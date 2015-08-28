综述：人民币急贬令离岸资金池骤然减速 央行已着手维稳

图为在台北拍摄的人民币现钞。 REUTERS/Nicky Loh

路透香港8月28日（记者 赵红梅） - 中国央行“8.11”小汇改后，香港离岸人民币市场风光难在，即期现货市场日成交量萎缩、点心债二级市场流通量骤降、离岸人民币资金池增速骤停，而贬值引发全球市场波动和资本加速外逃让监管层始料未及，近期中国央行已着手维稳。

人民币兑美元即期周五升幅一度近200点子，中间价亦上涨近百点结束三连跌。交易员纷纷表示，针对近期人民币贬值预期强烈，周四起，中国央行已借代理银行之手，在人民币长端掉期和即期市场上施压，效果明显，市场贬值预期淡化。

路透从政府经济学家与政策顾问处了解到，此次人民币贬值正当股市暴跌后对中国经济放缓担忧加剧之际，为防止汇率非理性下跌造成对经济损伤及资本大规模外流，近期中国央行现在努力阻止人民币/美元跌破6.5。该水准比贬值前的水平要低4.5%。

一位接近监管层人士称，中国央行是次“小汇改”是向市场让渡汇率定价权的重要一步，来冲刺人民币纳入IMF SDR（特别提款权），然恰逢实体经济与金融体系脆弱、股市巨幅下跌之际，引发新兴市场共振，汇率贬值预期加大带来资金外流加剧，这引起监管层忧虑。

“贬值后还是会通过干预措施重回人民币对美元相对稳定的路径上。”该人士称。

中国社科院世经所全球宏观经济研究室主任张斌认为，中间价报价改革是汇改重要一步，接下来改革核心在于当局干预外汇市场的规则与透明度建设。而货币当局明确的承诺和强有力的干预能力，可有效打破市场羊群效应下的贬值预期和资本外逃恶性循环。

周二，离岸人民币贬值预期加剧，点心债、ETF等人民币资产抛售持续，而CNH隐含利率早盘更一度飙至高达20%，后在香港金管局向银行注入大量人民币流动性等干预措施后，市场信心才有纾解，周五已回至2%左右水平；而货币利率交叉互换(CNH CCS)飙升后亦有所趋缓。

截至今年6月底为止，香港人民币存款约9,929亿元，按月升2.1%，但市场人士普遍估计，7月、8月涨势会停滞或有所缩减。台湾人民币存款7月底亦较前月减0.47%至3,366.45亿元。

**反向套利初步得以遏制**

8月11日至今，在岸、离岸人民币汇率价差由8月12日最高一度近1,500点差收窄至当前的600点左右，但价差未能进一步收敛。而离岸与在岸的反向价差套利近半个月来较为盛行，由于在岸人民币企稳，反向套利目前已初步有所遏制。

建行亚洲行长毛裕明对媒体表示，近月香港人民币汇价明显低于内地人民币，与往年势头调转，随时拖跌香港人民币资金池规模。

一位香港银行业人士对路透表示，目前反向套利常见的是即期市场的境内外汇差套利，而在一些境内银行与境外合作银行联手下，不少进口商支付外币款项时赚取境内外结汇差，主办银行的推介配合下，通过“境内购汇放款+境外结汇再借入”的方式实施无风险的资金流出型套利。

而不少跨国企业亦可通过“境内购汇放款+境外结汇再借入”的方式实施套利。

但他表示，日前套利资金担心央行采取汇率干预措施令在岸即期市场趋稳，离岸市场则短期内方向不明，两地套利的利差收益获取难度增加，故套利盘有所收敛。

在周四和周五在岸即期反弹下，离岸衍生品市场上继续贬值的情绪已明显淡化，NDF市场上反映出的贬值预期幅度明显收窄。

而为防范异常跨境资金流动风险，中国国家外管局近期已加大对银行和个人外汇违规行为的检查力度，对部分企业和个人外汇资金违规流出和购汇进行处罚。

香港一位中资银行负责人亦表示，人民币早已不是“稳赚”资产，需要在离岸增加相关的对冲产品需求及保值组合产品，而香港的银行贷款增长也将面临压力，希望中港监管层能继续促进离岸人民币资金池的增长。

以下为汤森路透IFR整理的2015年以来承销点心债的各家银行排名：

帐簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

汇丰 32,598.4 125

渣打 25,337.7 66

法巴 17,694.7 57

星展 6,604.4 34

巴克莱 4,680.7 7

**本周市场动态**

--全球市场动荡继续挫伤人气，香港离岸人民币即期周一加速跌势，与在岸人民币之间价差盘中一度扩至逾900个点子，创2011年第四季以来最宽。

--多位消息人士向路透证实，香港金管局周二午间已向银行注入大量人民币流动性，以平抑此前飙涨的CNH短期拆借利率。

--中国本月意外让人民币贬值，引发全球进入货币战的疑虑，而对香港可能解除长久以来港元与美元挂钩的联系汇率制度的押注也随之升温。预期港元未来波动的指标--港元一个月期隐含波动率周一跳升至2.23，创下10年来最高。（完）

(审校 张喜良)

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