升息。此番言论清晰地显示出，对中国经济放缓的担心正影响到美国货币政策决策。

**新兴市场货币跌势惨烈**

本周动荡的全球金融市场令新兴市场货币遭遇一波抛售浪潮。本就因为美联储加息在即而摇摇欲坠的新兴货币，在全球股市暴跌的打击下彻底溃退。马币(林吉特)和印尼卢比均创下1998年金融危机以来的最低。台币和泰铢则触及六年低位。坡元和菲律宾披索也一度滑至2010年6月以来的低位。南非兰特更是触及历史低点。

这迫使一些货币当局不得不出手干预支撑本币。交易商表示，印尼央行被察觉并未透过代理行，直接出脱美元以拉抬卢比，带动反弹。他们指出，印尼央行不寻常的行动展现当局支撑卢比的决心。卢比为今年迄今表现第二差的亚币。

另外，作为大宗商品货币代表的澳元和新西兰元，虽然在后半段走强，但本周也录得较大跌幅。澳元本周累计跌1.7%。中国是澳洲最大出口市场。市场将仔细观察澳洲央行下周将发布的政策声明，看看该央行如何评估中国经济状况。

新西兰元兑美元本周累计下跌3.1%。分析师认为，新西兰将进一步降息以及美国最终会升息，将减弱新西兰元的收益优势，这种预期将在未来几个月压低新西兰元。(完)

(审校 屈桂娟)

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